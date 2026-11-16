Διεθνή προβολή αποκτά το νέο σύστημα παρακολούθησης και ασφάλειας των ελληνικών σιδηροδρόμων, μετά από ανάρτηση του Έλον Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε στο X ανάρτηση που παρουσιάζει με φόντο τη γαλανόλευκη τις δυνατότητες της νέας πλατφόρμας railway.gov.gr.

Πρόκειται για το νέο σύστημα παρακολούθησης και ασφάλειας των ελληνικών σιδηροδρόμων που λειτουργεί και μπορεί ο καθένας να βλέπει πού βρίσκονται τα τρένα σε πραγματικό χρόνο, σε όλο το μήκος του δικτύου - όχι μόνο στα τηλεδιοικούμενα τμήματα γραμμής. Επιτρέπει τη συνεχή μετάδοση δεδομένων από τις αμαξοστοιχίες στο κέντρο ελέγχου, ακόμη και σε ορεινές περιοχές χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, με τη χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας της εταιρείας του.

Το νέο σύστημα παρουσιάζει με ακρίβεια ως 5 εκατοστών τη θέση των συρμών σε 24ωρη βάση

Με τη φράση «Το Starlink σώζει ζωές» σχολίασε ο Έλον Μάσκ το νέο σύστημα εντοπισμού, που προσδιορίζει τη θέση των τρένων με ακρίβεια έως πέντε εκατοστών. Οι θέσεις των συρμών ανανεώνονται κάθε δευτερόλεπτο και τα δεδομένα μεταδίδονται σε 24ωρη βάση στο κέντρο ελέγχου. Εφόσον εντοπιστεί κίνδυνος σύγκρουσης, δημιουργείται αυτόματη ειδοποίηση, ώστε οι χειριστές να παρέμβουν εγκαίρως.