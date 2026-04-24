Έκρηξη Αμπελόκηποι: Αθώος ο Νίκος Ρωμανός - Ένοχες δύο γυναίκες

Ο Ρωμανός κι άλλοι δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν λόγω αμφιβολιών

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi Κώστας Τζούμας
Έκρηξη Αμπελόκηποι: Ένοχες δύο γυναίκες- Αθώος ο Νίκος Ρωμανός
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ένοχες δύο γυναίκες για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, ενώ ο Νίκος Ρωμανός κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών.
  • Από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας 36χρονος άνδρας και οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν για εγκληματική οργάνωση και άλλες κατηγορίες.
  • Η διαδικασία συνεχίζεται με την ανακοίνωση ποινών για τις δύο κατηγορούμενες.
  • Ο Νίκος Ρωμανός και δύο άλλοι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν μετά από 17 μήνες φυλάκισης.
  • Η αθώωση βασίστηκε σε σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τις αποδείξεις εναντίον τους.

Την ενοχή των δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους, σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, τον Οκτώβριο του 2024. Ο Νίκος Ρωμανός κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών. 

Από την έκρηξη στο διαμέρισμα έχασε τη ζωή του ακαριαία ένας 36χρονος άνδρας. Το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή της συντρόφου του, που είχε τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη και μιας ακόμη γυναίκας, η οποία είχε φροντίσει, ώστε να φιλοξενηθεί το ζευγάρι στον επίμαχο χώρο.

H βόμβα εξερράγη μέσα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους πριν την τοποθέτησή της στον στόχο/ Eurokinissi Κώστας Τζούμας

Οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν, κατά περίσταση για τις εξής πράξεις: εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές για τις δύο κατηγορούμενες.

Ο Νίκος Ρωμανός και ακόμη δύο κατηγορούμενοι είναι ελεύθεροι, ύστερα από 17 και πλέον μήνες στη φυλακή

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για την απαλλαγή τους «λόγω σοβαρότατων αμφιβολιών». Ο ένας, όπως και ο Ρωμανός, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, εξαιτίας μερικού αποτυπώματός του σε σακούλα, ενώ ο τρίτος εκ των αθωωθέντων είχε εμπλακεί στην παράδοση των κλειδιών του διαμερίσματος.
 

