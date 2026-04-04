Χρύσα Ρώπα: Ξέσπασε σε δάκρυα on air – Η αγκαλιά της Σίσσυς Χρηστίδου

Η εξομολόγηση που ράγισε καρδιές στο «Χαμογέλα και πάλι»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χρύσα Ρώπα εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε ότι η Χρύσα Ρώπα είχε καθοριστική επιρροή στη ζωή της σε δύσκολες στιγμές.
  • Η Ρώπα μίλησε για τις εσωτερικές της μάχες και την ανάγκη να φροντίσει τον εαυτό της.
  • Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε όταν ακούστηκε το τραγούδι «Μωρό», προκαλώντας δάκρυα στη Ρώπα.
  • Η Χρηστίδου αγκάλιασε τη Ρώπα σε μια αυθόρμητη κίνηση υποστήριξης.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου καλεσμένη βρέθηκε η αγαπημένη ηθοποιός Χρύσα Ρώπα.

Η συνέντευξη δεν άργησε να πάρει έναν βαθιά προσωπικό και φορτισμένο τόνο, προκαλώντας έντονα συναισθήματα τόσο στους παρουσιαστές όσο και στους τηλεθεατές.

Χρύσα Ρώπα: Έμαθε στα 12 της χρόνια ότι ήταν υιοθετημένη

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η Σίσσυ Χρηστίδου φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, καθώς, προλογίζοντας την καλεσμένη της, αποκάλυψε πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία της Χρύσας Ρώπα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της. Όπως εξομολογήθηκε, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, η ηθοποιός της είχε δώσει μια συμβουλή που τη βοήθησε να πάρει σημαντικές αποφάσεις και να προχωρήσει μπροστά. Μάλιστα, όταν την υποδέχτηκε στο πλατό, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, λέγοντάς της με ειλικρίνεια: «Σου χρωστάω τόσα πολλά».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση κινήθηκε σε πιο προσωπικά μονοπάτια, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να χαρακτηρίζει τη Χρύσα Ρώπα «έναν από τους πιο δοτικούς ανθρώπους» και να τη ρωτά πώς καταφέρνει να φροντίζει τον εαυτό της μέσα σε όλα. Η απάντηση της ηθοποιού ήταν βαθιά ειλικρινής και αποκαλυπτική, καθώς μίλησε για τις δικές της εσωτερικές μάχες και τις στιγμές που άφησε τον εαυτό της πίσω.

«Δεν αυτοαποκαλούμαι δοτική. Τη δική μου “γλάστρα” την άφησα αρκετό καιρό απότιστη και στο τσακ πάντα την έσωζα, γιατί ήθελα να τη σώσω, την ποτίζω εγώ. Έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου ένα τραγούδι, το νόημα του οποίου είναι ότι μαζί με εμένα ζει κι ένα μικρό παιδί που δεν το αγάπησαν…», εξομολογήθηκε, αγγίζοντας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι της ψυχής της.

Η στιγμή κορυφώθηκε όταν ο Νίκος Συρίγος παρενέβη λέγοντας: «Το τραγούδι πάντως που λες, είναι το “Μωρό”», με τη Χρύσα Ρώπα να επιβεβαιώνει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το τραγούδι ακούστηκε στον αέρα της εκπομπής, δημιουργώντας μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Μη μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, η ηθοποιός ξέσπασε σε δάκρυα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να σπεύδει αμέσως στο πλευρό της και να την αγκαλιάζει, σε μια αυθόρμητη και βαθιά ανθρώπινη κίνηση.

