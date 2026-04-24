Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι - Ταρακουνήθηκε όλη η Κρήτη

Έγινε αισθητός μέχρι την Τουρκία και τη Λιβύη

24.04.26 , 08:15 Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι»
Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι - Ταρακουνήθηκε όλη η Κρήτη
24.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Aπριλίου
24.04.26 , 00:25 MasterChef: Οι παίκτες τα βρίσκουν... μπαστούνια - «Δε βγάζω πιάτο, ρε»
24.04.26 , 00:22 MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
23.04.26 , 23:57 Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
23.04.26 , 23:38 Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
23.04.26 , 23:23 Συγκινεί η Λένα Μαντά: «Πόσο μου λείπει αυτό το γέλιο…»
23.04.26 , 23:08 Θρίλερ στην Εθνική Οδό: Γνωστός πρωταθλητής με 1,1 εκατ. στο πορτ - μπαγκάζ
23.04.26 , 23:01 Τροχαίο Λιοσίων: Προφυλακίστηκε Ο Ανήλικος Σουδανός
23.04.26 , 22:54 Άγιος Δημήτριος: 20χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία - Άλλες 3 συλλήψεις
23.04.26 , 22:50 Αγία Βαρβάρα: Παραλίγο να κόψει την καρωτίδα της η μία 19χρονη
23.04.26 , 22:20 MasterChef: Ραβανί Passion με την υπογραφή του Δημήτρη Χρονόπουλου
23.04.26 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.200.000 ευρώ
23.04.26 , 22:10 MasterChef: Η στρατηγική κίνηση του Γιώργου που προκάλεσε αντιδράσεις
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι - Ταρακουνήθηκε όλη η Κρήτη
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
Κρήτη: Ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στη νυν σύντροφό του
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
101 κεράκια για τη Μυρτώ Θεοδωράκη - Οι αγκαλιές & οι ευχές των εγγονών της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στις 06:18 νότια του Λασιθίου στην Κρήτη, με εστιακό βάθος 9,7 χλμ.
  • Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη, καθώς και σε γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, η Λιβύη και η Αίγυπτος.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχει μεγάλη μετασεισμική ακολουθία.
  • Η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθεί την κατάσταση για τυχόν προβλήματα.
  • Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν οδηγίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό.

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 06:18 στο θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου στην Κρήτη

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 9,7 χλμ. και το επίκεντρό του 25 χλκ. Νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. 

Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα 3 μέτρων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη, αλλά και την Κάσο και την Κάρπαθο. 

«Είναι κοντά στη νήσο Χρυσή, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα», δήλωσε ο σεισμολόγος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην Τουρκία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο, ενώ σήμανε ειδοποίηση από το 112 σε όλη την Κρήτη και στη Σαντορίνη. 

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

«Ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας μια που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας» είπε στην ΕΡΤ ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα. Έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις».

Τσελέντης: «Σεισμοί 8 Ρίχτερ μπορεί να επηρεάσουν ψηλά κτίρια στην Ελλάδα»

«Είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα», συμπλήρωσε.

Προς το παρόν δεν υπάρχει αναφορά στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής για ζημιές, ενώ υπάρχει μεγάλη μετασεισμική ακολουθία.

Νωρίτερα, η Αυτόματη Λύση του του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εκτίμησε τον σεισμό στα 5,5 Ρίχτερ και το επίκεντρο 7χλμ. ΒΔ του Γούδουρα Λασιθίου.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ Ιωάννινα: Εργάτης απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Το συγκεκριμένο σημείο μάλιστα όπου έγινε ο σεισμός έχει μεγάλο ιστορικό στις σεισμικές δονήσεις οι οποίες πολλές φορές δεν γίνονται αισθητές εξαιτίας του βάθους. 

Σεισμός: Μέτρα προστασίας 

Οι πολίτες μπορούν να βρουν ειδικές οδηγίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά την σεισμική δόνηση στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, όταν γίνεται σεισμός: 

Σεισμός Θεσπρωτία: Ζημιές σε σπίτια στην Πεδινή και στο Πολύδροσο

Αν είστε μέσα στο σπίτι

  • Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του. Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν. Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι. Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Νέος σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Πάνω από 2.000 τα ενεργά ρήγματα

Αν είστε σε ψηλό κτίριο

  • Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

  • Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση. Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

  • Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια. Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

  • Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.
