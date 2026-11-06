Πέτρος Ιακωβίδης: «Όλα Στα ‘Δωσα... Live»

Mία ακόμα ξεχωριστή μουσική πρόταση από τον καλλιτέχνη

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Πέτρος Ιακωβίδης: «Όλα Στα ‘Δωσα... Live»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης κυκλοφορεί το EP «Όλα Στα ‘Δωσα... Live» μέσω της Panik Records.
  • Το EP περιλαμβάνει τέσσερα δημοφιλή τραγούδια, όπως «Όλα Στα ‘Δωσα» και «Τι Άνθρωποι».
  • Η κυκλοφορία προήλθε από την εμφάνιση του Ιακωβίδη στο event «Νύχτα Εκτός Ρυθμού».
  • Ο καλλιτέχνης συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στο «Fantasia» με την Έλλη Κοκκίνου.
  • Το EP είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης μοιράζεται με το κοινό ακόμα μία ξεχωριστή μουσική πρόταση, το EP «Όλα Στα ‘Δωσα... Live».

Στο EP, που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες από την Panik Records, ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του δίνει το δικό του ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρίσμα σε τέσσερα επιτυχημένα και πολυαγαπημένα τραγούδια. Το tracklist περιλαμβάνει τα «Όλα Στα ‘Δωσα» (μουσική - στίχοι Κωνσταντίνος Γαλανός), «Τι Άνθρωποι» (μουσική - στίχοι Φοίβος), «Δεν Έχω Μάτια Γι’ Άλλη» (μουσική - στίχοι Φοίβος) και «Είσαι Γυναίκα Ουρανός» (μουσική Γιώργος Θεοφάνους - στίχοι Πάνος Φαλάρας).
 
Το «Όλα Στα ‘Δωσα... Live» γεννήθηκε μέσα από τη μοναδική εμφάνιση του Πέτρου Ιακωβίδη στο event «Νύχτα Εκτός Ρυθμού», όπου χάρισε ξεχωριστές μουσικές στιγμές με τις ερμηνείες του και τη σκηνική παρουσία του, με το «Όλα Στα ‘Δωσα» να έχει ήδη ξεχωρίσει δυνατά. 
 
Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος Ιακωβίδης συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη νυχτερινή Αθήνα με τις sold out εμφανίσεις του στο «Fantasia», με την Έλλη Κοκκίνου.

Βρείτε το «Όλα Στα ‘Δωσα... Live» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Ola-Sta-Dosa-Live

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