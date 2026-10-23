«Ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία»: Επετειακή εκδήλωση στο ΣτΕ

Θ. Ρουσόπουλος: Το δίκαιο μπορεί να ενώσει τα έθνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επετειακή εκδήλωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για 50 χρόνια από την επανεπικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 75 χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • Παρουσιάστηκε ο τόμος "Ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία" με τα πρακτικά του συνεδρίου του 2024.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε τη σημασία της Δικαιοσύνης για τη λειτουργία της Δημοκρατίας.
  • Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ματίας Γκιγιομάρ, κάλεσε για συνεργασία στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας.
  • Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος υπογράμμισε τη δύναμη του δικαίου στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ενότητα των εθνών.

Το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εγγυητές της Δημοκρατίας βρέθηκαν στο επίκεντρο  της επετειακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αφορμή η συμπλήρωση 50 χρόνων από την επανεπικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την Ελλάδα και 75 χρόνων από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η επετειακή εκδήλωση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η επετειακή εκδήλωση του Συμβουλίου της Επικρατείας 

Στο ανακαινισμένο κτήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρουσιάστηκε η έκδοση του τομου  «Ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία», με τα πρακτικά του συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα το 2024. 

 «Η δημοκρατία λειτουργεί όταν η Δικαιοσύνη είναι ισχυρή απέναντι σε όλους εξίσου, ανεξάρτητα από την ισχύ και την κοινωνική θέση τους» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.  

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου, επανεπικυρώθηκε  από τη χώρα μας  πριν από 50 χρόνια. Θεματοφύλακάς της το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Πρόεδρός του Ματίας Γκιγιομάρ, τόνισε στην εκδήλωση: «Να δούμε μαζί  πώς θα ενδυναμώσουμε την δημοκρατία. Πώς  θα βρούμε τις πιθανές λύσεις για να χτίσουμε  τη δημοκρατία του αύριο». 
 
 

Θ. Ρουσόπουλος: Το δίκαιο μπορεί να ενώσει τα έθνη

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης,  πυλώνας  της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ιδρύθηκε πριν από 75 χρόνια. Με δυο συνεχόμενες θητείες, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος ήταν ο πρώτος Έλληνας που εξελέγη Προέδρός του. «Παραμένει μια από τις πιο ισχυρές πράξεις πολιτικής φαντασίας στην ιστορία της Ευρώπης: Η πεποίθηση ότι το δίκαιο μπορεί να προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι η δικαιοσύνη μπορεί να ενώσει τα έθνη πιο δυνατά απ’ όσο ο φόβος τα χώρισε ποτέ» επισήμανε στην εκδήλωση. 

Ο Θ. Ρουσόπουλος στην επετειακή εκδήλωση του ΣτΕ

Ο Θ. Ρουσόπουλος στην επετειακή εκδήλωση του ΣτΕ

Συμβούλιο της Ευρώπης: Συγκίνηση στη συνεδρίαση για τη θητεία Ρουσόπουλου

Στον διάλογο της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος. «Θεωρώ ότι η νομολογία αυτών των δυο  ευρωπαϊκών δικαστηρίων έχει βοηθήσει καθοριστικά την πορεία της χώρας μας και ελπίζω στη συνέχεια» επισήμανε. 

Για το περιεχόμενο του βιβλίου μίλησαν  η  πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Μαίρη Σαρπ, ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Φίλιππος Σπυρόπουλος, ο ιστορικός Κώστας Κωστής και ο πρόεδρος  Τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ιωάννης Κτιστάκις που επιμελήθηκε την έκδοση.
 

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