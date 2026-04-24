251 «απάτητες» παραλίες: Πού δεν επιτρέπονται ούτε ξαπλώστρες ούτε καντίνες

Σε 251 από 238 αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις 13 παραλίες που εντάχθηκαν φέτος στη λίστα είναι δύο παραλίες στο εθνικό πάρκο της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, η παραλία Χαλικούντας στην Κέρκυρα, οι παραλίες Πορί και Ιταλίδα στο Ανω Κουφονήσι, η παραλία του Κάστρου Λευκάδας και επτά παραλίες στον νομό Χανίων.
Οι παραλίες αυτές είναι επιλεγμένες για την υψηλή οικολογική τους αξία, όπου η ανθρώπινη παρουσία περιορίζεται μόνο στην απολαυστική επίσκεψη, χωρίς ομπρελοκαθίσματα, ξαπλώστρες ή καντίνες.
Με την απόφαση τροποποιείται προηγούμενη ΚΥΑ για τις «Απάτητες Παραλίες», που υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας.
Με τους περιορισμούς αυτούς, επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία των συγκεκριμένων παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες.
Ειδικότερα, αυξάνονται οι αιγιαλοί και παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.
Δείτε εδώ τη λίστα με τις Απάτητες Παραλίες σε όλη την Ελλάδα