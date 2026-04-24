Δημήτρης Κανέλλος: Κάνει τη μουσική ανατροπή με δυναμική μπαλάντα

Ο Δημήτρης Κανέλλος εγκαινιάζει ένα δυναμικό νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία, ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με τη Heaven Music και παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single του με τίτλο «Το Σ’ αγαπώ Μισοσβησμένο». Πρόκειται για μια δυναμική μπαλάντα, που ξεδιπλώνει την ερμηνευτική του ικανότητα και τον καθιερώνει ως έναν σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή!

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος, χαρίζοντας στο τραγούδι μια μοναδική συναισθηματική ταυτότητα.

Το νέο κομμάτι του αγαπημένου ερμηνευτή είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ την οπτικοποίησή του ανέλαβε ο Danny Ntarlas, προσδίδοντας μια σύγχρονη και καλλιτεχνικά άρτια εικόνα, που συνοδεύει ιδανικά το ύφος του τραγουδιού. Ο Δημήτρης Κανέλλος, έχοντας στο πλευρό του για τις ανάγκες του βιντεοκλίπ, την ταλαντούχα ηθοποιό Δήμητρα Κόκκορη, μας εξηγούν γιατί έμεινε «Το Σ΄Αγαπώ Μισοσβησμένο»!

Με μια σημαντική διαδρομή στη δισκογραφία, ο Δημήτρης Κανέλλος έχει συνεργαστεί με σπουδαίους δημιουργούς όπως οι Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Λοΐζος, Δημήτρης Λάγιος, Φώντας Λάδης, Μίμης Πλέσσας, Μίλτος Πασχαλίδης, Θύμιος Παπαδόπουλος, Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Στέφανος Κορκολής και Νίκος Μωραΐτης. Παράλληλα, η παρουσία του στη σκηνή έχει συνδεθεί με κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Πόλυ Πάνου, η Ελένη Βιτάλη και η Γλυκερία.

Βαδίζοντας όλα αυτά τα χρόνια της μουσικής του πορείας σε πιο έντεχνα μουσικά μονοπάτια, μέσα από το «Σ’ Αγαπώ Μισοσβησμένο», και σε συνδυασμό με τη συνεργασία του με τη Heaven Music, σηματοδοτείται μια ιδιαίτερα σημαντική συνέχεια για εκείνον, ανοίγοντας τον δρόμο για μια λαμπρή πορεία στο λαϊκό πεντάγραμμο, τόσο στη δισκογραφία όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις του.