Κρήτη: Σπαραγμός στην κηδεία της Ελευθερίας

Νεκρική σιγή στο χωριό – Ακουγόταν μόνο η καμπάνα που ηχούσε πένθιμα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 43χρονη Ελευθερία βρέθηκε νεκρή στο χωριό Δαφνές, Ηρακλείου, μετά από εξαφάνιση τριών ημερών.
  • Δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος την πυροβόλησε στο κεφάλι και αυτοκτόνησε την επόμενη μέρα.
  • Η κηδεία της έγινε σε κλίμα πένθους, με κλειστά μαγαζιά και συγκλονισμένους κατοίκους.
  • Ο δράστης είχε ιστορικό βίας και παθολογικής ζήλιας, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού.
  • Η σορός της βρέθηκε σε απόκρυμνη περιοχή, με την αστυνομία να εκτιμά προμελέτη της δολοφονίας.

Στο πένθος βυθίστηκε από την Τετάρτη το χωριό Δαφνές του Ηρακλείου, αφότου εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη μητέρα, η οποία αγνοούταν από την περασμένη Κυριακή. Σήμερα σύσσωμο το χωριό αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τη «Ρίτσα» μέσα σε κλίμα ανείπωτου θρήνου και βαθιάς οδύνης. 

Κρήτη: Ο δράστης, ανήσυχος, μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας- Βίντεο

Τα μαγαζιά παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους, ενώ όλοι οι κάτοικοι, βουβοί και με έναν πνιχτό λυγμό έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου για να πουν το τελευταίο «αντίο» στη 43χρονη που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον πρώην σύντροφό της. 

Τραγικές φιγούρες ο αδελφός της και τα τρία της παιδιά, αλλά κυρίως η 14χρονη κόρη της και η ηλικιωμένη μητέρα της, που ήταν απαρηγόρητες και οι δύο. 

Κρήτη: Ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στη νυν σύντροφό του

Η 43χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι και μετά από μια μέρα αυτοκτόνησε. 

Ο αδελφός της Ελευθερίας στην κηδεία της

Σύμφωνα με το cretalive.gr η βολίδα που σκότωσε την Ελευθερία, προκαλώντας της διαμπερές τραύμα, βρέθηκε μέσα στο ταμπλό του αυτοκινήτου της. 

Κρήτη: Κατέρρευσαν τα παιδιά της Ελευθερίας στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, κάτι που καταδεικνύει και την προμελέτη της δολοφονίας. Ο 40χρονος δράστης προσέγγισε με τα πόδια το αυτοκίνητο από την πλευρά του οδηγού και την πυροβόλησε στο κεφάλι. 

Στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, ενώ μπροστά στον αδελφό της πρώην συντρόφου του ορκιζόταν ότι δεν είχε κάνει τίποτα και ότι είχε ένα ατύχημα, ώστε να δικαιολογήσει τα σημάδια που είχε στα χέρια και στο πρόσωπο. 

Κρήτη: Η Ελευθερία πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι από τον 40χρονο

Ο 40χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο της γυναίκας με τη σορό της σε απόκρυμνη περιοχή και στη συνέχεια πήγε σε ένα εκκλησάκι και έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα. 

Η σορός της Ελευθερίας βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, βάζοντας τραγικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισής της. Όπως έγινε κατόπιν γνωστό, ο δράστης είχε δώσει σημάδια ότι ήταν βίαιος, ενώ ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα και φέρεται να αντιμετώπιζε συχνά θέμα με το αλκοόλ. 

