Pizza Fan: Έρευνα για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που «σφύριξαν» για τον έλεγχο

Στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ. για εμπλοκή εφοριακών ζήτησε ο Πιτσιλής

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STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 26.10.26, 20:54
Έρευνα για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που «σφύριξαν» για τον έλεγχο στην Pizza Fan

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Υπάλληλοι της ΑΑΔΕ φέρεται να προειδοποιούσαν την Pizza Fan για επικείμενους ελέγχους.
  • Η έρευνα περιλαμβάνει ηχογραφημένες συνομιλίες του επιχειρηματία με συνεργάτη του σχετικά με εφοριακούς.
  • Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ζήτησε στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ. για πιθανή εμπλοκή εφοριακών.
  • Η αλυσίδα εστίασης απασχολεί 2.500 εργαζόμενους, το μέλλον των οποίων είναι αβέβαιο.
  • Η έρευνα αφορά καταγγελίες για φοροδιαφυγή στην επιχείρηση.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών για την Pizza Fan μπαίνουν και υπάλληλοι της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι εφοριακοί φέρεται να προειδοποιούσαν για τους ελέγχους. 

Pizza Fan & Χωριάτικο: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων

Πρόκειται για ηχογραφημένες συνομιλίες στις οποίες φέρεται ο εγκέφαλος της υπόθεσης, επιχειρηματίας, να συνομιλεί με συνεργάτη του και να κάνει λόγο για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, με τους οποίους, όπως λέει, έχει πολύ στενή σχέση. Οι υπάλληλοι αυτοί τον ενημέρωσαν για την καταγγελία σε βάρος της αλυσίδας και τον προειδοποίησαν για επικείμενο έλεγχο.

Στο «μάτι» της εφορίας οι προσφορές τύπου «1+1»

«Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε, όχι με την έννοια του «έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας», πολύ καλή, και μας ενημερώσανε ότι έτσι και έτσι..»  ανέφερε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης.

Η αναφορά του φερόμενου ως εγκέφαλου της υπόθεσης για ενημέρωση από ανθρώπους της ΑΑΔΕ    

Η αναφορά του φερόμενου ως εγκέφαλου της υπόθεσης για ενημέρωση από ανθρώπους της ΑΑΔΕ 

Αλυσίδα εστίασης: Στον «αέρα» 2.500 εργαζόμενοι - Αβέβαιο το μέλλον τους

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ζήτησε στοιχεία από την Αστυνομία για εμπλοκή εφοριακών 

Αμέσως, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος Πιτσιλής  έδωσε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να έρθει σε επαφή με την ΕΛ.ΑΣ.

Το αίτημα της ΑΑΔΕ προς την Ελληνική Αστυνομία

Το αίτημα της ΑΑΔΕ προς την Ελληνική Αστυνομία 

Στόχος να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνα ή από στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην επιχείρηση εστίασης που κατηγορείται για φοροδιαφυγή.
 

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