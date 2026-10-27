Ναταλία Δήμου: Το θέατρο, το «Μπαμπά Σ'αγαπώ» και η συμβουλή της Τουμασάτου

Μας προσκαλεί στην παιδική παράσταση «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 27.10.26, 10:15

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Στο Θέατρο Μαβίλη συναντήσαμε τη Ναταλία Δήμου, καθώς είναι παραγωγός της παιδικής παράστασης «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Η ηθοποιός μίλησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για τη νέα της θεατρική δουλειά, την απόφασή της να ασχοληθεί με την παραγωγή παραστάσεων, αλλά και για το πώς καταφέρνει να συνδυάζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με την οικογενειακή ζωή.

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας: Μία παιδική παράσταση σε ένα «μαγεμένο» δάσος

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στη σειρά «Μπαμπά, σ' αγαπώ», τη σχέση με τον σύζυγό της και την ανατροφή των δύο παιδιών τους, ενώ αποκάλυψε και τη συμβουλή της συναδέλφου της, Μαριάννας Τουμασάτου που κρατά μέχρι σήμερα.

ναταλια δημου

Η ενασχόληση με την παραγωγή θεατρικών έργων δεν είναι κάτι καινούργιο για τη Ναταλία Δημού, καθώς το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» είναι το τρίτο εγχείρημά της σε αυτόν τον τομέα.

«Τώρα είναι η τρίτη φορά που κάνω αυτό το εγχείρημα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ άγχος, αλλά πολύ μεγάλη χαρά, γιατί το ξεκινάς όλο από την αρχή και ανυπομονείς να δεις το αποτέλεσμα. Όταν έμεινα έγκυος στο δεύτερο μου παιδί, επειδή ήξερα ότι θα απέχω για λίγο καιρό από το θέατρο συνειδητά και από την τηλεόραση, είπα πως θέλω να ανεβάσω ένα έργο», αποκάλυψε.

Τότε επέλεξε το «Στρίψιμο της βίδας», ένα ψυχολογικό θρίλερ που ανέβηκε στο Θέατρο Άνεσις. «Ήταν ένα έργο που μου άρεσε πάρα πολύ και το ήθελα και έτσι ανέλαβα την πρώτη παραγωγή», εξήγησε.

Η καθημερινότητα με δύο παιδιά, το θέατρο και η τηλεόραση

Η Ναταλία Δήμου είναι μητέρα δύο παιδιών, μιας κόρης πέντε ετών και ενός γιου τριών ετών. Όπως είναι φυσικό, η καθημερινότητά της είναι γεμάτη υποχρεώσεις, αφού καλείται να συνδυάσει την οικογένεια με τις πρόβες, τα γυρίσματα και τη νέα θεατρική παραγωγή.

«Έχω δύο παιδάκια. Είναι πέντε η κόρη μου και τρία ο γιος μου. Και είπα τώρα να κάνω και μια παραγωγή με όλα αυτά. Ξέρεις, με το τρέξιμο, με τα παιδιά και τις δουλειές τις υπόλοιπες. Τα καταφέρνω, τα προλαβαίνω και με τον απαραίτητο προγραμματισμό, αλλά νομίζω είναι και αυτή η θέληση που θέλεις να κάνεις πράγματα, θέλεις να είσαι ενεργή σε πολλά και κάπως γίνονται όλα», ανέφερε.

Η συμμετοχή της στη σειρά «Μπαμπά, σ' αγαπώ»

Η ηθοποιός μίλησε και για τη συμμετοχή της στη σειρά «Μπαμπά, σ' αγαπώ», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά. Όπως είπε, ανυπομονεί να επιστρέψει στα γυρίσματα και είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη συγκεκριμένη δουλειά.

«Εμένα ο ρόλος μου μπαίνει πιο μετά. Ανυπομονώ να ξεκινήσω γυρίσματα και είμαι και πολύ, πολύ ευτυχισμένη για αυτή τη δουλειά», δήλωσε.

Με αφορμή τη θεματολογία της σειράς, η συζήτηση πέρασε και στην καθημερινότητα της δικής της οικογένειας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται οι γονείς τις ευθύνες για τα παιδιά. Αποκάλυψε πως κάποιες από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται στη σειρά γίνονται αφορμή για συζήτηση με τον σύζυγό της, καθώς υπάρχουν στιγμές που τους βάζουν σε σκέψεις σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα.

«Έχουν υπάρξει στους διαλόγους και όλα αυτά που συμβαίνουν πράγματα που λες: “Κοίτα, αυτό θα έπρεπε να γίνει έτσι ή δε θα έπρεπε. Για έλα να το φιλτράρουμε και να το δούμε μαζί”», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ο σύζυγός μου είναι πολύ υποστηρικτικός, είναι η αλήθεια, και κάνει πολλά πράγματα με τα παιδιά. Όταν εγώ έχω πρόβες, γυρίσματα, είναι πάντα εκεί και είναι μαζί τους. Οπότε ναι, είναι πολύ ενεργός».

Η συμβουλή της Μαριάννας Τουμασάτου που κρατά μέχρι σήμερα

Η Ναταλία Δήμου θυμήθηκε και μια συμβουλή που της είχε δώσει η Μαριάννα Τουμασάτου, με την οποία είχαν συνεργαστεί στη σειρά «Οι Συμμαθητές».

«Μου είχε πει ένα πολύ ωραίο πράγμα η Μαριάννα Τουμασάτου, που την αγαπώ πάρα πολύ και ήμασταν στους “Συμμαθητές” μαζί. ''Να είσαι αληθινή'', δηλαδή στα συναισθήματά σου επί σκηνής. Τηλεοπτικά να είσαι όσο πιο ειλικρινής μπορείς», είπε.

Πρόκειται για μια συμβουλή που εξακολουθεί να θεωρεί σημαντική, καθώς η αλήθεια των συναισθημάτων αποτελεί βασικό στοιχείο στην προσέγγιση ενός ρόλου, είτε στο θέατρο είτε στην τηλεόραση.

Το τρίαθλο και ο αθλητισμός στη ζωή της

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη πως συμμετείχε σε αγώνα τριάθλου, παρόλο που η βασική της ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι το CrossFit.

«Η αλήθεια ότι όντως πήγα έτσι, γιατί εγώ κάνω CrossFit, δεν κάνω τρίαθλο, και έλαβα μέρος και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα κάνω άλλη μια απόπειρα σε έναν αγώνα που έρχεται», ανέφερε.

Για τη Ναταλία Δήμου, ωστόσο, η άθληση έχει και μια άλλη διάσταση, καθώς θεωρεί πως οι γονείς είναι σημαντικό να δίνουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους, χωρίς να παραμελούν τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες.

«Είναι ωραίο οι γονείς, δηλαδή γενικότερα το λέω σαν παράδειγμα, να δίνουμε στα παιδιά μας ότι αθλούμαστε. Δεν ξεχνάμε τον εαυτό μας, κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, οπότε είναι ωραίο να το βλέπουν», τόνισε.

 

Κάμερα - Μοντάζ: Amber Doku

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