Καινούργιου: Επιστρέφει στην εκπομπή 38 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της

Στην επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στην εκπομπή της Super Κατερίνα μετά τη γέννηση της κόρης της αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Παρασκευής on air. Η παρουσιάστρια του Happy Day και φίλη της Κατερίνας Καινούργιου επιβεβαίωσε πως αναμένεται να επιστρέψει στις 11 Μαΐου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μάλιστα αποκάλυψε πως γνώριζε ήδη το σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα, ωστόσο είχε επιλέξει να μην το δημοσιοποιήσει νωρίτερα. Από τη στιγμή όμως που έγινε γνωστό, προχώρησε και η ίδια στην επιβεβαίωση, βάζοντας τέλος στα ερωτηματικά γύρω από την επιστροφή της Κατερίνας στην τηλεόραση και την εκπομπή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποχαιρετήσει προσωρινά το τηλεοπτικό κοινό στα τέλη Μαρτίου, προκειμένου να ξεκουραστεί λίγες μέρες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί on air πως δε θα επιστρέψει στη δουλειά της πριν πάρει την ευχή του Σαραντισμού μαζί με τη νεογέννητη κορούλα της, τη μικρή Ξένια.

Το σίγουρο είναι πως τη Δευτέρα 11 Μαΐου, η ατμόσφαιρα στο πλατό θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξέρετε τι έχει πάθει η Κατερίνα;»

«Ξέρετε τι έχει πάθει η Κατερίνα; Επειδή τα συζητάγαμε. Έχει πάθει αυτό που παθαίνει μια μανούλα που θέλει να τα κάνει όλα αυτή, να ελέγχει, δεν θέλει δηλαδή άλλους. Εκτός από τον άντρα και τη γιαγιά. Έχει πάθει αυτό το πράγμα που ακόμα και αν έχει βοήθεια, θέλει να νιώθει ότι ως μανούλα είναι εκεί για την μπέμπα της και τα κάνει όλα αυτή» αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την Κατερίνα Καινούργιου.