Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι - Ταρακουνήθηκε όλη η Κρήτη

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 06:18 στο θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 9,7 χλμ. και το επίκεντρό του 25 χλκ. Νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη, αλλά και την Κάσο και την Κάρπαθο.

«Είναι κοντά στη νήσο Χρυσή, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα», δήλωσε ο σεισμολόγος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην Τουρκία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο, ενώ σήμανε ειδοποίηση από το 112 σε όλη την Κρήτη και στη Σαντορίνη.

«Ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας μια που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας» είπε στην ΕΡΤ ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα. Έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις».

«Είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα», συμπλήρωσε.

Προς το παρόν δεν υπάρχει αναφορά στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής για ζημιές, ενώ υπάρχει μεγάλη μετασεισμική ακολουθία.

Νωρίτερα, η Αυτόματη Λύση του του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εκτίμησε τον σεισμό στα 5,5 Ρίχτερ και το επίκεντρο 7χλμ. ΒΔ του Γούδουρα Λασιθίου.

Το συγκεκριμένο σημείο μάλιστα όπου έγινε ο σεισμός έχει μεγάλο ιστορικό στις σεισμικές δονήσεις οι οποίες πολλές φορές δεν γίνονται αισθητές εξαιτίας του βάθους.

Σεισμός: Μέτρα προστασίας

Οι πολίτες μπορούν να βρουν ειδικές οδηγίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά την σεισμική δόνηση στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, όταν γίνεται σεισμός:

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του. Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν. Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι. Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτίριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση. Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια. Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.