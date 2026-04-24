Φτιάξτε γνήσια Μανιάτικη «Τσουχτή» για το Σαββατοκύριακο

Τα Τσιουφιχτά είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής συνταγής

Σαββατοκύριακο έρχεται, και ο Γιώργος Ρήγας είπε να μας ταξιδέψει στην αγαπημένη Μάνη, με ένα πιάτο που περιέχει όλα τα παραδοσιακά υλικά, για μία αξεπέραστη συνταγή.

Τσιουφιχτά με μυζήθρα και τηγανιτό αβγό, όχι μόνο για το πλατό του Breakfast@Star αλλά και για όσους θέλουν αν απολαύσουν ένα εξαιρετικό γεύμα στο σπίτι τους

ΤΣΙΟΥΦΙΧΤΑ ΜΕ ΜΥΖΗΘΡΑ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΤΟ ΑΒΓΟ

Εξαιρετικό, οπτικά αλλά και γευστικά το αποτέλεσμα

Υλικά

Για τα τσιουφιχτά

• 400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 2 αυγά

• 180–200 ml χλιαρό νερό

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 πρέζα αλάτι



Για την τσουχτή

• 5 αυγά

• 150 γρ. σύγκλινο Μάνης

• 120 γρ. σφέλα ή φέτα

• 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Πιπέρι



Για το σερβίρισμα

• 2–3 αυγά (μάτι από πάνω)



Εκτέλεση Τσιουφιχτά (χειροποίητα ζυμαρικά)

1. Σε μπολ βάζεις αλεύρι + αλάτι.

2. Προσθέτεις αυγά, νερό και ελαιόλαδο.

3. Ζυμώνεις μέχρι να γίνει μαλακή, ελαστική ζύμη.

4. Σκεπάζεις και αφήνεις 20–30 λεπτά να ξεκουραστεί.

Σχηματισμός:

5. Παίρνεις μικρά κομμάτια ζύμης.

6. Τα “τσιουφίζεις” με τα δάχτυλα και τα τραβάς λίγο να γίνουν μικρά στριφτά/δαχτυλάκια.

Βράσιμο:

7. Τα βράζεις σε αλατισμένο νερό 4–6 λεπτά.

8. Κρατάς λίγο από το νερό τους.

Τσουχτή

1. Σοτάρεις το σύγκλινο με ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσει.

2. Ρίχνεις τα 5 αυγά χτυπημένα.

3. Προσθέτεις τη σφέλα σπασμένη.

4. Ανακατεύεις απαλά μέχρι να γίνει ζουμερό και κρεμώδες.

Ένωση με τα τσιουφιχτά

1. Ρίχνεις τα τσιουφιχτά στο τηγάνι.

2. Προσθέτεις 2–3 κ.σ. από το νερό που έβρασαν.

3. Ανακατεύεις να δέσουν όλα μαζί

Αυγό μάτι (top )

1. Ψήνεις 2–3 αυγά σε άλλο τηγάνι.

2. Θέλουμε ασπράδι ψημένο, κρόκο ρευστό.

Στήσιμο

• Βάση: τσιουφιχτά με τσουχτή

• Από πάνω: αυγό μάτι

• Τελείωμα: πιπέρι + λίγο έξτρα σύγκλινο τραγανό