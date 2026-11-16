Τη δημιουργία κέντρου επιστροφών (Return Hub) στη Ρουάντα δρομολογούν πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα και η Ολλανδία, σε συνεργασία με τη Ρουάντα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επίτευξη σχετικής συμφωνίας και η έναρξη των πρώτων μεταφορών έως το 2027, στο πλαίσιο μιας ισότιμης και αμοιβαία επωφελούς στρατηγικής σχέσης μεταξύ της Ρουάντα και των πέντε ευρωπαϊκών χωρών.

Η επίσημη κοινή ανακοίνωση της ομάδας πρωτοβουλίας (Core Group) παρουσιάστηκε σήμερα στη Βιέννη, παρουσία των εκπροσώπων των έξι χωρών και με τη συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Το υπό διαμόρφωση σχέδιο αφορά αποκλειστικά υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε ένα από τα πέντε κράτη-μέλη και σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης. Πρόκειται, δηλαδή, για πρόσωπα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ούτε έχουν άλλο νόμιμο λόγο παραμονής στις χώρες όπου βρίσκονται.

Σύμφωνα με την κοινή διακήρυξη, οι επιστροφές αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της μετανάστευσης. Η δημιουργία κέντρων επιστροφών αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού που παρατηρείται στην εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής, αλλά και στην καίρια αντιμετώπιση του επιχειρηματικού μοντέλου των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, όσοι μεταφέρονται στη Ρουάντα θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ενταχθούν στην κοινωνία της χώρας είτε να επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα καταγωγής τους ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία έχουν τη δυνατότητα νόμιμης εισόδου και διαμονής. Για τη διαδικασία αυτή θα παρέχεται υποστήριξη από τη Ρουάντα και διεθνείς οργανισμούς.

Το πλαίσιο της συμφωνίας θα βασίζεται πλήρως στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, καθώς και στη νομοθεσία της Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών κανόνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στις σχετικές συζητήσεις συμμετέχει ως παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την εναρμόνιση των προβλέψεων με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παράλληλα, τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική συνδρομή παρέχουν ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας των συστημάτων ασύλου και της τήρησης των διεθνών εγγυήσεων προστασίας.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη συμμετείχαν, εκτός από τον Έλληνα υπουργό Θάνο Πλεύρη, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Τομ Μπερέντσεν, και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουάντα, Βενσάν Μπιρούτα.

Θ. Πλεύρης: Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και η εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες

Σε δήλωσή του με αφορμή την κοινή ανακοίνωση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπογράμμισε ότι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και η εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

«Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και η εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Τα κέντρα επιστροφών διασφαλίζουν τη μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και την αύξηση των επιστροφών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Θ. Πλεύρης: «Πρόσθετο εργαλείο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων διακίνησης»

Σημαντική εξέλιξη για την ελληνική μεταναστευτική πολιτική αποτελεί η κοινή πρωτοβουλία πέντε κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρουάντα για τη διερεύνηση δημιουργίας κέντρου επιστροφών (Return Hub) στη χώρα της Αφρικής. Στην κοινή ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στη Βιέννη συμμετείχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μαζί με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, την πρωθυπουργό της Δανίας, τους ομολόγους του από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία, καθώς και τον υπουργό Εσωτερικών της Ρουάντα.

Το υπό διαμόρφωση σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά στη Ρουάντα αποκλειστικά υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα πέντε συμμετέχοντα κράτη και σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης.

Για την Ελλάδα, η οποία αποτελεί χώρα πρώτης υποδοχής και δέχεται σημαντικό μέρος των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, η πρωτοβουλία αυτή, όπως δήλωσε από τη Βιέννη ο κ. Πλεύρης, αποσκοπεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. «Ειδικά για την Ελλάδα, που δέχεται και τον μεγαλύτερο όγκο ως χώρα πρώτης υποδοχής, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά» τόνισε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η συνεργασία μπορεί να αποτελέσει σημείο αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίζεται τις επιστροφές.

Ο κ. Πλεύρης, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των επιστροφών και υπογράμμισε τη διπλή διάσταση της ελληνικής εμπειρίας, ως χώρας πρώτης υποδοχής. Όπως τόνισε. «Ως χώρα πρώτης υποδοχής, που κατά βάση δεχόμαστε τις περισσότερες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, γνωρίζουμε πώς πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας, αλλά γνωρίζουμε αντίστοιχα ότι θα πρέπει να αυξάνονται οι επιστροφές».

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η δημιουργία ενός κέντρου επιστροφών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόσθετο εργαλείο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων διακίνησης. Όπως τόνισε, «η δημιουργία ενός Return Hub σε χώρα εκτός της Ευρώπης δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε μάχη απέναντι στην παράνομη μετανάστευση, στα κυκλώματα των διακινητών, αλλά και να αυξήσουμε τις επιστροφές», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Όποιος δικαιούται άσυλο στην Ευρώπη, το λαμβάνει και έχει όλο το πλαίσιο προστασίας. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει να επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του, διότι διαφορετικά δεν έχει αξία η διαδικασία του ασύλου», σημείωσε.

Με το Κέντρο Επιστροφών (Return Hub), η Ρουάντα θα προτείνει μια «δεύτερη ευκαιρία» (υπουργός Εσωτερικών)

Η Ρουάντα υποσχέθηκε σήμερα να προσφέρει μια «δεύτερη ευκαιρία» στους μετανάστες που απελαύνονται από την Ευρώπη, σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης, και οι οποίοι θα σταλούν σε ένα κέντρο αυτής της χώρας της Ανατολικής Αφρικής.

«Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Ρουάντα θα προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να παραμείνουν στις χώρες-εταίρους», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ρουάντα, Βενσάν Μπιρούτα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Βιέννη, μαζί με εκπροσώπους πέντε χωρών της ΕΕ.