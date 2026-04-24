251 «απάτητες» παραλίες: Πού δεν επιτρέπονται ούτε ξαπλώστρες ούτε καντίνες

Οι παραλίες της Ελλάδας με υψηλή οικολογική αξία

251 «απάτητες» παραλίες: Πού δεν επιτρέπονται ούτε ξαπλώστρες ούτε καντίνες
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Απάτητες παραλίες: Σε ποιες 251 δεν επιτρέπονται ξαπλώστρες και καντίνες
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» στην Ελλάδα αυξάνεται από 238 σε 251.
  • Φέτος προστέθηκαν 13 νέες παραλίες, όπως η Χαλικούντα στην Κέρκυρα και οι παραλίες Πορί και Ιταλίδα στο Ανω Κουφονήσι.
  • Οι παραλίες αυτές έχουν υψηλή οικολογική αξία και απαγορεύονται οι ξαπλώστρες και οι καντίνες.
  • Η απόφαση τροποποιεί προηγούμενη ΚΥΑ για την προστασία των παραλιών, υπογεγραμμένη από τους υπουργούς Πιερρακάκη και Παπασταύρου.
  • Στόχος είναι η προστασία των οικοτόπων και της χλωρίδας και πανίδας στις παραλίες.

Σε 251 από 238 αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις 13 παραλίες που εντάχθηκαν φέτος στη λίστα είναι δύο παραλίες στο εθνικό πάρκο της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, η παραλία Χαλικούντας στην Κέρκυρα, οι παραλίες Πορί και Ιταλίδα στο Ανω Κουφονήσι, η παραλία του Κάστρου Λευκάδας και επτά παραλίες στον νομό Χανίων.

Οι παραλίες αυτές είναι επιλεγμένες για την υψηλή οικολογική τους αξία, όπου η ανθρώπινη παρουσία περιορίζεται μόνο στην απολαυστική επίσκεψη, χωρίς ομπρελοκαθίσματα, ξαπλώστρες ή καντίνες.

Με την απόφαση τροποποιείται προηγούμενη ΚΥΑ για τις «Απάτητες Παραλίες», που υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας. 

Με τους περιορισμούς αυτούς, επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία των συγκεκριμένων παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες. 

Ειδικότερα, αυξάνονται οι αιγιαλοί και παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

Δείτε εδώ τη λίστα με τις Απάτητες Παραλίες σε όλη την Ελλάδα

