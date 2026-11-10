Στα νέα προγράμματα απασχόλησης για 27.000 ανέργους και στις εξελίξεις στην υπόθεση της Pizza Fan αναφέρθηκε σε δηλώσεις της σήμερα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι σήμερα ανοίγει νέο πρόγραμμα για 27.000 νέες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

«Στις γυναίκες, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί πάρα πολύ, πάνω από 50% τα χρόνια αυτά, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε ακόμα περιθώριο να τονώσουμε κι άλλο την απασχόληση. Άρα ό,τι πρόγραμμα βγάζουμε στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η προτεραιοποίηση είναι στις γυναίκες, γιατί και εκεί έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Και δεύτερον για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω. Γιατί αν βρεθείς εκτός δουλειάς στα 52, στα 55, στα 57 είναι δύσκολο αντικειμενικά να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην επέκταση της κάρτας εργασίας σε επιπλέον τομείς σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπαίνουν στη φάση επέκτασης και τον Νοέμβριο οι συμβουλευτικές, οι διαφημιστικές, τα τυχερά παίγνια, οι επισκευές, logistics. Μιλάμε για 2,5 εκατ. εργαζομένους».

Ν. Κεραμέως: «Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων της Pizza Fan έχει πληρωθεί»

Για την υπόθεση της Pizza Fan, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι «η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων έχει πληρωθεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης, και έχουν αποδεσμευτεί λογαριασμοί για πληρωμή προμηθευτών και για εισπράξεις και ζητήματα υποχρεώσεων προς το κράτος, φόρους και άλλα. Άρα μπορεί πλέον να κινηθεί η εταιρεία και το σχέδιο είναι από αύριο να ξεκινήσουν και οι παραγγελίες».

Όσον αφορά στα εργασιακά ζητήματα η κ. Κεραμέως επισήμανε πως «υπάρχει ένας πολύ αυστηρός κλοιός σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης», αναφέροντας πως «την τελευταία διετία, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έκανε 165 ελέγχους συνολικά στη Pizza Fan και επέβαλε πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 730.000».

Ερωτηθείσα για το ποιος διοικεί τώρα την εταιρεία, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι υπάρχει προσωρινή διοίκηση και ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις: Είτε να παραμείνει αυτή η διοίκηση είτε να έρθει άλλος επενδυτής και να αναλάβει την αλυσίδα.