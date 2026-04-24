«Πρόσωπα στην Άμμο» του Γιάννη Τσαμαντάκη, στο Θέατρο ΕΛΕΡ – Ελένη Ερήμου

Μια μουσικοθεατρική παράσταση για τη μνήμη, τον χρόνο και τα ίχνη της ζωής

Τα Πρόσωπα στην Άμμο του Γιάννη Τσαμαντάκη δεν αφηγούνται μια ιστορία. Στήνουν έναν χώρο όπου οι ιστορίες επιστρέφουν
Τα Πρόσωπα στην Άμμο του Γιάννη Τσαμαντάκη δεν αφηγούνται μια ιστορία. Στήνουν έναν χώρο όπου οι ιστορίες επιστρέφουν. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για τη μνήμη, τον χρόνο και τα ίχνη που αφήνει η ζωή, παρουσιάζεται στο Θέατρο ΕΛΕΡ – Ελένη Ερήμου, από τις 17 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου 2026, με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Σε μια ξεχασμένη γωνιά της πόλης υπάρχει ένα παλιό νυχτερινό κέντρο, κλειστό και εγκαταλελειμμένο. Κάποτε εκεί μέσα ακούγονταν τραγούδια, γέλια και ιστορίες. Τώρα έχει μείνει μόνο σιωπή. Σα να το έχει ξεχάσει ο χρόνος.

Ένα βράδυ, ένας άστεγος μπαίνει μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο για να προστατευτεί από το κρύο. 

Η παράσταση "Πρόσωπα στην Άμμο" είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

Και τότε κάτι αρχίζει να αλλάζει. Ο χώρος ζωντανεύει. Οι σκιές βρίσκουν φωνή, τα πρόσωπα γυρίζουν. Για λίγο στέκονται και λένε την ιστορία τους, Οι σκιές μιλούν, τα πρόσωπα επιστρέφουν….

ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ

Τα Πρόσωπα στην Άμμο κινούνται στο όριο θεάτρου και μουσικής αφήγησης. Δεκαέξι τραγούδια και ενότητες λόγου οργανώνονται σε μια ενιαία σκηνική ροή που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας ανθρώπινης ζωής. Η παιδικότητα, ο έρωτας, ο φόβος, η μνήμη και η απώλεια εμφανίζονται ως στιγμές εμπειρίας που διαδέχονται η μία την άλλη, σχηματίζοντας ένα ποιητικό πορτρέτο της ανθρώπινης διαδρομής.

Στο κέντρο της παράστασης η Λυδία Φωτοπούλου, που εμφανίζεται κινηματογραφημένη σε ρόλο εικονικής (virtual) αφηγήτριας λειτουργεί ως ο άξονας που συνδέει τις διαφορετικές στιγμές της αφήγησης.

Επί σκηνής, τρεις ηθοποιοί και τέσσερεις μουσικοί δημιουργούν έναν ζωντανό οργανισμό όπου ο λόγος, η μουσική και η σκηνική δράση συνυπάρχουν οργανικά. Η μουσική εκτελείται ζωντανά και αποτελεί ενεργό μέρος της δραματουργίας, ενώ οι ερμηνευτές μετακινούνται ανάμεσα σε μορφές και στιγμές μιας κοινής ανθρώπινης εμπειρίας.

Η παράσταση έχει σκηνοθετηθεί από τον Δημήτρη Κομνηνό

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο και μουσική
Γιάννης Τσαμαντάκης
Σκηνοθεσία
Δημήτρης Κομνηνός
Ενορχήστρωση
Γιάννης Τσόλκας
Επιμέλεια κίνησης
Ανθή Θεοφιλίδη
Σχεδιασμός φωτισμού
Ιφιγένεια Γιαννιού
Visuals
Claudio Bolivar
Γρηγόρης Πανόπουλος
Απόστολος Κουτσιανικούλης
Βοηθός σκηνοθέτη
Μαρία Ρήγα
Ηθοποιοί
Λυδία Φωτοπούλου *
Φοίβος Παπακώστας
Μαρία Λατσίνου
Γιάννης Τσαμαντάκης
Μουσικοί
Σωκράτης Γανιάρης
Κώστας Μπορμπόλης
Κώστας Σταϊκος
Γιώργος Χατζής

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓH

- Θέατρο Σαλαμίνας – Σταθμός Έκφρασης και Πολιτισμού ΑΜΚΕ
- ODYSSEIA Cultural Project – www.odysseia.eu
Με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
________________________________________
Ταυτότητα παράστασης
Θέατρο ΕΛΕΡ – Ελένη Ερήμου
17 Απριλίου – 17 Μαΐου 2026
Παραστάσεις
Παρασκευή και Σάββατο 21:00
Κυριακή 20:00
Διάρκεια
65 λεπτά χωρίς διάλειμμα
Προπώληση εισιτηρίων
https://www.ticketservices.gr/event/theatro-eler-prosopa-stin-ammo/
Trailer της παράστασης:
https://www.youtube.com/watch?v=v8EYltrQPU8

*H κυρία Φωτοπούλου εμφανίζεται επί της οθόνης σε προ-κινηματογραφημένη εγγραφή.

