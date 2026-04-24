4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας: Με 73 πληρώματα στην εκκίνηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.04.26 , 10:46 Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι» - Το ραντεβού θανάτου
24.04.26 , 10:41 Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πρόγραμμα για συνταξιούχους - Πώς κάνετε αίτηση
24.04.26 , 10:37 Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
24.04.26 , 10:20 Κρήτη: Ο δράστης, ανήσυχος, μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας- Βίντεο
24.04.26 , 10:17 Δωρεάν, η παράσταση «Πάμε γι’ άλλα» στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Περάματος
24.04.26 , 10:10 Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!
24.04.26 , 10:05 Citroën Racing: Αποκαλύπτει το αυτοκίνητό της GEN4 Formula E
24.04.26 , 10:00 Το φεστιβάλ επιτραπέζιων στον Βόλο, είναι γεγονός!
24.04.26 , 09:52 Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 4+1 οικονομικά νησιά για διακοπές
24.04.26 , 09:48 Ζέτα Μακρυπούλια για ΑΝΤ1: «Συζητήσεις έχω, απαντήσεις ακόμα δεν έχω!»
24.04.26 , 09:44 Νέος Κόσμος: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι με όπλο - Κρατούσε όμηρο τη μητέρα του
24.04.26 , 09:13 StarLight - Χριστίνα Παρασκευοπούλου: «Η τέχνη γίνεται για να μοιράζεται»
24.04.26 , 09:05 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας: Με 73 πληρώματα στην εκκίνηση
24.04.26 , 09:03 Πηνελόπη Δέλτα: Η ημέρα που αποφάσισε να αυτοκτονήσει πίνοντας δηλητήριο
24.04.26 , 08:45 Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι» - Το ραντεβού θανάτου
Κρήτη: Ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στη νυν σύντροφό του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας:Με 73 πληρώματα στην εκκίνηση
Τον εντυπωσιακό αριθμό των 73 συμμετοχών, που αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων ετών για χωμάτινο αγώνα ράλλυ, συγκέντρωσε το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου. Ο αγώνας αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος και για άλλη μια χρονιά προσμετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Ο πίνακας συμμετοχών περιλαμβάνει όλους τους πρωταγωνιστές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, προμηνύοντας έναν συναρπαστικό αγώνα. Πρωταθλητές του παρελθόντος αλλά και οδηγοί που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο θα δώσουν τις δικές τους μάχες στις έξι ειδικές διαδρομές που απαρτίζουν το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, ο αγώνας διατηρεί για άλλη μια χρονιά τον διεθνή του χαρακτήρα, καθώς προσέλκυσε αγωνιζόμενους από την Κύπρο και το Βέλγιο.

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, στην Κεντρική Πλατεία Θήβας θα στηθεί μια μικρή γιορτή, καθώς οι φίλοι του αθλήματος και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους συμμετέχοντες του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να τους χειροκροτήσουν, λίγες ώρες πριν το πρώτο «Go» στις ειδικές διαδρομές. Η Πανηγυρική Εκκίνηση, θα διεξαχθεί στις 20:30 στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας.

Το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα αναχωρήσει στις 09:30 από τις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο» και θα αγωνιστεί στην εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή του αγώνα, «Θήβα», μήκους 14,91 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Να σημειωθεί ότι τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα, με τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων να ολοκληρώνεται μετά την τρίτη Ειδική Διαδρομή του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 92.48 χλμ. και το συνολικό μήκος του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας είναι 136.29 χλμ.

