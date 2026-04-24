Κρήτη: Ο δράστης, ανήσυχος, μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας- Βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το καφέ όπου ο δράστης ζήτησε να του καλέσουν ταξί, λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας/ Live news

Με οργή και θλίψη παρακολουθεί η ελληνική κοινωνία τις εξελίξεις για την τραγωδία στην Κρήτη, με θύμα τη 43χρονη Ελευθερία.

Η κηδεία της μητέρας τριών παιδιών θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις Δαφνές Ηρακλείου, σήμερα στις 13:00.

Κρήτη: O 40χρονος δράστης και αυτόχειρας

Χθες, κηδεύτηκε ο 40χρονος δολοφόνος της και αυτόχειρας, σε κλειστό κύκλο. Η κηδεία του έγινε στο χωριό, όπου προσπάθησε να κρύψει το αυτοκίνητο της Ελευθερίας. Ο δράστης ήταν πατέρας ενός παιδιού.

Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία

Η Ελευθερία έφυγε από το σπίτι της με το αυτοκίνητό της, το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου. Είχε αφήσει ένα σημείωμα στην ανήλικη κόρη της ότι θα επέστρεφε σύντομα.

Συναντήθηκε με τον 40χρονο, με τον οποίο είχαν σχέση περίπου έναν χρόνο κι είχαν χωρίσει δύο μήνες νωρίτερα. Εκείνος, πήγε στη συνάντησή τους με όπλο. Στο σημείο, βρέθηκε ένα πακέτο τσιγάρων και μια γόπα, με τις αρχές να εικάζουν ότι προγήθηκε μια σύντομη συζήτηση. Έβγαλε το όπλο και την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι, ενώ η Ελευθερία ήταν στη θέση του οδηγού.

Η τρύπα από τη σφαίρα στο ταμπλό της Ελευθερίας/ Live news

Στη συνέχεια, ο 40χρονος προσποιείτο ότι δεν ήξερε τίποτα και πως αγωνιούσε για τον εντοπισμό της.

Τη μέρα που έδωσε τέλος στη ζωή του, είχε κληθεί ξανά από την αστυνομία για συμπληρωματική κατάθεση, σύμφωνα με την εκπομπή Live news. Η αυτοχειρία του «έδειξε», όταν αυτός κρυβόταν πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας, η οποία μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε βρεθεί.

Η σορός της βρέθηκε ένα 24ωρο μετά την αυτοκτονία του, τυλιγμένη μέσα σε ένα χαλί. Την είχε τοποθετήσει στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της, το οποίο βρισκόταν σε δύσβατη περιοχή σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από το χωριό της.

Κρήτη: Οι κινήσεις του δράστη μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

Ο 40χρονος είχε πάει με το μηχανάκι του στη συνάντηση με την Ελευθερία. Η δολοφονία της έγινε περίπου στις 11 το πρωί. Στη συνέχεια, έφυγε από το σημείο της δολοφονίας με το μηχανάκι του, αλλά είχε ένα ατύχημα με το δίκυκλο. Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει αν ήταν σκηνοθετημένο ή αν συνέβη από την ταραχή του.

Έτσι, ακολούθησε μια διαδρομή με τα πόδια, από το σημείο του ατυχήματος μέχρι το πλησιέστερο καφέ, όπου ζήτησε από την υπάλληλο να του καλέσει ταξί.

Κρήτη: Η στιγμή που ο 40χρονος μπαίνει στο ταξί λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της 43χρονης/ βίντεο Live news

Bίντεο ντοκουμέντο δείχνουν τον δράστη μέσα κι έξω από την καφετέρια όπου περίμενε το ταξί, λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας.

Έδειχνε πολύ νευρικός, περπατούσε πάνω κάτω, μην μπορώντας να σταθεί σε ένα σημείο, ενώ μιλούσε συνεχώς στο κινητό του τηλέφωνο. Προφανώς, δεν κάλεσε ο ίδιος ταξί από το κινητό του τηλέφωνο για να μην κινήσει υποψίες.

Κρήτη: Η στιγμή που ο 40χρονος περιμένει το ταξί, ταραγμένος έξω από την καφετέρια, λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της 43χρονης/ βίντεο Live news

Ερωτήματα προκαλεί δε, η συνεχιζόμενη τηλεφωνική επικοινωνία του 40χρονου μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας, για το αν υπάρχει κι άλλο πρόσωπο που γνώριζε ή τον βοήθησε.

Κρήτη: Tο «θέατρο» που έπαιζε ο 40χρονος στον αδελφό της Ελευθερίας- Οργή από τα μηνύματα

Οργή προκαλούν τα μηνύματα του δράστη στον αδελφό της Ελευθερίας, ενώ εκείνος την είχε ήδη δολοφονήσει και η οικογένειά της αγωνιούσε για την τύχη της. Σοκάρει δε, το γεγονός ότι ο 40χρονος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να παραπλανήσει τον αδελφό της.

Ο δράστης έστειλε μήνυματα στον αδελφό της Ελευθερίας στις 05:00 το πρωί, ενώ το προηγούμενο βράδυ η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της.

Τα μηνύματα στον αδελφό της Ελευθερίας & οι προσπάθειες αποπροσανατολισμού/ Live news

Δράστης: Kαλημέρα, Αλέκο

Αδελφός: Καλημέρα

Δράστης: Eίδα την κλήση, μιλήσατε;

Αδελφός: Όχι δεν την έχουμε βρει ακόμα πουθενά

Δράστης: Δε γίνεται, ρε φίλε. Κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει

Αδελφός: Τίποτα, πουθενά. Κανέναν, φίλε. Άστα, έχουμε τρελαθεί

Δράστης: Λογικό είναι, Αλέκο. Την πήρα και εγώ, μπας και το σηκώσει, αλλά τίποτα

Αδελφός: Δεν ξέρω. Έχουμε ψάξει παντού. Δε σηκώνει πουθενά το τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά στην αστυνομία και δηλώσαμε την εξαφάνιση

Δράστης: Καλά κάνατε και δηλώσατε την εξαφάνιση. Το θέμα είναι γιατί δεν σηκώνει τα τηλέφωνα, ρε φίλε, σε κανέναν. Και τον χρόνο της να ήθελε ή να φύγει μακριά, θα το έλεγε κάπου. Ήξερε τον κωδικό του σπιτιού μας στην Αγία Βαρβάρα. Σκέφτηκα μήπως πήγε, αλλά θυμήθηκα ότι έχω βγάλει το κλειδί όταν χωρίσαμε και δεν μπορεί να μπει.

Αδελφός: Δεν ξέρω, αλήθεια

Δράστης: Ούτε εγώ, Αλέκο. Σταματήσαμε να μιλάμε. Δεν το αντέχαμε. Ελπίζω να είναι μόνο καλά και απλά να ήθελε τον χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο, λίγο τραβηγμένο, να μην ενημερώσει. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.

Αδελφός: Πού είναι αυτό;

Δράστης: Από όσο ξέρω, Ρέθυμνο. Λέγαμε να πηγαίναμε μαζί κάποια στιγμή. Δεν έχω πάει.

Στη συνέχεια, προτρέπει τον αδελφό της άτυχης Ελευθερίας να μιλήσει με καμιά φίλη της, που πιθανώς θα γνώριζε κάτι.