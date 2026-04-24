Αγία Βαρβάρα: Ο άγριος καβγάς δύο 19χρονων για τα μάτια ενός αγοριού- Πιάστηκαν στα χέρια κι έπεσαν πάνω σε τζαμαρία/ Αλήθειες με τη Ζήνα
  • Δύο 19χρονες τραυματίστηκαν σοβαρά σε καβγά στην Αγία Βαρβάρα, με τη μία να χρειάζεται 340 ράμματα.
  • Η σοβαρότητα των τραυμάτων προήλθε από πτώση σε τζαμαρία καταστήματος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.
  • Η θεία της τραυματισμένης κοπέλας δήλωσε ότι η κατάσταση της είναι κρίσιμη και έχει υποστεί μεγάλο σοκ.
  • Η άλλη κοπέλα πήρε εξιτήριο με 12 ράμματα στο χέρι και 5 στο κεφάλι από θραύσματα γυαλιού.
  • Οι δύο κοπέλες δεν γνωρίζονταν και ο καβγάς ξεκίνησε για ένα αγόρι.

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο 19χρονες μετά από καβγά για τα μάτια ενός αγοριού στην Αγία Βαρβάρα. Πάνω στον καβγά, έπεσαν πάνω στην τζαμαρία καταστήματος, με τη μία από αυτές να έχει βαθιά τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό. 

Αγία Βαρβάρα: Παραλίγο να κόψει την καρωτίδα της η μία 19χρονη

«Ή σήμερα ή αύριο θα την ξαναχειρουργήσουν. Στο πρόσωπο, στο σώμα της, από το πλευρό της στα χέρια της…κομμάτια έχει γίνει. Να πάθουν κι αυτό το πράγμα, να τη σπρώξει στην τζαμαρία, να τη σκοτώσει. Αυτό ήθελε; Μαλώσανε δύο μικρά κοριτσάκια. Μέχρι εκεί», είπε η θεία της μίας 19χρονης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Έχει κάνει 340 ράμματα - Έχει πάθει μεγάλο σοκ, έκλαιγε»

«Έχει πάρα πολλά ράμματα, είναι κομμένη. Είναι... έχει γίνει κομμάτια από την τζαμαρία. Έχει κάνει 340 ράμματα. Δε μου είπε γιατί έγινε. Ήταν σε τόσο χάλια κατάσταση που δεν ήθελα να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Το ζήτημα είναι τώρα να είναι το παιδί καλά κι όλα τα άλλα θα λυθούν. Έχει πάθει μεγάλο σοκ, έκλαιγε. Δεν ήταν φίλη της από όσο ξέρω», αποκάλυψε η ξαδέλφη της. 

Τα δύο κορίτσια που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους κάθονταν σε ένα παγκάκι και άρχισαν να λογομαχούν. Στη συνέχεια, πιάστηκαν στα χέρια κι έπεσαν πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος, η οποία έσπασε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Κάτοικοι της περιοχής είπαν πως άκουσαν έναν πολύ δυνατό θόρυβο, θεωρώντας πως έπεσε κάποιο φορτηγό σε τζαμαρία. Όταν βγήκαν έξω, είδαν τη μία κοπέλα μέσα στα αίματα. 

19χρονη στο Star: «Με ρώτησε αν μου αρέσει ένα αγόρι-  Άρχισε να με φωνάζει και να με βρίζει»

Το ένα από τα δύο κορίτσια είπε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star: 

«Μου είπε ότι θα με θάψει, ότι θα με σκοτώσει. Πονάω αρκετά. Έχω κάνει ράμματα στο κεφάλι και στο δεξί χέρι. Με πλησίασε μια κοπέλα, πήρε το κινητό της φίλης της και μου έδειξε ένα αγόρι. Άμα μου αρέσει αυτό το αγόρι, άμα τον ξέρω. Άρχισε να με φωνάζει και να με βρίζει. Με χτύπησε, με χαστούκισε, μου τράβαγε τα μαλλιά, με αποτέλεσμα να ακουμπήσουμε την τζαμαρία, να πέσει αυτή, να πάρει κι εμένα μαζί της γιατί μου κρατούσε το μαλλί, και πέσαμε κι οι δύο πάνω στην τζαμαρία. Και όταν σηκωθήκαμε, η κοπέλα δεν είχε αφήσει το μαλλί μου».

Για ελάχιστα εκατοστά η μία από τις δύο κοπέλες δεν κόπηκε στην καρωτίδα. Η άλλη συνομήλικη κοπέλα πήρε εξιτήριο, αφού της έκαναν 12 ράμματα στο χέρι και 5 στο κεφάλι που προκλήθηκαν από θραύσματα γυαλιού. 

