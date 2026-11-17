Μετά τη διαδρομή των 1.007 χλμ. με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας, από το Debrecen στο Μόναχο με την BMW iX3 50 xDrive, η ομάδα BMW EfficientDynamics αναλαμβάνει μια νέα πρόκληση. Η Paneuropeana λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αυτονομία και την ταχύτητα φόρτισης. Την καθιέρωσε ο Rafael de Mestre και αποτελεί την απόλυτη δοκιμασία για την αποδοτικότητα, την ταχύτητα φόρτισης και, κατ’ επέκταση, τις δυνατότητες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Το βασικό κριτήριο αυτής της ξεχωριστής οδικής δοκιμασίας είναι το εξής: ποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να διασχίσει την Ευρώπη, περνώντας από προκαθορισμένα σημεία ελέγχου, με τον μικρότερο συνολικό χρόνο φόρτισης;

Το πανευρωπαϊκό ταξίδι σχεδόν 6.000 χιλιομέτρων αποδεικνύει περίτρανα ότι η νέα μας BMW i3, που βασίζεται στη Neue Klasse, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης. Με συνολικό χρόνο φόρτισης μόλις 2 ώρες και 46 λεπτά, καταφέραμε να ξεπεράσουμε το προηγούμενο ρεκόρ του 2017 κατά περισσότερες από επτά ώρες. Για μένα, αυτό επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των νέων μας τεχνολογιών, και αποτελεί ταυτόχρονα ένα σπουδαίο ομαδικό επίτευγμα για το οποίο μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι.

Mike Reichelt, Επικεφαλής της Neue Klasse για τα Compact και Μεσαία μοντέλα BMW