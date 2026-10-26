Έρευνα για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που «σφύριξαν» για τον έλεγχο στην Pizza Fan

Στο μικροσκόπιο των ερευνών για την Pizza Fan μπαίνουν και υπάλληλοι της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι εφοριακοί φέρεται να προειδοποιούσαν για τους ελέγχους.

Πρόκειται για ηχογραφημένες συνομιλίες στις οποίες φέρεται ο εγκέφαλος της υπόθεσης, επιχειρηματίας, να συνομιλεί με συνεργάτη του και να κάνει λόγο για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, με τους οποίους, όπως λέει, έχει πολύ στενή σχέση. Οι υπάλληλοι αυτοί τον ενημέρωσαν για την καταγγελία σε βάρος της αλυσίδας και τον προειδοποίησαν για επικείμενο έλεγχο.

«Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε, όχι με την έννοια του «έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας», πολύ καλή, και μας ενημερώσανε ότι έτσι και έτσι..» ανέφερε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης.

Η αναφορά του φερόμενου ως εγκέφαλου της υπόθεσης για ενημέρωση από ανθρώπους της ΑΑΔΕ

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Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ζήτησε στοιχεία από την Αστυνομία για εμπλοκή εφοριακών

Αμέσως, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος Πιτσιλής έδωσε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να έρθει σε επαφή με την ΕΛ.ΑΣ.

Το αίτημα της ΑΑΔΕ προς την Ελληνική Αστυνομία

Στόχος να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνα ή από στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην επιχείρηση εστίασης που κατηγορείται για φοροδιαφυγή.

