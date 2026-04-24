4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας: Με 73 πληρώματα στην εκκίνηση

Τον εντυπωσιακό αριθμό των 73 συμμετοχών, που αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων ετών για χωμάτινο αγώνα ράλλυ, συγκέντρωσε το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου. Ο αγώνας αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος και για άλλη μια χρονιά προσμετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Ο πίνακας συμμετοχών περιλαμβάνει όλους τους πρωταγωνιστές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, προμηνύοντας έναν συναρπαστικό αγώνα. Πρωταθλητές του παρελθόντος αλλά και οδηγοί που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο θα δώσουν τις δικές τους μάχες στις έξι ειδικές διαδρομές που απαρτίζουν το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, ο αγώνας διατηρεί για άλλη μια χρονιά τον διεθνή του χαρακτήρα, καθώς προσέλκυσε αγωνιζόμενους από την Κύπρο και το Βέλγιο.

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, στην Κεντρική Πλατεία Θήβας θα στηθεί μια μικρή γιορτή, καθώς οι φίλοι του αθλήματος και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους συμμετέχοντες του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να τους χειροκροτήσουν, λίγες ώρες πριν το πρώτο «Go» στις ειδικές διαδρομές. Η Πανηγυρική Εκκίνηση, θα διεξαχθεί στις 20:30 στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας.

Το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα αναχωρήσει στις 09:30 από τις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο» και θα αγωνιστεί στην εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή του αγώνα, «Θήβα», μήκους 14,91 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Να σημειωθεί ότι τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα, με τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων να ολοκληρώνεται μετά την τρίτη Ειδική Διαδρομή του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 92.48 χλμ. και το συνολικό μήκος του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας είναι 136.29 χλμ.