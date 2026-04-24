Δωρεάν, η παράσταση «Πάμε γι’ άλλα» στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Περάματος

«Πάει γι’ άλλα» το δημοτικό αναψυκτήριο του Περάματος, που εντός δύο ετών ανακαινίστηκε τόσο εντυπωσιακά ώστε άλλαξε την εικόνα, όχι μόνο του κτίσματος, αλλά και ολόκληρης της πλατείας Δημητριάδη στην οποία βρίσκεται.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος κάλεσε το κοινό στα εγκαίνια του δημοτικού αναψυκτήριου αύριο Σάββατο 25 Απριλίου στις 20.00, σε μια μουσική βραδιά με τη Ματθίλδη Μαγγίρα και τον Παντελή Αμπαζή που θα παρουσιάσουν την παράσταση «Πάμε γι άλλα», την οποία η δημοτική αρχή εξασφάλισε με ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα και ο Παντελής Αμπαζής, στα εγκαίνια του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Περάματος

Το δημοτικό αναψυκτήριο παραδόθηκε ανακαινισμένο στο τέλος του 2025, μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισής του από Περαματιώτες επιχειρηματίες, και αφού προηγουμένως είχε δημοπρατηθεί από τη δημοτική αρχή του Γιάννη Λαγουδάκου. Κάτω από το γήπεδο «Παντελής Αντωνίου», δίπλα στην παιδική χαρά και δίπλα στους χώρους άθλησης το ολοκαίνουργιο δημοτικό αναψυκτήριο συγκεντρώνει σήμερα για περίπατο , καφέ και βόλτα, νέους, οικογένειες με παιδιά, αθλητές και ηλικιωμένους της πόλης που δεν πλησίαζαν επί χρόνια στο σημείο.

Το εν λόγω κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο επί δεκαετίες και είχε μετατραπεί σε άντρο τοξικομανών, λειτουργώντας αποτρεπτικά για πεζούς, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος έχει δεσμευτεί απέναντι στους δημότες να εξαλείψει κάθε δράση παραβατικότητας σε τυφλά και σκοτεινά κτίσματα, σημεία ή οικόπεδα στο Πέραμα γι’ αυτό και η δημοπράτηση του αναψυκτήριου πήρε προτεραιότητα.

Σήμερα έχει γίνει κόσμημα για τη περιοχή, ένα καλόγουστο ημερήσιο καφέ-μπαρ, γνωστής επωνυμίας, αντίστοιχο με χώρο που λειτουργεί στον Δήμο Κερατσινίου.

To Δημοτικό Αναψυκτήριο Περάματος, αποτελεί πραγματικό κόσμημα για την περιοχή

Έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Περάματος με συμβόλαιο εκμετάλλευσης διάρκειας 9 ετών και οι επιχειρηματίες, δημότες του Περάματος που το ανέλαβαν, το ανακαίνισαν με ιδιωτική επένδυση αποδίδοντας παράλληλα και ενοίκιο στο Δήμο.

Για αύριο, Σάββατο το βράδυ, ένα μεγάλο πάρτι οργανώθηκε με προσωπική επιμέλεια του Δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκου με τη Ματθίλδη Μαγγίρα και τον Παντελή Αμπαζή, οι οποίοι επιφυλάσσουν δωρεάν για το κοινό μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, τραγούδι και θεατρικότητα. Η βραδιά υπόσχεται ελαφρά τραγούδια και λαϊκές στιγμές, αλλά και θεατρικά χιουμοριστικά σκετς, σε έναν συνδυασμό που θα απογειώσει το κέφι των παρισταμένων.

