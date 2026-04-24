Φτιάξτε γνήσια Μανιάτικη «Τσουχτή» για το Σαββατοκύριακο

Παραδοσιακή συνταγή, με ζυμαρικά, απάκι, μυζήθρα και αβγό

24.04.26 , 14:25 Μικρούτσικος κατά εκπομπής «Το πρωινό»: «Ήταν εγκληματικό»
24.04.26 , 14:17 Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»
24.04.26 , 14:13 Κρήτη: Σπαραγμός στην κηδεία της Ελευθερίας
24.04.26 , 14:09 Cash or Trash: Ο θρυλικός Σιλβέστερ ενθουσιάζει τους αγοραστές!
24.04.26 , 14:09 Leapmotor: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε τον Μάρτιο του 2026
24.04.26 , 14:03 Λάμπρος Φισφής: Η κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του σε θεατρική βραδιά
24.04.26 , 13:45 Μαρίνα Σταυράκη: Έτσι την έχει στο κινητό του ο Τούρκος σύντροφός της
24.04.26 , 13:36 CHERY: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση Auto China 2026
24.04.26 , 13:29 251 «απάτητες» παραλίες: Πού δεν επιτρέπονται ούτε ξαπλώστρες ούτε καντίνες
24.04.26 , 12:56 Monroe: Γνωρίστε τη 17χρονη σοπράνο της Eurovision - Φαβορί η Γαλλία
24.04.26 , 12:53 Ο Ουγγαρέζος απαντά στον Γρηγόρη που τον είπε «καημένο»
24.04.26 , 12:48 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το σαββατοκύριακο για τα ζώδια
24.04.26 , 12:33 Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο
24.04.26 , 12:31 Φτιάξτε γνήσια Μανιάτικη «Τσουχτή» για το Σαββατοκύριακο
24.04.26 , 12:26 Citroën: Οι πωλήσεις στην Ελλάδα...ζαλίζουν
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Κρήτη: Σπαραγμός στην κηδεία της Ελευθερίας
Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
Τα Τσιουφιχτά είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής συνταγής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σαββατοκύριακο έρχεται, και ο Γιώργος Ρήγας είπε να μας ταξιδέψει στην αγαπημένη Μάνη, με ένα πιάτο που περιέχει όλα τα παραδοσιακά υλικά, για μία αξεπέραστη συνταγή.

Τσιουφιχτά με μυζήθρα και τηγανιτό αβγό, όχι μόνο για το πλατό του Breakfast@Star αλλά και για όσους θέλουν αν απολαύσουν ένα εξαιρετικό γεύμα στο σπίτι τους

Ζύμωσε και ψήσε το δικό σου κουλούρι Θεσσαλονίκης, εύκολα και απλά

ΤΣΙΟΥΦΙΧΤΑ ΜΕ ΜΥΖΗΘΡΑ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΤΟ ΑΒΓΟ

tsioyfixta me mizithra kai avgo

Εξαιρετικό, οπτικά αλλά και γευστικά το αποτέλεσμα

Υλικά 
Για τα τσιουφιχτά
• 400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 2 αυγά
• 180–200 ml χλιαρό νερό
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 πρέζα αλάτι
 
Για την τσουχτή
• 5 αυγά
• 150 γρ. σύγκλινο Μάνης
• 120 γρ. σφέλα ή φέτα
• 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο
• Πιπέρι
 
Για το σερβίρισμα
• 2–3 αυγά (μάτι από πάνω)
 
Εκτέλεση  Τσιουφιχτά (χειροποίητα ζυμαρικά)

1. Σε μπολ βάζεις αλεύρι + αλάτι.

2. Προσθέτεις αυγά, νερό και ελαιόλαδο.

3. Ζυμώνεις μέχρι να γίνει μαλακή, ελαστική ζύμη.

4. Σκεπάζεις και αφήνεις 20–30 λεπτά να ξεκουραστεί.  

Σχηματισμός:

5. Παίρνεις μικρά κομμάτια ζύμης.

6. Τα “τσιουφίζεις” με τα δάχτυλα και τα τραβάς λίγο να γίνουν μικρά στριφτά/δαχτυλάκια.  

Βράσιμο:

7. Τα βράζεις σε αλατισμένο νερό 4–6 λεπτά.

8. Κρατάς λίγο από το νερό τους.

Τσουχτή

1. Σοτάρεις το σύγκλινο με ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσει.

2. Ρίχνεις τα 5 αυγά χτυπημένα.

3. Προσθέτεις τη σφέλα σπασμένη.

4. Ανακατεύεις απαλά μέχρι να γίνει ζουμερό και κρεμώδες.

Ένωση με τα τσιουφιχτά

1. Ρίχνεις τα τσιουφιχτά στο τηγάνι.

2. Προσθέτεις 2–3 κ.σ. από το νερό που έβρασαν.

3. Ανακατεύεις να δέσουν όλα μαζί

Αυγό μάτι (top )

1. Ψήνεις 2–3 αυγά σε άλλο τηγάνι.

2. Θέλουμε ασπράδι ψημένο, κρόκο ρευστό.

Στήσιμο

• Βάση: τσιουφιχτά με τσουχτή

• Από πάνω: αυγό μάτι

• Τελείωμα: πιπέρι + λίγο έξτρα σύγκλινο τραγανό

