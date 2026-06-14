Με ένα βίντεο στο Instagram από την περιοδεία του στη Ρόδο, όπου αναφέρει ότι την «ιδρώνουμε τη φανέλα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει ότι η χώρα έχει μπει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του επίσης Πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες.

»Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν «ανέγγιχτοι». Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση στον πρωθυπουργό

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως σχολίασαν με καυστικότητα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Εδώ ταιριάζει η σοφή ρήση του λαού μας «εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι». Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.



«Χρειάζεται απύθμενο θράσος ώστε κάθε φορά που ένα κυβερνητικό σύστημα σαπίζει και τα γαλάζια παιδιά πιάνονται με τη γίδα στη πλάτη, ο αρχιερέας της διαφθοράς να επαίρεται και από πάνω ότι ο ίδιος εξάρθρωσε τα κυκλώματα» σχολίασε η ΕΛ.ΑΣ. για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και το παρουσιάζει σαν μεγάλη επιτυχία, όταν δύο γενικοί γραμματείς που διορίστηκαν από τους υπουργούς του έχουν ήδη πάρει κόκκινη κάρτα και αναγκάστηκαν σε παραίτηση;» διερωτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη επίσης σχολίασαν:



-«Τώρα που η Κυβέρνηση εκβιάζει ξανά τον λαό με τα περί σταθερότητας, ο λαός μας έχει έναν “βράχο” εντιμότητας… Και αυτός είναι το ΚΚΕ, που δεν τον πρόδωσε και δεν του είπε ψέματα ποτέ» (ΓΓ ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας).

«Αντί να πανηγυρίζει, ας μας πει γιατί όλοι όσοι συλλαμβάνονται είναι «γαλάζιες ακρίδες» και άνθρωποι του «περιβάλλοντος» της Νέας Δημοκρατίας» (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος).

«Πρέπει να φύγει από πάνω μας αυτό το βάρος, η Κυβέρνηση η ανίκανη του κ. Μητσοτάκη, μια Κυβέρνηση που έχει ταυτιστεί με το σκάνδαλο και με την ατιμία» υποστήριξε (Πρόεδρος ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός).

