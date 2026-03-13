10 Συντάκτες του Star γράφουν για τα 10 χρόνια Release Athens

Δημοσιογράφος από το 2006 στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε διοικητικές θέσεις στα digital media από το 2017, η διευθύντρια του Star.gr δεν ξεχνά να περνά καλά, εφηβικά κι ανέμελα. Στον ελεύθερό της χρόνο ακούει πολύ μουσική και γράφει για συναυλίες ως tribute στα αγαπημένα της συγκροτήματα.

Ως νοσταλγός των ‘90s, οι αγαπημένες μου Release στιγμές ήταν στη συναυλία των The Offspring και η πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ των The Prodigy το 2023.

Το ηλεκτρονικό ροκ συγκρότημα Prodigy έκανε όλη την Πλατεία Νερού να χορέψει στον electro-rock ήχο τους και να θυμηθεί τα πιο γνωστά dance τραγούδια μιας ολόκληρης γενιάς. Μέχρι και ο Keith Flint ήταν εκεί σε ολόγραμμα να μας θυμήσει τα παλιά.

Ο “τρελός επιστήμονας” Dexter Holland και η παρέα του ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες που είχα για το συγκρότημα της εφηβείας μου, τους Offspring. Τα παιδιά είναι πολύ alright, σε αντίθεση με το αγαπημένο μου τραγούδι τους «The kids aren’t alright», ενώ πολύ εντάξει ήταν και το κοινό, που μαζί με τα νιάτα του θυμήθηκε και όλα τα lyrics και τα «έδωσε όλα» σε κάθε στίχο. Φέτος τους περιμένουμε και πάλι στη σκηνή του Release Athens Festival στην Πλατεία Νερού στις 7 Ιουλίου.