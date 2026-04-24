Cash or Trash: Ο θρυλικός Σιλβέστερ ενθουσιάζει τους αγοραστές!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Παρασκευή στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 24 Απριλίου, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές.
  • Ο Πάνος και η κόρη του φέρνουν έναν θρυλικό χαρακτήρα κόμικς για δημοπρασία, προκαλώντας ενθουσιασμό στους αγοραστές.
  • Ο Μανώλης δημοπρατεί έναν πρόγονο του εκτυπωτή, κληρονομιά από τη μητέρα του, που ενδιαφέρει τους συλλέκτες.
  • Η Κέλλυ φέρνει ένα ναυτικό αντικείμενο, ελπίζοντας σε καλές προσφορές παρά την απογοήτευσή της.
  • Η εκπομπή αναδεικνύει σπάνια αντικείμενα και τις ιστορίες τους, προσελκύοντας συλλέκτες από όλη την Ελλάδα.

Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Ο Πάνος έρχεται στο Cash or Trash από την Πάρο παρέα με την κόρη του και τον… Σιλβέστερ, προκειμένου να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας. Το αντικείμενο των δύο πωλητών γεμίζει με χαρά κι ενθουσιασμό τους αγοραστές, παρακινώντας τους να κάνουν γενναιόδωρες προσφορές, καθώς είναι επιβλητικό, παιχνιδιάρικο και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, παρά το πέρασμα του χρόνου. Ο Πάνος και η Μαρία είναι αποφασισμένοι να πουλήσουν το αντικείμενο που αναπαριστά τον γνωστό χαρακτήρα των κόμικς και επέλεξαν το για να το κάνουν, αφού δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να προβούν σε μια απλή κι απρόσωπη πώληση στο Διαδίκτυο. 

Ο Μανώλης υπήρξε οδηγός υψηλών προσώπων στη Βουλή και τώρα που βγήκε στη σύνταξη απολαμβάνει να παρακολουθεί κάθε απόγευμα την αγαπημένη του εκπομπή, το Cash Or Trash. Ο «αόρατος οδηγός», όπως του αρέσει χαρακτηριστικά να αποκαλεί τον εαυτό του, αποφάσισε να δημοπρατήσει τον πρόγονο του σύγχρονου εκτυπωτή, ένα αντικείμενο που κληρονόμησε από τη μητέρα του. Το αντικείμενο κεντρίζει την περιέργεια των συλλεκτών, καθώς ένα παρόμοιο είχε εμφανιστεί στην ταινία «Υπολοχαγός Νατάσσα» με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.     

Η Κέλλυ επέλεξε να φέρει στο Cash or Trash ένα ναυτικό αντικείμενο, αφού γνωρίζει πολύ καλά την αδυναμία των αγοραστών στα ναυτικά είδη και σε οτιδήποτε  σχετίζεται με τη θάλασσα. Ο Θάνος Λούδος αποκαλύπτει πως πρόκειται για ένα παλιό μπρούτζινο αντικείμενο, με μεγάλη πιθανότητα ιδιοκατασκευής, αλλά ρέπλικα. Αν κι η απογοήτευση της πωλήτριας είναι εμφανής, μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών αποφασισμένη να παραμένει απτόητη κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας. Άραγε, η στάση της θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα;  

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

