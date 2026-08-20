Πρόβλημα υγείας για Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ακυρώνει το υπόλοιπο πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών του λόγω προβλήματος υγείας.
  • Ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω social media στις 20 Αυγούστου.
  • Η αιτία είναι μια επίμονη πνευμονία που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό.
  • Δεσμεύεται να επιστρέψει σύντομα σε ζωντανές εμφανίσεις και στέλνει αισιόδοξο μήνυμα στους θαυμαστές του.
  • Προτεραιότητα του είναι η αποκατάσταση της υγείας του.

Την απόφασή του να διακόψει το υπόλοιπο πρόγραμμα των καλοκαιρινών του συναυλιών έκανε γνωστή ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στα social media.

 

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Ο αγαπημένος ερμηνευτής ενημέρωσε το κοινό του την Πέμπτη 20 Αυγούστου, εξηγώντας πως ένα πρόβλημα υγείας που επιμένει εδώ και αρκετό διάστημα δεν του επιτρέπει να συνεχίσει τις προγραμματισμένες ζωντανές εμφανίσεις του.

Πρόκειται για μια επίμονη πνευμονία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η οποία τον έχει ταλαιπωρήσει το τελευταίο διάστημα και τον αναγκάζει να βάλει προσωρινά στον «πάγο» τις καλοκαιρινές του συναυλίες.

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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου θέλησε να ενημερώσει ο ίδιος τους θαυμαστές του, ενώ παράλληλα έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη συνάντησή τους.

«Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δε μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Με αυτή την ανάρτηση, ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε να βάλει τέλος στα ερωτήματα σχετικά με τις επόμενες εμφανίσεις του, δίνοντας προτεραιότητα στην αποκατάσταση της υγείας του.

Παρά την αναγκαστική διακοπή του συναυλιακού του προγράμματος, ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος και υπόσχεται στο κοινό του πως η επόμενη ζωντανή τους συνάντηση δεν θα αργήσει.

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