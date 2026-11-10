Νεότερα για την κατάσταση της υγείας της έδωσε η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο μετά την αδιαθεσία που την οδήγησε εκεί τις προηγούμενες ημέρες.

Η τραγουδίστρια, το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, επικοινώνησε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Όπως αποκάλυψε, οι απαραίτητες εξετάσεις ολοκληρώθηκαν και οι γιατροί εντόπισαν τι προκάλεσε την αδιαθεσία της, ενώ της χορηγήθηκαν όσα χρειάζεται ο οργανισμός της για να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Η Μαριάντα Πιερίδη δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα και τη συμπαράσταση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, ενώ πλέον περιμένει το «πράσινο φως» των γιατρών για να επιστρέψει στο σπίτι της.

«Καλημέρα σε όλους. Ακόμα εδώ είμαστε, αλλά ευτυχώς έχουμε ολοκληρώσει όλες μας τις εξετάσεις. Έχουμε βρει τι φταίει, έχουμε δώσει στον οργανισμό μας όλα όσα χρειάζονται για να καταφέρει να συνέλθει. Και ξέρετε κάτι; Καλό είναι να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας.

Και τα λέω φυσικά για να τα ακούσω και εγώ. Κάποιες φορές μας προειδοποιεί ότι χρειάζεται να σταματήσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και εμείς συνεχίζουμε λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα.

Μέχρι που κάποια στιγμή φυσικά μας αφήνει εκείνο. Θέλω όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Νιώθω πραγματικά πάρα, πάρα πολύ τυχερή που ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που με τη φροντίδα, την ευγένειά τους, την αγάπη τους έκαναν όλη αυτή τη διαδικασία πολύ εύκολη, πολύ ανθρώπινη και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Τώρα το μόνο που μένει είναι να μας δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως για να επιστρέψουμε στο σπιτάκι μας, στην καθημερινότητά μας και σε όλα όσα αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και την αγάπη», ανέφερε στο βίντεό της.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής της επέλεξε να αντιμετωπίσει την περιπέτεια της υγείας της με χιούμορ, παρομοιάζοντας τη νοσηλεία της με ένα απαραίτητο service, ενώ ευχαρίστησε όσους της έστειλαν μηνύματα αγάπης.

«Κάναμε το γενικό μας service, φορτίσαμε μπαταρίες, συμπληρώσαμε ό,τι μας έλειπε και τώρα περιμένουμε το ΟΚ για να ξαναβγούμε στους δρόμους! Το νου σας στο σώμα σας, παιδιά… γιατί αν δεν το ακούσετε εσείς, θα βρει εκείνο τρόπο να το ακούσετε! Σας στέλνω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ για τη δική σας!».