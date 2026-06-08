Η Σάννυ Χατζηγρίβα, ηθοποιός από τη Λάρισα, βρέθηκε στο Cash or Trash φέρνοντας μαζί της δύο περιστρεφόμενες καρέκλες από μπαμπού, κατασκευασμένες στην Ταϊλάνδη τη δεκαετία του '90. Η ιστορία των αντικειμένων αυτών είναι ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς ανήκαν αρχικά σε μια γειτόνισσά της, την κοσμοπολίτισσα κυρία Ελένη, η οποία τις είχε αγοράσει σε ένα ταξίδι της και τις χρησιμοποιούσε μαζί με τον ναυτικό σύζυγό της για να διαβάζουν βιβλία στην πιο ηλιόλουστη γωνιά του σπιτιού τους. Όταν η κυρία Ελένη έφυγε από τη ζωή, οι γονείς της Σάννυς αγόρασαν το σπίτι και η ίδια επέλεξε να κρατήσει τις πολυθρόνες για να διατηρήσει ζωντανή την αύρα και την ανάμνηση της γλυκιάς εκείνης γυναίκας.

Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης, ο Θάνος Λούδος παρατήρησε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, καθώς το μπαμπού στην αριστερή πλευρά και των δύο καθισμάτων ήταν φθαρμένο στο ίδιο ακριβώς σημείο, γεγονός που μαρτυρούσε τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη ιδιοκτήτρια ακουμπούσε το χέρι της καθώς διάβαζε. Ο εκτιμητής τόνισε ότι ο περιστρεφόμενος μηχανισμός τους είναι εξαιρετικά ελκυστικός για την εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση, ενώ χαρακτήρισε την κατάστασή τους πολύ καλή, ορίζοντας την τελική του εκτίμηση στα 400 ευρώ συνολικά.

Στη συνέχεια, η Σάννυ πέρασε στο δωμάτιο των αγοραστών, όπου η παρουσία της και η ιστορία των επίπλων κέντρισαν αμέσως το ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι αγοραστές εξέφρασαν επιφυλάξεις για το υλικό του μπαμπού ή για το στυλ των μακραμέ μαξιλαριών, η δημοπρασία ξεκίνησε από τα 150 ευρώ και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια έντονη αναμέτρηση.

Ο Θάνος Μαρίνης γοητεύτηκε από το γεγονός ότι οι καρέκλες συνδέονταν με το διάβασμα βιβλίων κι έκανε σημαντικές προσφορές, όμως η Άννα Μαρία, που ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με τα μαξιλάρια και φαντάστηκε τις πολυθρόνες στο εξοχικό της στη Μύκονο, αποφάσισε να διεκδικήσει το αντικείμενο μέχρι τέλους.

Μετά από διαδοχικά πονταρίσματα ανάμεσα στους αγοραστές, η Άννα Μαρία Ρογδάκη έκανε την οριστική προσφορά των 500 ευρώ. Η Σάννη αποδέχτηκε με χαρά τη συμφωνία, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το τελικό ποσό ξεπέρασε την εκτίμηση του ειδικού και δηλώνοντας ότι το ταξίδι από τη Λάρισα άξιζε απόλυτα.

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