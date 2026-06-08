Την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Ελλάδα μετέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Να σημειωθεί ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε αανφερθεί σχετικά πρόσφατα στο ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Ελλάδα εντός του 2026. Μια πιθανή ημερομηνία θα μπορούσε να βρεθεί τον Ιούλιο, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος αναφέρθηκε στις πρόσφατες επαφές που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς για τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος στους Αγίους Τόπους και την προστασία της χριστιανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε, τόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζουν τη διαφύλαξη του status quo στα Ιεροσόλυμα, καθώς και την παραμονή και ενίσχυση των χριστιανικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του ποιμνίου του, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων και αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τον ιστορικό και πνευματικό ρόλο του Πατριαρχείου, επαναβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο έργο και την αποστολή του.

