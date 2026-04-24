Καμπανάκι Παπαδόπουλου: «Αντίστροφη μέτρηση για σεισμό στον Κορινθιακό»

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον Κορινθιακό Κόλπο, επισημαίνοντας ότι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού σεισμού στο κοντινό μέλλον. Με βάση πρόσφατες αναλύσεις και σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού, εκτιμά ότι η περιοχή πλησιάζει στο τέλος ενός μεγάλου σεισμικού κύκλου που ξεκίνησε μετά τον ισχυρό σεισμό του 1995 στο Αίγιο.

Όπως εξηγεί, τα ευρήματα των υπολογισμών του συγκλίνουν σε ένα σαφές συμπέρασμα: «η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο». Παράλληλα, τονίζει ότι «η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», υπογραμμίζοντας πως η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά φυσική συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρονικό παράθυρο στο οποίο ενδέχεται να εκδηλωθεί ένας ισχυρός σεισμός τοποθετείται μέσα στα επόμενα ένα έως τρία χρόνια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε πολύ κοντά».

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επισημαίνει επίσης ότι η εκδήλωση σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο είναι ζήτημα χρόνου. Με τη διατύπωση αυτή θέλει να δείξει ότι η σεισμική δραστηριότητα ακολουθεί συγκεκριμένους φυσικούς νόμους και κύκλους, οι οποίοι αργά ή γρήγορα οδηγούν σε ισχυρά φαινόμενα.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Προετοιμασία, ενημέρωση και αντισεισμικές κατασκευές»

Την ίδια στιγμή, ο σεισμολόγος δεν περιορίζεται σε προειδοποιήσεις, αλλά δίνει έμφαση στην ανάγκη πρόληψης. Όπως αναφέρει, απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα από την πολιτεία και τους πολίτες, με βασικούς άξονες «προετοιμασία, ενημέρωση και αντισεισμικές κατασκευές». Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζει ότι η διαχείριση του κινδύνου δεν αφορά μόνο την επιστημονική πρόβλεψη, αλλά κυρίως την πρακτική θωράκιση της κοινωνίας.

Αναφερόμενος και στην πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη, ο ίδιος χαρακτήρισε τη δόνηση των 5,7 Ρίχτερ ως «επιφανειακή και αρκετά δυνατή», επισημαίνοντας ότι η απουσία σοβαρών ζημιών οφείλεται κυρίως στην απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την εξέλιξη του φαινομένου, λέγοντας πως «δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός».