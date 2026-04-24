Συναγερμός στην Πανεπιστημιούπολη: Βρέθηκε ύποπτο αντικείμενο

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ

24.04.26 , 12:48 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το σαββατοκύριακο για τα ζώδια
24.04.26 , 12:33 Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο
24.04.26 , 12:31 Φτιάξτε γνήσια Μανιάτικη «Τσουχτή» για το Σαββατοκύριακο
24.04.26 , 12:26 Citroën: Οι πωλήσεις στην Ελλάδα...ζαλίζουν
24.04.26 , 12:24 Συναγερμός στην Πανεπιστημιούπολη: Βρέθηκε ύποπτο αντικείμενο
24.04.26 , 12:23 Ο Πάνος Καλίδης για την ένταση με τον συνεργάτη του
24.04.26 , 12:21 Έκρηξη Αμπελόκηποι: Αθώος ο Νίκος Ρωμανός - Ένοχες δύο γυναίκες
24.04.26 , 12:17 Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»
24.04.26 , 11:47 Σταύρος Καλογεράκης: Πώς κατάφερε να χάσει 71 κιλά μέσα σε έναν χρόνο
24.04.26 , 11:44 Λεωνίδας Κουτσόπουλος για Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί»
24.04.26 , 11:39 Οικογενειακή τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές μάνα και κόρη
24.04.26 , 11:29 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η πρώτη αντίδραση μετά την επίθεση Γκολεμά -Αντωνάτου
24.04.26 , 11:05 Opel Frontera Electric: Τώρα μόνο από 20.900 ευρώ
24.04.26 , 11:00 MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»
24.04.26 , 10:49 Ιωάννα Σουλιώτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα το πρώην μοντέλο
Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Ύποπτο Αντικείμενο Στην Πανεπιστημιούπολη
  • Συναγερμός στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου λόγω ύποπτου αντικειμένου.
  • Πολίτης εντόπισε το αντικείμενο και ειδοποίησε τις αρχές.
  • Κλιμάκιο ΤΕΕΜ έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το σημείο.
  • Το ύποπτο αντικείμενο φέρεται να είναι χειροβομβίδα.
  • Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έλεγχο για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματική απειλή.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου όταν πολίτης εντόπισε ένα ύποπτο αντικείμενο και ειδοποίησε τις αρχές.

Κυψέλη: Ελεγχόμενη έκρηξη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ΤΕΕΜ και αυτή την ώρα έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το σημείο. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διερχόμενος πολίτης εντόπισε τυχαία το αντικείμενο που φέρεται να είναι χειροβομβίδα και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Λιοσίων: Λήξη συναγερμού για τη χειροβομβίδα που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο

Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έλεγχο αυτή τη στιγμή στο σημείο ώστε να φανεί αν υπάρχει πραγματική απειλή.

