Αναστάτωση από το βίντεο με καρχαρία μήκους 3 μέτρων σε Ανάβυσσο και Σούνιο

Καθησυχαστικοί οι ειδικοί για τον καρχαρία μάκο

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 14.06.26, 13:45
Εντοπίστηκε καρχαρίας 3 μέτρων κοντά στην Ανάβυσσο και στο Σούνιο (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εμφάνιση καρχαρία μήκους 3 μέτρων κοντά σε Ανάβυσσο και Σούνιο προκαλεί ανησυχία.
  • Ο καρχαρίας καταγράφηκε να κινείται ανάμεσα σε σκάφη στην περιοχή της νησίδας Πατρόκλου.
  • Πιθανόν πρόκειται για τον ίδιο καρχαρία που εντοπίστηκε στις Αλυκές Αναβύσσου.
  • Οι ειδικοί καθησυχάζουν, τονίζοντας ότι οι καρχαρίες είναι μόνιμοι κάτοικοι της Μεσογείου.
  • Οι καρχαρίες μάκο αποφεύγουν την ανθρώπινη παρουσία και δεν πλησιάζουν τις ακτές.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει ακόμα μια εμφάνιση καρχαρία κοντά σε ακτή, αυτή τη φορά στο Σούνιο και ενώ καρχαρίας εντοπίστηκε επίσης κοντά στην παραλία της Αναβύσσου. 

Όπως μετέδωσε η  Άννα Σανοζίδου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, ο  μεγάλος καρχαρίας καταγράφηκε να κινείται ανάμεσα σε ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη στην περιοχή της νησίδας Πατρόκλου, απέναντι από τα Λεγραινά και σε μικρή απόσταση από το Σούνιο. 

Η εμφάνιση καρχαρία κοντά στο Σούνιο

Η εμφάνιση καρχαρία κοντά στο Σούνιο 

Το θαλάσσιο ζώο πέρασε πολλές φορές κάτω από τα σκάφη, ενώ εμφανιζόταν κατά διαστήματα στην επιφάνεια μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των τουριστών, ενώ στα πλάνα φαίνεται και το ραχιαίο πτερύγιό του. Η συγκεκριμένη καταγραφή έγινε λίγες ημέρες πριν από την εμφάνιση μεγάλου καρχαρία στις Αλυκές Αναβύσσου. 

Ίσως να πρόκειται για τον ίδιο καρχαρία καθώς οι πελαγικοί καρχαρίες μπορούν εύκολα να διανύσουν τέτοιες αποστάσεις  και μάλιστα  πιάνουν και μεγάλες ταχύτητες. Πρέπει να ανήκει στο είδος Μάκο και ίσως ακολούθησε κάποια τροφή  ή τα νερά εκεί είναι πλούσια σε αλιεύματα.  Αυτήν την εποχή πάντως πολλοί καρχαρίες πλησιάζουν στις ακτές για να γεννήσουν.  
 

Η εμφάνιση καρχαρία μάκο στην Ανάβυσσο  

Αναστάτωση είχε προληθεί  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από το βίντεο με καρχαρία στην θαλάσσια περιοχή της Αναβύσσου, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από togegonos.gr.

Καρχαρίες στην Ελλάδα: Ποια είδη υπάρχουν και πού εμφανίζονται πιο συχνά

Στο βίντεο φαίνεται μια παρέα νεαρών να «συνάντησε» και κατέγραψε με το κινητό της έναν καρχαρία του είδους μάκο, μήκους τριών μέτρων, σε απόσταση μόλις μισού ναυτικού μιλίου από την ακτή: 

Καρχαρίας μάκο στην Ανάβυσσο

Καρχαρίας μάκο στην Ανάβυσσο  

Παρά την ανησυχία που ευνόητα προκάλεσε το βίντεο,  οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Επισημαίνουν ότι η παρουσία καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες δεν αποτελεί ένα νέο ή ασυνήθιστο φαινόμενο, καθώς τα συγκεκριμένα ζώα είναι μόνιμοι κάτοικοι της Μεσογείου εδώ και χιλιάδες χρόνια και όχι κάποιοι ξαφνικοί «επισκέπτες».

Καρχαρίες εμφανίστηκαν σε Κέρκυρα, Χαλκιδική και Μεσσηνία

Οι καρχαρίες μάκο έχουν μήκος από 3 μέχρι 4,5 μέτρα, μπορούν να κολυμπήσουν με ταχύτητα ακόμη και 65 χλμ/ώρα και να κάνουν άλματα ύψους επτά μέτρων.

Σύμφωνα επίσης με τους ειδικούς οι καρχαρίες μάκο  αποφεύγουν την ανθρώπινη παρουσία για αυτό και δεν προσεγγίζουν περισσότερο την ακτή ώστε να υπάρξει επαφή με λουόμενους, 

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