Citroën: Οι πωλήσεις στην Ελλάδα...ζαλίζουν  

Η Citroën ξεκινά το 2026 με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της σε τροχιά ανάπτυξης τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η μάρκα διέθεσε 190.000 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 10%. Στην Ευρώπη, η επίδοσή της ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, με άνοδο 12,3% και μερίδιο αγοράς 3,5% (+0,3 μονάδες).

Η ανοδική αυτή πορεία βασίζεται σε μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα προϊόντων, καθώς και σε μια σαφή και συνεπή στρατηγική που επικεντρώνεται στην παροχή προσιτών, απλών και ουσιαστικών λύσεων μετακίνησης για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο.

«Τα αποτελέσματα των πρώτων μηνών του έτους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρώπη, όπου ενισχύουμε το μερίδιό μας σχεδόν σε κάθε χώρα. Η ανανέωση της γκάμας μας και η στρατηγική που βασίζεται στην ελευθερία επιλογής του πελάτη —ιδίως μέσω της πολυενεργειακής μας προσέγγισης— αποδίδουν ξεκάθαρα καρπούς. Προσφέρουμε περισσότερους χώρους και υψηλότερα επίπεδα άνεσης σε πιο προσιτή τιμή, και το ë-C3 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: είναι ένα πραγματικό πενταθέσιο, ευρύχωρο, με σημαντική χωρητικότητα αποσκευών, ενώ παράλληλα είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη γαλλική αγορά», δήλωσε ο Xavier Chardon, CEO της Citroen.



Αποδοτική γκάμα σε όλες τις κατηγορίες

Η θετική αυτή δυναμική υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη και συνεκτική γκάμα προϊόντων, σχεδιασμένη να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών — από ιδιώτες έως επαγγελματίες, από αστικές μετακινήσεις έως ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Στο επίκεντρο αυτής της επιτυχίας βρίσκεται το νέο C3, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα πραγματικό σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Συνδυάζοντας προσιτότητα, άνεση και πολυενεργειακές επιλογές, συμβάλλει καθοριστικά στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής μετακίνησης. Οι επιδόσεις του σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνουν την εμπορική του απήχηση, με τις ηλεκτρικές εκδόσεις να αντιπροσωπεύουν ήδη το 32% των πωλήσεών του.

Νο1 μοντέλο σε πωλήσεις στην Ελλάδα ανεξαρτήτως κατηγορίας με 1.697 μονάδες

Νο1 στην κατηγορία B-Hatch BEV στην Ιταλία

Νο2 στην κατηγορία B-Hatch στην Ιταλία

Νο2 στην κατηγορία B-Hatch BEV στην Ισπανία.



Παράλληλα, το C3 Aircross ξεχωρίζει στην κατηγορία του χάρη στην μοναδική διάταξη έως και επτά θέσεων, και στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική του τιμή. Η επιτυχία του αποτυπώνεται στις 50.000 πωλήσεις το 2025, στη σημαντική αύξηση παραγγελιών κατά 57% στις αρχές του 2026, στο 27% μερίδιο των ηλεκτρικών εκδόσεων, καθώς και στη διάκριση «Best Users’ Car of Europe 2026» από τον θεσμό AUTOBEST.



Στην κατηγορία C, το νέο C4 ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Citroën. Με δυναμικό σχεδιασμό, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και κορυφαία άνεση, καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη Γαλλία όπου οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 55%, τοποθετώντας το ανάμεσα στους ηγέτες της κατηγορίας. Ισχυρή είναι και η παρουσία του στην Ευρώπη, με κορυφαίες επιδόσεις σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα όπου υπερδιπλασίασε τις πωλήσεις του και κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία C σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.



Το νέο C5 Aircross αποτελεί το επόμενο βήμα στην προϊοντική και εξηλεκτρισμένη στρατηγική της Citroën. Σχεδιασμένο για να προσφέρει εμπειρία ταξιδιού «comfort-class», διαθέτει κορυφαίους εσωτερικούς χώρους και αυξημένη άνεση για όλους τους επιβάτες. Με ηλεκτρική αυτονομία έως 680 km και πολυενεργειακές επιλογές, εξασφαλίζει ελευθερία επιλογής και δυνατότητα ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων. Η αρχική ανταπόκριση της αγοράς είναι ιδιαίτερα θετική, με αύξηση 60% στις παραγγελίες και 40% στις ταξινομήσεις.

Συνεχής επιτυχία στα LCVs και την μικρόκινητικότητα

Η Citroën συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή θέση στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, που αποτελούν βασικό πυλώνα της συνολικής της απόδοσης. Το εμβληματικό Berlingo, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας, παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, διατηρώντας ηγετικές θέσεις σε αγορές όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Σλοβακία, ενώ κατατάσσεται στη 2η θέση στη Σλοβενία και στην 3η θέση σε Βέλγιο και Νορβηγία.

Αντίστοιχα ισχυρή είναι και η παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά, όπου η Citroёn κατακτά την πρώτη θέση στην κατηγορία των κλειστών van – δηλαδή στις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται – ενώ παράλληλα κυριαρχεί στα PC Van με το νέο C3 Van και Small Van με το δημοφιλές Berlingo Van».



Παράλληλα, η Citroën διατηρεί ηγετική θέση στη μικροκινητικότητα με το Ami. Ως πρωτοπόρος στην κατηγορία του στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει τη δυναμική του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιτυχία της περιορισμένης έκδοσης Ami Dark Side (400 παραγγελίες μηνιαίως). Η επικείμενη διάθεσή του μέσω του δικτύου διανομής αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εγγύτητα με τον πελάτη και να στηρίξει τη μελλοντική του ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο η ικανοποίηση του πελάτη.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της Citroën βρίσκεται η δύναμη της επιλογής στους πελάτες της. Μέσω της διάθεσης θερμικών, υβριδικών και πλήρως ηλεκτρικών εκδόσεων σε όλη τη γκάμα της, η μάρκα διασφαλίζει ότι κάθε πελάτης μπορεί να βρει τη λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μετακίνησής του. Η Citroën τοποθετεί την ικανοποίηση του πελάτη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και τη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων με πελάτες, συνεργάτες και το σύνολο του οικοσυστήματός της.Ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στην ικανοποίηση πελατών, το οποίο αναφέρεται απευθείας στον CEO της μάρκας, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, με συγκεκριμένες δράσεις και τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στόχος του είναι η διασφάλιση μιας απρόσκοπτης και υψηλού επιπέδου εμπειρίας πελάτη σε κάθε στάδιο της διαδρομής.



