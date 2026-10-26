Η δράση του κυκλώματος της αλυσίδας Χωριάτικο δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για τις διωκτικές αρχές. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παρακολουθούσαν στενά την υπόθεση από τον περασμένο Ιανουάριο, χτίζοντας βήμα-βήμα το κατηγορητήριο.

Κατά τις έρευνες, αποκαλύφθηκε ότι τρεις γυναίκες που σχετίζονται με τον 57χρονο επιχειρηματία διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς που αγγίζουν τα 6.000.000 ευρώ, την ώρα που στους προσωπικούς λογαριασμούς του ιδίου βρέθηκαν 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τη σύνδεση της υπόθεσης με την επιχείρηση του περασμένου Αυγούστου στη Ρόδο, όπου το Λιμενικό είχε εντοπίσει, σε υπόθεση ναρκωτικών, έναν άνδρα - συνεργάτη του επιχειρηματία - να έχει στην κατοχή του περίπου 1.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα χρήματα αυτά προορίζονταν για την πληρωμή των «αχυρανθρώπων» του κυκλώματος.

Ακόμη, οι αρχές κατέσχεσαν αποδεικτικά στοιχεία «φωτιά» και συγκεκριμένα σημειωματάρια, στα οποία οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν σχολαστικό αρχείο, διαχωρίζοντας τα «μαύρα» από τα καθαρά κέρδη της παράνομης δραστηριότητας.

Ο πυρήνας της οργάνωσης, ωστόσο, διέθετε υψηλή τεχνογνωσία και δομή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε ειδικό γραφείο με δέκα λογιστές, που σχεδίαζαν και εκτελούσαν το σχέδιο της φοροαπάτης, ενώ η οργάνωση διέθετε επιπλέον λογιστικά γραφεία σε κομβικά σημεία, όπως η Μύκονος και η Ρόδος, για να διαχειρίζονται τα κέρδη εκατομμυρίων.

Xωριάτικο: Ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και «φέσι» εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο

Ένα δαιδαλώδες δίκτυο εταιριών και αχυρανθρώπων, με σκοπό τη νομιμοποίηση «μαύρου» χρήματος, φέρνουν στο φως οι έρευνες για το Χωριάτικο και τον σκιώδη ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Βασικός σκοπός του εγκεφάλου του κυκλώματος, ήταν το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από παράνομες δραστηριότητες εντός και ίσως εκτός Ελλάδας.

Για τον σκοπό αυτό, είχε στηθεί ένα δίκτυο από τουλάχιστον 520 εταιρίες, «βιτρίνες» και νόμιμες, όπου συνήθως γίνεται μεγάλη χρήση μετρητών- όπως οι φούρνοι- και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος από την εφορία.

Οι εταιρίες «βιτρίνες» είχαν «αχυρανθρώπους» ως υπεύθυνους και ανοιγόκλειναν με μοναδική ευκολία. Τα στοιχεία δείχνουν, μάλιστα, ότι εκεί που έκλειναν εταιρίες του κυκλώματος, άνοιγαν επιχειρήσεις με διαφορετικό ΑΦΜ και ονομασία, αλλά στον ίδιο ακριβώς χώρο και με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Από αυτό το "κρυφτούλι" με την εφορία και τον ΕΦΚΑ, φαίνεται ότι έχουν μείνει απλήρωτοι φόροι και εισφορές πάνω από 100 εκατ. €

Πώς «ξεπλενόταν» το χρήμα; «Φουσκώνοντας» τον τζίρο με «μαύρα» μετρητά και εικονικά τιμολόγια. Στη συνέχεια αυτός ο τζίρος νομιμοποιούνταν μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ερευνάται και η αγορά ακινήτων, προκειμένου να ξεπλυθούν «μαύρα» μετρητά του κυκλώματος.

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