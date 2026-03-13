10 Συντάκτες του Star γράφουν για τα 10 χρόνια Release Athens

Άρης Λάμπος
Ο Άρης Λάμπος είναι δημοσιογράφος στο δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Το φάσμα των ρεπορτάζ που καλύπτει περιλαμβάνει θέματα για την καθημερινότητα του πολίτη μέχρι και πολεμικές ανταποκρίσεις. Σχεδιάζει comics και τραγουδάει στο Heavy Metal συγκρότημα DragonSkull.
H δουλειά μου στο δελτίο ειδήσεων δε γνωρίζει καλοκαίρια αργίες κλπ. Οπότε συνήθως τις μέρες του Release δουλεύω. Αυτό σημαίνει όμως, ότι μετά τη δουλειά έχω κάτι να περιμένω με ανυπομονησία. Από τις πιο αξέχαστες στιγμές μου στο φεστιβάλ είναι οι συναυλίες των Anthrax, Slipknot, Megadeth, Hellacopters, Alice in chains, Blind Guardian. Τα περισσότερα είναι συγκροτήματα που δεν είχα καταφέρει να δω στο παρελθόν και το κατάφερα στην Πλατεία Νερού. Ωστόσο, στο μυαλό μου είναι γραμμένες με ανεξίτηλα γράμματα 3 συναυλίες.
-
Manowar το 2022: Παρουσίαζαν το EP τους με θεματολογία την Οδύσσεια και ανέβηκε στη σκηνή ο Κωνσταντίνος Καζάκος για απαγγελία. Ο Eric Adams στα 70 του τραγουδούσε τόσο αψεγάδιαστα που αρχικά νόμιζα ότι ήταν playback και έφτασα πρώτη σειρά για να εξακριβώσω ότι είμαι πολύ μικρός να έχω αμφιβολίες για μία από τις μεγαλύτερες φωνές του Heavy metal.
-
Bruce Dickinson το 2024: Η πρώτη φορά που ακούστηκε το Alexander The Great επί ελληνικού εδάφους. Μπορεί να μην το έπαιξαν οι Iron Maiden, αλλά μας αρκεί που το ακούσαμε από τη φωνή που το ύψωσε στην αιωνιότητα. Όμως για μένα αυτή η συναυλία είναι αξέχαστη, γιατί άκουσα ζωντανά το Alchemist. Τραγούδι outsider, αλλά ίσως το αγαπημένο μου από τη δισκογραφία του Bruce Dickinson.
-
Η top 1 συναυλία μου στο Release είναι από συγκρότημα που λατρεύω μεν αλλά δεν είμαι Die Hard fan όπως με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Κι όμως οι Helloween το 2023 κατατάσσονται σε μία από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Τι να πρωτοσχολιάσω. Τη διοργάνωση με τα εφέ και τα πυροτεχνήματα. Την απόδοση του συγκροτήματος που απέδειξε το σεβασμό τους προς το κοινό. Το στήσιμο και το arrangement των φωνητικών, ώστε και οι 3 τραγουδιστές του συγκροτήματος να έχουν τον χώρο που τους αξίζει και τους αναδεικνύει. Το setlist που ήταν επιλεγμένο έτσι ώστε να μη μείνει κανένας παραπονεμένος. Η απόλυτη χρυσή τομή ανάμεσα στον επαγγελματισμό και τη Heavy Metal γιορτή. Φέτος ξανάρχονται και είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε όλοι εκεί σαν pumpkins united.
Γεωργία Χάρδα
Η Γεωργία Χάρδα είναι δημοσιογράφος και εργάζεται στο δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Αρθρογραφεί για βιβλία και μουσική στο Fractal και στο Ποιείν, με συνεντεύξεις και κριτικές, καλύπτοντας νέες και καταξιωμένες φωνές της λογοτεχνίας και της μουσικής.
Ως δημοσιογράφος έχω βρεθεί σε πολλά live, όμως στο Release Athens ξεχώρισα τρεις τελείως διαφορετικές εμπειρίες.
- Οι Glass Beams μου έδωσαν αυτό που περίμενα , ίσως και κάτι παραπάνω. Το σετ τους ήταν υπνωτιστικό, σχεδόν μυσταγωγικό, με ήχο και εικόνα που έγιναν ένα και σε παρέσυραν χωρίς προσπάθεια.
- Η εμφάνιση των IDLES ήταν η μεγάλη ανατροπή. Από τα πρώτα λεπτά επέβαλαν τον ρυθμό τους με φοβερή ενέργεια και ένταση, ενώ η χαρακτηριστική σκηνική τους «αλητεία» σε έβαζε κατευθείαν μέσα στο live. Κατέβηκαν στον κόσμο, έσπασαν τα όρια της σκηνής και μετέτρεψαν την εμπειρία σε κάτι άμεσο, σχεδόν εκρηκτικό.
- Όμως οι Fontaines D.C. ήταν για μένα ίσως η πιο απρόσμενα δυνατή στιγμή. Ο Grian Chatten ανέβηκε στη σκηνή με παλμό και αμέσως ακολουθούσες τον ρυθμό του. Με το “Here’s the Thing” — «Να το λοιπόν!» — έδωσαν το στίγμα τους: κοφτά, ξεκάθαρα και με αποφασιστικότητα. Η δύναμή τους ήταν στην αμεσότητα ,σε έκανε να νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα στον ρυθμό και στον κόσμο τους.
Νεφέλη Αγκυρίδου
Δημοσιογράφος από το 2006 στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε διοικητικές θέσεις στα digital media από το 2017, η διευθύντρια του Star.gr δεν ξεχνά να περνά καλά, εφηβικά κι ανέμελα. Στον ελεύθερό της χρόνο ακούει πολύ μουσική και γράφει για συναυλίες ως tribute στα αγαπημένα της συγκροτήματα.
Ως νοσταλγός των ‘90s, οι αγαπημένες μου Release στιγμές ήταν στη συναυλία των The Offspring και η πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ των The Prodigy το 2023.
Το ηλεκτρονικό ροκ συγκρότημα Prodigy έκανε όλη την Πλατεία Νερού να χορέψει στον electro-rock ήχο τους και να θυμηθεί τα πιο γνωστά dance τραγούδια μιας ολόκληρης γενιάς. Μέχρι και ο Keith Flint ήταν εκεί σε ολόγραμμα να μας θυμήσει τα παλιά.
Ο “τρελός επιστήμονας” Dexter Holland και η παρέα του ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες που είχα για το συγκρότημα της εφηβείας μου, τους Offspring. Τα παιδιά είναι πολύ alright, σε αντίθεση με το αγαπημένο μου τραγούδι τους «The kids aren’t alright», ενώ πολύ εντάξει ήταν και το κοινό, που μαζί με τα νιάτα του θυμήθηκε και όλα τα lyrics και τα «έδωσε όλα» σε κάθε στίχο. Φέτος τους περιμένουμε και πάλι στη σκηνή του Release Athens Festival στην Πλατεία Νερού στις 7 Ιουλίου.
Κωνσταντίνος Μπουγάς
Κάπου μεταξύ lifestyle και ενημέρωσης, τελικά κέρδισε το… lifestyle! Μεγάλη αγάπη το ραδιόφωνο, η μουσική, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, τα βιβλία, το θέατρο κι η… παγκόσμια ειρήνη. Ελεύθερος Τύπος, Επενδυτής, Παρασκήνιο, Περιοδικό DELUXE, διάφορα portals, web radios κ.λπ…. Τελευταία -κι ίσως η καλύτερη- στάση τα τελευταία χρόνια το star.gr. Πάντα με ρεπορτάζ, πάντα με τις πιο ενδιαφέρουσες lifestyle ειδήσεις!
Παρθενική εμφάνιση με την «πριγκίπισσα» της Ποπ!
Πηγαίνεις πρώτη φορά στο Release Athens με αφορμή την εμφάνιση της «πριγκίπισσας» -γιατί όχι και της «βασίλισσας»;- της Ποπ!
Δεν υπήρχε περίπτωση η Kylie να ερχόταν εδώ, στα πάτρια εδάφη, κι εγώ να μην ήμουν εκεί να τη δω και να την ακούσω ζωντανά, σε μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες του περασμένου καλοκαιριού.
Και κάπου εκεί λίγο πριν τα πρώτα «ήντα», μεταξύ τεράστιων hits όπως το Can’t get you out of my head, το Slow, το Padam Padam και -ναι ακόμα και το The Locomotion- συνειδητοποιείς ότι είχες χρόνια να ζήσεις αυτό το συναίσθημα της απόλυτης χαράς που σου προσφέρει μία τέτοια τεράστια συναυλία.
Μετανιώνεις, που για χρόνια δεν είχες αισθανθεί το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια σου, στον ρυθμό μεγάλων καλλιτεχνών που πέρασαν από το μουσικό αυτό φεστιβάλ.
Κι επειδή το «Shoulda Woulda Coulda» δεν είναι του χαρακτήρος μου, εύχομαι κι υπόσχομαι στον εαυτό μου να είμαι σε όσα καλά φέρει το Release!
Αθανασία Βογιάρη
Σπούδασε στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει μεταπτυχιακό MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αλλά αποφάσισε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία και να πραγματοποιήσει το παιδικό της όνειρο. Από φοιτήτρια στην Κομοτηνή έγραφε για ιστοσελίδες. Έχει εργαστεί σε sites με ποικίλο περιεχόμενο, από lifestyle μέχρι ελληνική και διεθνή επικαιρότητα. Με πάθος για την ενημέρωση, συνεχίζει να καλύπτει θέματα που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό. Λατρεύει να διαβάζει αθλητικά και να ακούει μουσική.
Το καλοκαίρι του 2025 βρέθηκα για πρώτη φορά στο Release Athens Festival, στην Πλατεία Νερού, για να ζήσω από κοντά τη συναυλία της Kylie Minogue, και ήταν μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσω. Από τη στιγμή που έφτασα, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ζεστή. Ο κόσμος χαμογελούσε, φωτογραφιζόταν μπροστά στη σκηνή, φορούσε λαμπερά outfits και αντάλλασσε ανυπόμονες ματιές όσο ο ήλιος έδυε πίσω από τη θάλασσα.
Όταν χαμήλωσαν τα φώτα και ακούστηκαν οι πρώτες νότες, ένα κύμα ενθουσιασμού διαπέρασε το πλήθος. Η Kylie Minogue εμφανίστηκε εκθαμβωτική, γεμάτη ενέργεια και αυτοπεποίθηση, και μέσα σε δευτερόλεπτα μας έκανε όλους να χορεύουμε στον ρυθμό των μεγάλων και διαχρονικών επιτυχιών της. Τα φώτα, τα εντυπωσιακά visuals και οι χορογραφίες δημιουργούσαν μια σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία. Κάθε τραγούδι ήταν και μια μικρή γιορτή – από τις κλασικές επιτυχίες που όλοι τραγουδούσαμε δυνατά, μέχρι τα πιο καινούργια κομμάτια που έδιναν έναν φρέσκο, σύγχρονο παλμό στη βραδιά.
Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο ήταν η σύνδεση που ένιωσα με τον κόσμο. Άγνωστοι γίναμε μια παρέα, τραγουδώντας τους στίχους όλοι μαζί, μια φωνή. Φεύγοντας, με τα αυτιά να βουίζουν και την καρδιά γεμάτη, ένιωθα πως είχα ζήσει κάτι περισσότερο από μια συναυλία... ήταν μια γιορτή ελευθερίας, χαράς και pop διάθεσης.
Όλγα Αρβανίτη
Η Όλγα Αρβανίτη σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ και από το 2019 είναι αρθρογράφος στο star.gr. Με καταγωγή από τη Λευκάδα και έδρα την Αθήνα, κουβαλά την επτανησιακή τρέλα και το αλμυρό φως του Ιονίου. Ακροβατεί ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, όμως βρίσκει τον εαυτό της στη φύση, που είναι και το καταφύγιό της. Μεγάλη αδυναμία της ο σκύλος της Μάρλον, που της θυμίζει την αφοσίωση και την ελευθερία που ζητά.
Ανυπομονούσα χρόνια να δω τους Massive Attack ζωντανά και η συναυλία τους στο Release το καλοκαίρι του 2024 με αποζημίωσε στο έπακρο. Από τα πρώτα λεπτά δημιούργησαν μια καθηλωτική ατμόσφαιρα, με τον χαρακτηριστικό σκοτεινό τους ήχο. Σε συνδυασμό με τα δυνατά visuals και τα αντιπολεμικά μηνύματα, το show τους ήταν γροθιά στο στομάχι, προκαλώντας ανατριχίλα και συγκίνηση από την αρχή μέχρι το τέλος.
Άμπερ Ντόκου
Ο Άμπερ Ντόκου είναι ο video editor του star.gr και η ψυχή της παρέας μας,(όταν δεν κλείνεται μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο του μοντάζ).
Η βραδιά με τους London Grammar στο Release Athens Festival ήταν από εκείνες τις στιγμές που σε απορροφούν ολοκληρωτικά. Από τα πρώτα λεπτά ένιωθες ότι το κοινό ήταν πραγματικά συντονισμένο με τη σκηνή. Η φωνή της Hannah Reid από κοντά έχει μια ένταση και μια καθαρότητα που δύσκολα περιγράφεται - σε διαπερνά. Ήταν μια συναυλία που βασίστηκε στο συναίσθημα και την ατμόσφαιρα, και αυτό την έκανε να ξεχωρίσει για μένα.
Νικόλας Ανδριόπουλος
Lead Web Developer & Tech Lead στο Star Channel (Νέα Τηλεόραση) και EMSA Media από τον Σεπτέμβριο 2022, με ευθύνη τον τεχνικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη web πλατφορμών υψηλής επισκεψιμότητας.
Στο Release Athens Festival έζησα δύο ανεπανάληπτες στιγμές.
- Τη μία, οι Disturbed ξεσήκωσαν τα πάντα με το Ten Thousand Fists, με το κοινό να υψώνει τις γροθιές του σε μια εκρηκτική, ενωμένη στιγμή.
- Την άλλη, οι Helloween με το I Want Out μετέτρεψαν τον χώρο σε μια τεράστια χορωδία, γεμάτη ενέργεια και πάθος.
Αργυρώ Δαρβίρα
Digital Sales Manager για τα digital assets του Star Channel, με εξειδίκευση στο online media strategy και την εμπορική αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου. Παρακολουθεί στενά τον χώρο της ψυχαγωγίας και των live events, συνδυάζοντας media insight και σύγχρονες digital τάσεις.
Η πιο δυνατή μου στιγμή στο Release ήταν πέρσι στη συναυλία των Prodigy.
Από το πρώτο beat μέχρι το τελευταίο encore, η ενέργεια του κόσμου ήταν καταιγιστική!
Θυμάμαι να κοιτάζω γύρω μου και να βλέπω χιλιάδες ανθρώπους να κινούνται στον ίδιο ρυθμό. Ήταν από εκείνες τις βραδιές που δεν παρακολουθείς απλώς μια συναυλία· αλλά γίνεσαι μέρος της!!
Διονύσης Ρόκος
Ο Διονύσης Ρόκος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΟΠΑ και έκανε μεταπτυχιακό στο Digital Marketing. Μπορεί να άρχισε να γράφει για πλάκα, αλλά αγάπησε την αρθογραφία και τα ΜΜΕ στα σοβαρά. Αγαπημένα του θέματα είναι το θέατρο, η μουσική και τα αθλητικά.
10 χρόνια Release Athens Festival. Και τι 10 χρόνια ήταν αυτά!
Από την 1η μου φορά στη μυσταγωγική συναυλία των Sigur Ros το 2016, ως την περσινή εκρηκτική συναυλία του Παύλου Παυλίδη, το Release ήταν εκεί να γεμίζει τα καλοκαίρια μου με μουσικές, θέαμα, μπύρες σε πλαστικό, λυτρωτικές καλοκαιρινές βροχές και αγαπημένους φίλους να τραγουδούν παράφωνα, αγκαλιασμένοι σε κύκλο.
Δε θα ξεχάσω ποτέ τον θρύλο Iggy Pop και τους Cypress Hill το 2019 και θα θυμάμαι για πάντα το 2022, όταν οι συναυλίες επέστρεψαν στις ζωές μας μετά από τον εγκλεισμό της καραντίνας και μας επανέφεραν στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Για μένα Release σημαίνει έναρξη καλοκαιριού! Ξέρω πως έχει μπει επίσημα το καλοκαίρι όταν ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες και μέχρι να τελειώσουν, οι διακοπές είναι μια ανάσα κοντά. Τέλος, το Release θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στη μνήμη και την καρδιά μου.
Επειδή, εκτός από τις υπέροχες στιγμές που μου χάρισε, ήταν η πρώτη συναυλία που είχα τη χαρά να απολαύσω, σαν πατέρας πλέον, μαζί με το γιο μου.
Σ’ευχαριστώ Release, εύχομαι σε άλλα 10, 20 και 100 όμορφα χρόνια, γεμάτα εξαιρετικά shows και την απελευθερωτική δύναμη της μουσικής!