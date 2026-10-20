Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πρόσθετος φόρος σε όσους δεν καλύψουν το όριο

Ποιες δαπάνες μετρούν για τους φορολογούμενους

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Οικονομια
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Στο τραπέζι φορο-μπόνους για πληρωμές - Βίντεο αρχείου Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φορολογούμενοι έχουν δύο μήνες για να καλύψουν το όριο ηλεκτρονικών αποδείξεων για το 2026, αλλιώς θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 22%.
  • Το απαιτούμενο όριο είναι το 30% του ετήσιου εισοδήματος, με ανώτατο ποσό δαπανών τις 20.000 ευρώ.
  • Δαπάνες που μετρούν περιλαμβάνουν αγορές καθημερινής χρήσης, υπηρεσίες επισκευών, λογαριασμούς και εκπαίδευση, ενώ εξαιρούνται ενοίκια και φόροι.
  • Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για φορολογούμενους με υψηλές υποχρεωτικές πληρωμές και ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.
  • Για ζευγάρια, οι ηλεκτρονικές δαπάνες υπολογίζονται ατομικά, αλλά μπορούν να καλύπτουν ο ένας το έλλειμμα του άλλου.

Δύο μήνες περιθώριο έχουν οι φορολογούμενοι για να καλύψουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών αποδείξεων για το 2026, καθώς όσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες δαπάνες κινδυνεύουν με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς που θα προκύψει. Το βασικό όριο παραμένει στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις και ειδικές προβλέψεις για ορισμένες κατηγορίες πολιτών.

Το μέτρο αφορά εκατομμύρια φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, καθώς και ενοίκια. Οι δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσίες πρέπει να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ή e-banking.

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Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πώς υπολογίζεται το όριο

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις ίσες με το 30% του πραγματικού εισοδήματός τους, με ανώτατο απαιτούμενο ποσό δαπανών τις 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με ετήσιο πραγματικό εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να έχει πραγματοποιήσει επιλέξιμες ηλεκτρονικές δαπάνες ύψους 6.000 ευρώ. Αν συγκεντρώσει μικρότερο ποσό, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται στη διαφορά που υπολείπεται από το απαιτούμενο όριο.

e-Aποδείξεις: Ποιες δαπάνες θα μετρούν για τη συμπλήρωση του 30%

Το ποσό των ηλεκτρονικών αγορών προσυμπληρώνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι φορολογούμενοι, ωστόσο, μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις δαπάνες τους.

Ποιες δαπάνες μετρούν για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις

Στις δαπάνες που υπολογίζονται για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου περιλαμβάνονται καθημερινές αγορές και πληρωμές υπηρεσιών, εφόσον έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά.

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Ειδικότερα, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:

  • Αγορές καθημερινής χρήσης: Τρόφιμα, ποτά, ρούχα, παπούτσια, κλινοσκεπάσματα, χαρτικά, είδη υγιεινής και καθαριότητας.
  • Αγορές για το σπίτι: Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα και άλλα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης.
  • Υπηρεσίες επισκευών: Πληρωμές για εργασίες επισκευής και συντήρησης.
  • Λογαριασμοί και κοινόχρηστα: Δαπάνες για λογαριασμούς ΔΕΚΟ και κοινόχρηστα.
  • Εκπαίδευση και υγεία: Δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και νοσήλια.
  • Ασφάλειες: Πληρωμές ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Αντίθετα, δεν προσμετρώνται τα ενοίκια, οι δόσεις δανείων, οι πληρωμές φόρων και τα τέλη υπέρ του Δημοσίου. Εκτός υπολογισμού μένουν επίσης οι αγορές ακινήτων, οχημάτων, σκαφών και αεροσκαφών, καθώς και τα αποταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα.

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Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι δικαιούνται χαμηλότερο όριο

Υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για φορολογούμενους που πραγματοποιούν συγκεκριμένες υψηλές υποχρεωτικές πληρωμές.

Ειδικότερα, όταν οι δαπάνες για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ, τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων και ενοίκια υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό ηλεκτρονικών δαπανών μειώνεται στο 20%, αντί για 30%.

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Για φορολογούμενους των οποίων οι λογαριασμοί έχουν κατασχεθεί, το απαιτούμενο όριο δαπανών περιορίζεται στα 5.000 ευρώ.

Από την υποχρέωση τήρησης του μέτρου εξαιρούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, οι φορολογούμενοι ηλικίας άνω των 70 ετών, όσοι έχουν μόνιμη κατοικία σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους που δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, καθώς και οι οπλίτες θητείας.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες και ζευγάρια

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, μαζί με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών που πρέπει να συγκεντρώσουν.

Το αποτέλεσμα είναι ορισμένοι να εμφανίσουν έλλειμμα αποδείξεων και να επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο, ακόμη κι αν έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές αγορές μέσα στη χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο υλικό, ο πρόσθετος φόρος για ανεπαρκείς ηλεκτρονικές αποδείξεις ανήλθε το 2024 σε 87,21 εκατ. ευρώ, έναντι 55,48 εκατ. ευρώ το 2023. Η αύξηση διαμορφώθηκε περίπου στο 60%.

Για τα ζευγάρια, το ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών υπολογίζεται ατομικά για κάθε σύζυγο ή κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, εφόσον ο ένας σύζυγος καλύπτει το απαιτούμενο όριο και εμφανίζει επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες, το υπερβάλλον ποσό μπορεί να καλύψει το έλλειμμα του άλλου.

Το ίδιο πλαίσιο ηλεκτρονικών δαπανών προβλέπεται να ισχύσει και για το 2027.

Το βασικό ζητούμενο για τους φορολογούμενους είναι να ελέγξουν εγκαίρως τις δαπάνες που έχουν καταγραφεί, να διαπιστώσουν αν καλύπτουν το απαιτούμενο ποσοστό του εισοδήματός τους και να διατηρήσουν τα απαραίτητα παραστατικά, ώστε να αποφύγουν πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

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