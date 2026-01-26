Συμβούλιο της Ευρώπης: Ολοκληρώθηκε η προεδρική θητεία Θ. Ρουσόπουλου

Μετά από δύο χρόνια στο τιμόνι της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε σήμερα η θητεία του προέδρου της, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην αποχαιρετιστήρια τελετή. Ο κ. Ρουσσόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για το έργο του, αλλά και για τον ρόλο της Ευρώπης σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο.

Ο Έλληνας Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης με σπασμένη από τη συγκίνηση φωνή, αποχαιρέτησε το Συμβούλιο της Ευρώπης, ολοκληρώνοντας την προεδρική του θητεία.

«Αυτό που μένει δεν είναι ο τίτλος, αλλά η ευθύνη που μοιραστήκαμε. Σας ευχαριστώ ειλικρινά, ευχαριστώ Ελλάδα. Αντίο!» ήταν τα λόγια με τα οποία ολοκλήρωσε την ομιλία του, με όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης να χειροκροτούν όρθια την ομιλία του.

Η ψήφος εμπιστοσύνης που του έδωσαν πριν από δύο χρόνια οι 612 βουλευτές από 46 χώρες της Ευρώπης, εκφράστηκε σήμερα με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις και την όξυνση των σχέσεων της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Ρουσσόπουλος υποστήριξε ότι η δύναμη της Ευρώπης δεν βρίσκεται στη σιωπή ή στην επιβολή, αλλά στη θεσμική διαχείριση της διαφωνίας, χαρακτηρίζοντας την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ως την πολιτική συνείδηση της Ευρώπης.

«Σε αυτή την ήπειρο δεν επιλέγουμε την ισχύ χωρίς όρια. Επιλέξαμε την ισχύ με όρια. επιλέξαμε το δίκαιο αντί της παρόρμησης, τους θεσμούς αντί του ενστίκτου, την υπευθυνότητα αντί του θεάματος» τόνισε.



Την ομιλία του συνόδευσαν εικόνες από τις 412 συναντήσεις που πραγματοποίησε τα δύο χρόνια της θητείας του, με σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς σκηνής, προωθώντας τις αρχές της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι πρόεδροι και των πέντε πολιτικών ομάδων δεν μίλησαν μόνο για τη θητεία του, αλλά και για τον άνθρωπο Θεόδωρο Ρουσσόπουλο. Ενδεικτικές οι παρακάτω φράσεις τους:



-Φρανκ Σουάμπε, Πρόεδρος Ομάδας Δημοκρατών – Σοσιαλιστών:

«Σας ευχαριστώ πολύ» (στα ελληνικά)

-Πάμπλο Ισπάν, Πρόεδρος Ομάδας Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: «Υπήρξατε ένας από τους γίγαντες στην ιστορία του οργανισμού. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και την οικογένειά σας, και ιδιαίτερα τη σύζυγό σας».

-Ζσολτς Νέμεθ: Πρόεδρος Ομάδας Ευρωπαίων Συντηρητικών και Πατριωτών

«Πρώτα απ’ όλα, Θεόδωρε, μου αρέσεις, γιατί νιώθω τη θετικότητα και την καλοσύνη στην προσωπικότητά σου».

-Τζούλιαν Μπούλαϊ, Πρόεδρος Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών:

«Επέλεξες να είσαι ένας σπουδαίος άνθρωπος, χωρίς να είσαι προσκολλημένος στη ζεστή καρέκλα του προέδρου»..

-Γιώργος Λουκαΐδης, Αντιπρόεδρος Ομάδας Ευρωπαϊκής Αριστεράς:

«Τα τελευταία δύο χρόνια προεδρεύσατε σε αυτή τη Συνέλευση με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, σοφία και ξεκάθαρη ικανότητα».