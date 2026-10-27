Άννα Βίσση - Δήμητρα Κούστα: Chic εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο στο Μαρόκο

Στην παρέα τους και ο Ηλίας Ψινάκης - Φωτογραφίες από τις διακοπές τους

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Η Άννα Βίσση κάνει διακοπές στο Μαρακές με την αδελφή της και τον Ηλία Ψινάκη / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση απολαμβάνει διακοπές στο Μαρόκο με κοντινά της πρόσωπα, μακριά από τη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα.
  • Γιορτάζει την ονομαστική γιορτή της Δήμητρας Κούστα σε πολυτελές σκηνικό με ανατολίτικες επιρροές.
  • Στο ταξίδι συμμετέχουν φίλοι όπως ο Ηλίας Ψινάκης και η αδελφή της Άννας Βίσση.
  • Η Άννα μοιράζεται φωτογραφίες από την εμπειρία της στο Μαρόκο μέσω Instagram, δείχνοντας την τοπική κουλτούρα.
  • Φοράει εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα σε μία από τις εμφανίσεις της, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα.

Η Άννα Βίσση τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο Μαρόκο, όπου απολαμβάνει όμορφες και χαλαρές στιγμές με κοντινά της πρόσωπα, μακριά από την ένταση που έχει προκληθεί από τη διαμάχη της με τον επί χρόνια συνεργάτη και πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα.

Άννα Βίσση: Στο Μαρακές με την αδελφή της, Νίκη & τον Ηλία Ψινάκη

Η «απόλυτη» σταρ η οποία αγαπά τα ταξίδια, κάνει διακοπές στο Μαρακές και «ρίχνει» τα social σε μία ξεχωριστή απόδραση, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Στο πλευρό της σε αυτό το ταξίδι βρίσκονται αγαπημένοι φίλοι, ενώ με αφορμή την ονομαστική γιορτή της Δήμητρας Κούστα, η οποία είναι και κουμπάρα της, η Άννα Βίσση γιόρτασε μαζί της σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, γεμάτο πολυτέλεια και ανατολίτικες επιρροές.

 

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται μαζί με τη γνωστή τραγουδίστρια στη βόρεια Αφρική και ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια στενή φιλική σχέση με την Άννα Βίσση και δημοσίευσε στιμγιότυπα από το ταξίδι τους. 

 

Την όμορφη παρέα συμπληρώνουν επίσης η αδελφή της Άννας Βίσση, καθώς και ο Γιάννης Στασινόπουλος.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της νέες φωτογραφίες μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, δίνοντας μια γεύση από τις ιδιαίτερες εμπειρίες που ζει στο Μαρόκο.

Άννα Βίσση - Δήμητρα Κούστα: Chic εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο στο Μαρόκο

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, βλέπουμε την Άννα Βίσση σε έναν χώρο με ανατολίτικη διακόσμηση, να κάθεται ξυπόλυτη δίπλα σε μια γυναίκα με παραδοσιακή ενδυμασία, παρακολουθώντας από κοντά μια διαδικασία προετοιμασίας με τοπικά προϊόντα.

Άννα Βίσση - Δήμητρα Κούστα: Chic εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο στο Μαρόκο

Tα stories της Άννας Βίσση από τις διακοπές της στο Μαρόκο / Instagram.com

Ενώ σε μία άλλη φωτογραφία η Ελληνίδα σταρ ποζάρει χαμογελαστή φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο σατέν midi φόρεμα, μία εμφάνιση απόλυτα ταιριαστή στην ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η Άννα Βίσση δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παραμονής της στο Μαρακές, ανακαλύπτοντας διαφορετικές κουλτούρες, βιώνοντας παράλληλα μία ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία.

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