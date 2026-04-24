Δημήτρης Κανέλλος: Κάνει τη μουσική ανατροπή με δυναμική μπαλάντα

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος

24.04.26 , 18:30 Cash or Trash: Η δυνατή προσφορά της Πανά και το ηχηρό «όχι» της Κέλλυς
24.04.26 , 18:27 Skoda Epiq: Επική εμφάνιση στο Μιλάνο
24.04.26 , 18:07 Η τρυφερή selfie του Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κόρη του, Ξένια!
24.04.26 , 18:00 Cash or Trash: Ο Sylvester & ο Tweety «έκλεψε» την καρδιά της Ρογδάκη
24.04.26 , 17:46 Καμπανάκι Παπαδόπουλου: «Αντίστροφη μέτρηση για σεισμό στον Κορινθιακό»
24.04.26 , 17:20 Μαργαρίτης Σχοινάς στη Μάρα Ζαχαρέα: Αλλάζουν όλα στις επιδοτήσεις
24.04.26 , 16:50 Δημήτρης Κανέλλος: Κάνει τη μουσική ανατροπή με δυναμική μπαλάντα
24.04.26 , 16:24 Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
24.04.26 , 16:14 Σίσσυ Χρηστίδου: Το συστατικό στο πρωινό της που μειώνει την όρεξη!
24.04.26 , 16:03 Αγία Βαρβάρα: «Έχει κάνει 340 ράμματα από την τζαμαρία - Έχει πάθει σοκ»
24.04.26 , 15:39 Άγιος Δημήτριος: «Έγινε αυτό που έπρεπε» - Το μήνυμα μετά το φονικό
24.04.26 , 15:30 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Lady in red στην πρεμιέρα του The Devil Wears Prada 2!
24.04.26 , 15:25 Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!
24.04.26 , 15:20 Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
24.04.26 , 15:12 Χαλαρή έξοδος στην Αθήνα για τον Ματίας Λεσόρ με την γυναίκα του
Η Καινούργιου είναι μία παραδοσιακή μαμά! - «Ξέρετε τι έχει πάθει;»
Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»
Λάμπρος Φισφής: Βραδινή έξοδος με την κούκλα σύζυγό του
MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Χαλαρή έξοδος στην Αθήνα για τον Ματίας Λεσόρ με την γυναίκα του
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Κρήτη: Σπαραγμός στην κηδεία της Ελευθερίας
Η τρυφερή selfie του Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κόρη του, Ξένια!
Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Δημήτρης Κανέλλος: Μουσική ανατροπή με δυναμική μπαλάντα
Ο Δημήτρης Κανέλλος εγκαινιάζει ένα δυναμικό νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία, ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με τη Heaven Music και παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single του με τίτλο «Το Σ’ αγαπώ Μισοσβησμένο». Πρόκειται για μια δυναμική μπαλάντα, που ξεδιπλώνει την ερμηνευτική του ικανότητα και τον καθιερώνει ως έναν σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή!

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος, χαρίζοντας στο τραγούδι μια μοναδική συναισθηματική ταυτότητα.

Το νέο κομμάτι του αγαπημένου ερμηνευτή είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ την οπτικοποίησή του ανέλαβε ο Danny Ntarlas, προσδίδοντας μια σύγχρονη και καλλιτεχνικά άρτια εικόνα, που συνοδεύει ιδανικά το ύφος του τραγουδιού. Ο Δημήτρης Κανέλλος, έχοντας στο πλευρό του για τις ανάγκες του βιντεοκλίπ, την ταλαντούχα ηθοποιό Δήμητρα Κόκκορη, μας εξηγούν γιατί έμεινε «Το Σ΄Αγαπώ Μισοσβησμένο»!

Με μια σημαντική διαδρομή στη δισκογραφία, ο Δημήτρης Κανέλλος έχει συνεργαστεί με σπουδαίους δημιουργούς όπως οι Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Λοΐζος, Δημήτρης Λάγιος, Φώντας Λάδης, Μίμης Πλέσσας, Μίλτος Πασχαλίδης, Θύμιος Παπαδόπουλος, Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Στέφανος Κορκολής και Νίκος Μωραΐτης. Παράλληλα, η παρουσία του στη σκηνή έχει συνδεθεί με κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Πόλυ Πάνου, η Ελένη Βιτάλη και η Γλυκερία.

Βαδίζοντας όλα αυτά τα χρόνια της μουσικής του πορείας σε πιο έντεχνα μουσικά μονοπάτια, μέσα από το «Σ’ Αγαπώ Μισοσβησμένο», και σε συνδυασμό με τη συνεργασία του με τη Heaven Music, σηματοδοτείται μια ιδιαίτερα σημαντική συνέχεια για εκείνον, ανοίγοντας τον δρόμο για μια λαμπρή πορεία στο λαϊκό πεντάγραμμο, τόσο στη δισκογραφία όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις του.

 

