Σταύρος Καλογεράκης: Πώς κατάφερε να χάσει 71 κιλά μέσα σε έναν χρόνο

Τον στόχο του να χάσει πολλά κιλά και να “πάρει πίσω τη ζωή που στερήθηκε” κατάφερε να πετύχει ο δημοσιογράφος Σταύρος Καλογεράκης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή "Buongiorno" είχε φτάσει να ζυγίζει 204 κιλά, τα οποία τον εμπόδιζαν να χαρεί όμορφες στιγμές με φίλους αλλά και να κοιμηθεί σωστά αφού σταματούσε το βράδυ η αναπνοή του.

Ο ίδιος όπως τόνισε δεν είχε καταλάβει πόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας αντιμετώπιζε και όταν κάποιοι συνάδελφοι του έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου, εκείνος νόμιζε πως του κάνουν body shaming.

«Το peak ήταν τα 204,8 κιλά! [...] Δεν με ακουμπούσε κάτι από τα σχόλια του κόσμου. Υπήρχαν τρεις άνθρωποι στο περιβάλλον μου και κυρίως στη δουλειά που προσπαθούσαν να με μεταπείσουν και να εξηγήσουν τις συνέπειες των πράξεών μου αλλά δεν τους άκουγα. Το λάθος μου ήταν πως μπορούσα να συγκρουστώ και μαζί τους. Νευρίαζα γιατί θεωρούσα πως ήταν body shaming αλλά εκείνοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Απλά εγώ δεν καταλάβαινα εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσα να σκεφτώ, είχα άρνηση» δήλωσε ο δημοσιογράφος ο οποίος επεσήμανε πως κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης του όταν πριν έναν χρόνο, τον Απρίλιο του 2025 έκανε γενικές εξετάσεις αίματος και όπως είπε χαρακτηριστικά, σοκαρίστηκε από τα αποτελέσματα που είδε:

«Eίχα ξεκινήσει στις 4 Απριλίου 2025, παίρνοντας στα χέρια μου τις εξετάσεις. Όταν είδα τα αποτέλεσμα των αιματολογικών εξετάσεων, ήταν ένα τεράστιο σοκ για εμένα. Πέρασαν διάφορες σκέψεις από το μυαλό μου, οι χειρότερες. Σκέφτηκα τα αγαπημένα μου πρόσωπα, τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, τους φίλους μου. Δεν ήθελα να βάλω εκείνους σε μια διαδικασία να τρέξουν για εμένα.Είχα συναισθηματική υπερφαγία. Δηλαδή είτε στις χαρές είτε στις λύπες κατέφευγα στο φαγητό ή το ποτό. Όλο αυτό με πήγε πολύ χαμηλά. Είχα φτάσει στο σημείο να είμαι απελπισμένος. Ένα βράδυ γύρω στα μέσα Μαρτίου 2025, παρακάλεσα τον Θεό αν μπορεί να με βοηθήσει, με δάκρυα στα μάτια. Γι' αυτό και στην ανάρτησή μου ξεκινάω με τίτλο "Μια διαδρομή γεμάτη φως". Εκείνο το βράδυ άκουσε την προσευχή μου ο Θεός και μού έδωσε τη δύναμη να ξεκινήσω» ανέφερε χαρακτηριστικά δηλώνοντας ευθέως πως τρόμαξε για τη ζωή του.

«Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Κατάλαβα κατευθείαν πως με τις συνέπειες του σακχάρου, που ήταν 252, μπορεί να πήγαινα σε ένα νοσοκομείο κανονικά, μπορεί να πήγαινα και σε άλλη κατάσταση πολύ χειρότερη. Πλέον μπορώ να ανασάνω, κάνω καλύτερους ύπνους, μπορώ να πηγαίνω όπου θέλω περπατώντας. Αλλάζουν οι αντοχές! Στην προηγούμενη κατάσταση στις 5 το απόγευμα με έπιανε υπνηλία, λήθαργος! Μπορεί να κοιμόμουν για 12 ώρες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Πλέον δεν υπάρχει φόβος να ξανακυλήσω γιατί υπάρχει κίνητρο, να βγω με φίλους μου και να κάνουμε πράγματα ελεύθερα. Η ζωή, η καθημερινότητα είναι το κίνητρο... Τελικά όλα γίνονται. Αρκεί να το πιστεύεις, να το αγαπάς και να έχεις ανθρώπους δίπλα σου» ανέφερε.

Ο Σταύρος Καλογεράκης αποκάλυψε και τον τρόπο που τελικά κατάφερε να χάσει 71 ολόκληρα κιλά!

"Μέσα σε ένα χρόνο έχω χάσει 71 κιλά. Δεν έγινε κάποια επέμβαση. Ήταν ξεκάθαρα θέμα διατροφής και θεραπείας, για την οποία με συμβούλευσε ο γιατρός μου. Δεν θα έκανα κάτι από μόνος μου. Πάντα με καθοδήγηση το έκανα. Και το μήνυμα που θέλω να περάσω, να εμπιστευτούν τους ειδικούς" ανέφερε.



