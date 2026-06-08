Πατριάρχης Ιεροσολύμων:  Ο Τραμπ θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα

Τι είπε στη συνάντηση με τον  πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.06.26 , 19:11 Ο Ρόμπερτ-Τζέιμς έρχεται στο Cash or Trash
08.06.26 , 19:08 Συντάξεις: Στο τραπέζι μόνιμη «ρήτρα ακρίβειας»
08.06.26 , 18:51 Cash or Trash: Μαρίνης ή Ρογδάκη - Ποιος πήρε τις πολυθρόνες της Σάννυ;
08.06.26 , 18:47 Πατριάρχης Ιεροσολύμων:  Ο Τραμπ θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα
08.06.26 , 18:37 Χατζημαλωνάς: «Η εμμονή με τα red flags μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση»
08.06.26 , 18:20 Ford Mustang Mach-E: Ένα μοντέλο, τρεις αναρτήσεις
08.06.26 , 18:16 Μυστήριο στο Λονδίνο: Πατέρας, μητέρα και παιδί έπεσαν από τον 36ο όροφο!
08.06.26 , 18:04 Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός
08.06.26 , 18:01 Κατάπαυση πυρός ανακοίνωσαν Ισραήλ και Ιράν!
08.06.26 , 17:29 Πουλάνε «τρέλα» οι Τούρκοι για την παρενόχληση του αεροσκάφους Δένδια
08.06.26 , 17:00 MasterChef 2026: «Καμία μπριγάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής!»
08.06.26 , 16:57 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ποζάρουν αγκαλιά στο Παρίσι
08.06.26 , 16:39 Eλληνίδα ηθοποιός: «Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναδοχής παιδιού»
08.06.26 , 16:25 Φωτιά στη λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου: Καίγεται δάσος - Μήνυμα 112
08.06.26 , 16:01 Πρέβεζα: 9χρονος Με Αυτισμό Επέστρεψε Σπίτι Κακοποιημένος
Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Soula Glamorous: Ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο τρία χρόνια μετά τη μήνυση Σχίζα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
Ksou Ksou: Δωρεάν εφαρμογή που απωθεί κουνούπια & κατσαρίδες
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Μητσοτάκης με Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ' ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Ελλάδα.
  • Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ανέφερε πιθανή επίσκεψη του Τραμπ το 2026, πιθανόν τον Ιούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
  • Ο Πατριάρχης τόνισε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διατήρηση του status quo στους Αγίους Τόπους και την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων amid regional instability.

Την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Ελλάδα μετέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μητσοτάκης κατά Τσίπρα: Αναβιώνει το δίπολο των εκλογών του 2023

Να σημειωθεί ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε αανφερθεί σχετικά πρόσφατα στο ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Ελλάδα εντός του 2026. Μια πιθανή ημερομηνία θα μπορούσε να βρεθεί τον Ιούλιο, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Τι ανακοίνωσε για την επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος αναφέρθηκε στις πρόσφατες επαφές που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς για τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος στους Αγίους Τόπους και την προστασία της χριστιανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε, τόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζουν τη διαφύλαξη του status quo στα Ιεροσόλυμα, καθώς και την παραμονή και ενίσχυση των χριστιανικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων    

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του ποιμνίου του, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων και αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Κατάπαυση πυρός ανακοίνωσαν Ισραήλ και Ιράν!

Ο πρωθυπουργός τόνισε τον ιστορικό και πνευματικό ρόλο του Πατριαρχείου, επαναβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο έργο και την αποστολή του.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΡΑΜΠ
 |
KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ
 |
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top