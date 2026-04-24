Σίσσυ Χρηστίδου: Το συστατικό στο πρωινό της που μειώνει την όρεξη!

Η Σίσσυ Χρηστίδου προσέχει τη διατροφή της, και συχνά μοιράζεται τα ...μυστικά με τους ακολούθους της στο instagram. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι ξεχωρίζει για την ανανεωμένη της εμφάνιση τον τελευταίο καιρό.

Πρόσφατα, η γνωστή παρουσιάστρια ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό, με μία εικόνα από το πρωινό της. Και όπως διαπίστωσαν οι φίλοι της, προκειται γα έναν άκρως υγιεινό συνδυασμό, που περιλαμβάνει Γιαούρτι, Μπανάνα, Φράουλες, Μούρα και το ...κρυφό όπλο, που ονομάζεται «σπόροι chia».

Τι είναι όμως οι σπόροι chia;

Είναι μια «υπερτροφή» που βοηθά στη δίαιτα, καθώς απορροφούν έως και 12 φορές το βάρος τους σε νερό, δημιουργώντας gel στο στομάχι που προσφέρει κορεσμό και μειώνει την όρεξη. Συνιστάται η κατανάλωση 25g ημερησίως (περίπου 2 κουταλιές της σούπας) για απώλεια βάρους, ιδανικά εμποτισμένοι σε υγρό.

Μια μικρή ποσότητα σπόρων chia, περίπου 28 γραμμάρια, έχει αρκετές ίνες, σχεδόν το 39% απ' ό,τι χρειάζεσαι κάθε μέρα. Αυτοί οι σπόροι απορροφούν νερό και φουσκώνουν μέσα στο στομάχι, κάνοντάς σε να νιώθεις πιο χορτάτος όταν τους τρως. Αυτό σημαίνει ότι με τους σπόρους chia μπορείς να νιώθεις χορτάτος ακόμα κι αν τρως λιγότερο, βοηθώντας στο να διατηρήσεις ένα υγιές βάρος.

Τα υπόλοιπα συστατικά, είναι γνωστά, και πολύ δημοφιλή:

Μπανάνες:

Οι μπανάνες αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, καλίου και βιταμινών, προσφέροντας κορεσμό (αίσθημα πληρότητας) και ενέργεια. Με περίπου 90-130 θερμίδες ανά μέτριο φρούτο, δεν παχαίνουν αν καταναλώνονται με μέτρο (π.χ. 1 την ημέρα) και εντάσσονται σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο

Φράουλες:

Οι φράουλες έχουν λίγες θερμίδες (περίπου 42 ανά 100 γραμμάρια), είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου. Μπορείτε να τις καταναλώνετε καθημερινά, κατά προτίμηση σκέτες, για να αξιοποιήσετε τα οφέλη τους στην απώλεια βάρους

Μούρα:

Είναι από τις πιο υγιεινές τροφές που μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας, καθώς προσφέρουν πολλά οφέλη:

Χαμηλές θερμίδες: κάτι που τα καθιστά ιδανικά για σνακ. Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες που βοηθούν στον κορεσμό (αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα) και στη σωστή λειτουργία του εντέρου. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από φλεγμονές και βοηθούν στον έλεγχο του βάρους. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι τ μούρα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα και στην αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Γιαούρτι:

Το γιαούρτι είναι εξαιρετική επιλογή για δίαιτα, καθώς είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, ασβέστιο και προβιοτικά, τα οποία βοηθούν στον κορεσμό και τη διαχείριση βάρους. Προτίμησε φυσικό, στραγγιστό γιαούρτι (χαμηλών λιπαρών ή πλήρες) χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, και απέφυγε τα επιδόρπια γιαουρτιού που είναι πλούσια σε ζάχαρη