Κρήτη: Σπαραγμός στην κηδεία της Ελευθερίας

Στο πένθος βυθίστηκε από την Τετάρτη το χωριό Δαφνές του Ηρακλείου, αφότου εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη μητέρα, η οποία αγνοούταν από την περασμένη Κυριακή. Σήμερα σύσσωμο το χωριό αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τη «Ρίτσα» μέσα σε κλίμα ανείπωτου θρήνου και βαθιάς οδύνης.

Τα μαγαζιά παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους, ενώ όλοι οι κάτοικοι, βουβοί και με έναν πνιχτό λυγμό έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου για να πουν το τελευταίο «αντίο» στη 43χρονη που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον πρώην σύντροφό της.

Τραγικές φιγούρες ο αδελφός της και τα τρία της παιδιά, αλλά κυρίως η 14χρονη κόρη της και η ηλικιωμένη μητέρα της, που ήταν απαρηγόρητες και οι δύο.

Η 43χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι και μετά από μια μέρα αυτοκτόνησε.

Ο αδελφός της Ελευθερίας στην κηδεία της

Σύμφωνα με το cretalive.gr η βολίδα που σκότωσε την Ελευθερία, προκαλώντας της διαμπερές τραύμα, βρέθηκε μέσα στο ταμπλό του αυτοκινήτου της.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, κάτι που καταδεικνύει και την προμελέτη της δολοφονίας. Ο 40χρονος δράστης προσέγγισε με τα πόδια το αυτοκίνητο από την πλευρά του οδηγού και την πυροβόλησε στο κεφάλι.

Στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, ενώ μπροστά στον αδελφό της πρώην συντρόφου του ορκιζόταν ότι δεν είχε κάνει τίποτα και ότι είχε ένα ατύχημα, ώστε να δικαιολογήσει τα σημάδια που είχε στα χέρια και στο πρόσωπο.

Ο 40χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο της γυναίκας με τη σορό της σε απόκρυμνη περιοχή και στη συνέχεια πήγε σε ένα εκκλησάκι και έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Η σορός της Ελευθερίας βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, βάζοντας τραγικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισής της. Όπως έγινε κατόπιν γνωστό, ο δράστης είχε δώσει σημάδια ότι ήταν βίαιος, ενώ ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα και φέρεται να αντιμετώπιζε συχνά θέμα με το αλκοόλ.