Το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εγγυητές της Δημοκρατίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επετειακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αφορμή η συμπλήρωση 50 χρόνων από την επανεπικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την Ελλάδα και 75 χρόνων από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η επετειακή εκδήλωση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Στο ανακαινισμένο κτήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρουσιάστηκε η έκδοση του τομου «Ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία», με τα πρακτικά του συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα το 2024.

«Η δημοκρατία λειτουργεί όταν η Δικαιοσύνη είναι ισχυρή απέναντι σε όλους εξίσου, ανεξάρτητα από την ισχύ και την κοινωνική θέση τους» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου, επανεπικυρώθηκε από τη χώρα μας πριν από 50 χρόνια. Θεματοφύλακάς της το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Πρόεδρός του Ματίας Γκιγιομάρ, τόνισε στην εκδήλωση: «Να δούμε μαζί πώς θα ενδυναμώσουμε την δημοκρατία. Πώς θα βρούμε τις πιθανές λύσεις για να χτίσουμε τη δημοκρατία του αύριο».





Θ. Ρουσόπουλος: Το δίκαιο μπορεί να ενώσει τα έθνη

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, πυλώνας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ιδρύθηκε πριν από 75 χρόνια. Με δυο συνεχόμενες θητείες, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος ήταν ο πρώτος Έλληνας που εξελέγη Προέδρός του. «Παραμένει μια από τις πιο ισχυρές πράξεις πολιτικής φαντασίας στην ιστορία της Ευρώπης: Η πεποίθηση ότι το δίκαιο μπορεί να προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι η δικαιοσύνη μπορεί να ενώσει τα έθνη πιο δυνατά απ’ όσο ο φόβος τα χώρισε ποτέ» επισήμανε στην εκδήλωση.

Ο Θ. Ρουσόπουλος στην επετειακή εκδήλωση του ΣτΕ

Στον διάλογο της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος. «Θεωρώ ότι η νομολογία αυτών των δυο ευρωπαϊκών δικαστηρίων έχει βοηθήσει καθοριστικά την πορεία της χώρας μας και ελπίζω στη συνέχεια» επισήμανε.

Για το περιεχόμενο του βιβλίου μίλησαν η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Μαίρη Σαρπ, ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Φίλιππος Σπυρόπουλος, ο ιστορικός Κώστας Κωστής και ο πρόεδρος Τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ιωάννης Κτιστάκις που επιμελήθηκε την έκδοση.

