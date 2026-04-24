Συναγερμός στην Πανεπιστημιούπολη: Βρέθηκε ύποπτο αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου όταν πολίτης εντόπισε ένα ύποπτο αντικείμενο και ειδοποίησε τις αρχές.
Κυψέλη: Ελεγχόμενη έκρηξη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ΤΕΕΜ και αυτή την ώρα έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το σημείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διερχόμενος πολίτης εντόπισε τυχαία το αντικείμενο που φέρεται να είναι χειροβομβίδα και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.
Λιοσίων: Λήξη συναγερμού για τη χειροβομβίδα που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο
Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έλεγχο αυτή τη στιγμή στο σημείο ώστε να φανεί αν υπάρχει πραγματική απειλή.