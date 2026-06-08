Στον καλαίσθητο χώρο του στο Θησείο μάς υποδέχθηκε ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς για μια ειλικρινή συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες σχέσεις, τα περίφημα «red flags», αλλά και το ζήτημα της απελευθέρωσης των φύλων στη σημερινή εποχή.

Ο Μάνος Χατζημαλωνάς είναι ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και προσανατολισμό στη συνθετική συμβουλευτική νέων και ενηλίκων. Εστιάζει στην ανάπτυξη ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας, συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, με στόχο την αποτελεσματική παρέμβαση στα πολλαπλά επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης: το διανοητικό, το ψυχοσωματικό, το συναισθηματικό, το συμπεριφορικό, το διαπροσωπικό και το υπαρξιακό.

«Η εμμονή με τα red flags μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση»

Ο ειδικός στάθηκε αρχικά στη σύγχρονη τάση να αναζητούμε και να συζητάμε διαρκώς τα λεγόμενα «red flags» στις σχέσεις.

Μάνος Χατζημαλωνάς - Η συνέντευξη στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

«Τα red flags έχουν αποκτήσει σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις μας. Όμως, αν κάποιος εστιάζει αποκλειστικά σε αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να μην προχωρήσει ποτέ ουσιαστικά σε μια σχέση. Αν ψάχνεις μόνο ανθρώπους με "green flags", πιθανότατα θα ενθουσιαστείς στην αρχή, αλλά στη συνέχεια θα βαρεθείς. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν λειτουργούν έτσι», επισημαίνει.

Όπως εξηγεί, πολλές φορές τα στοιχεία που μας ενοχλούν στους άλλους σχετίζονται με προσωπικές μας ευαισθησίες ή εμπειρίες. Γι’ αυτό και θεωρεί σημαντικό να υπάρχει διάλογος πριν μπει κάποιος στη διαδικασία να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο.

«Το θέμα δεν είναι αν ένας άνθρωπος εμφανίζει κάποια συμπεριφορά που θεωρούμε προβληματική. Το κρίσιμο είναι τι κάνει όταν του το επισημάνεις. Αν ακούσει, προβληματιστεί και προσπαθήσει να το συζητήσει, τότε υπάρχει περιθώριο εξέλιξης. Αν όμως απορρίπτει κάθε συζήτηση ή αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, τότε έχουμε μπροστά μας ένα πραγματικό red flag», τονίζει.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η βιαστική κατηγοριοποίηση των ανθρώπων με βάση ένα χαρακτηριστικό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

«Το να χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο από μακριά, χωρίς να τον γνωρίσουμε πραγματικά, οδηγεί τελικά στην απομόνωση. Οι σχέσεις καταλήγουν να κρίνονται από τα πρώτα ραντεβού και όχι από τη βαθύτερη γνωριμία δύο ανθρώπων».

Η απελευθέρωση των φύλων

Η συζήτηση πέρασε και στο θέμα της απελευθέρωσης των φύλων, με τον Μάνο Χατζημαλωνά να υποστηρίζει ότι το περιστασιακό σεξ συνέβαλε σημαντικά στη γυναικεία χειραφέτηση.

«Το περιστασιακό σεξ βοήθησε στην απελευθέρωση του φύλου της γυναίκας και αυτό είναι κάτι που αξίζει αναγνώρισης. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια διαδικασία συνολικής κοινωνικής απελευθέρωσης που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», αναφέρει.

«Δεν με ενδιαφέρουν οι αριθμοί και οι χαρακτηρισμοί. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην προσωπική του ζωή και στις επιλογές του. Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι η αυτογνωσία και η φροντίδα του εαυτού, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται συνειδητά και όχι υπό την πίεση κοινωνικών στερεοτύπων ή εξωτερικών προσδοκιών», σημειώνει.

«Η απόρριψη είναι μέρος της ωρίμανσης»

Ο ψυχολόγος αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την απόρριψη στις ερωτικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής εξέλιξης.

«Η χυλόπιτα δεν είναι καταστροφή. Η απόρριψη είναι μια εμπειρία που βοηθά στην ωρίμανση και στη διαμόρφωση χαρακτήρα. Το σημαντικό είναι να μπορεί κανείς να τη διαχειριστεί με αξιοπρέπεια, χωρίς θυμό, κατηγόριες ή απαξίωση προς τον άλλον άνθρωπο».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως οι υγιείς σχέσεις δεν χτίζονται πάνω σε έτοιμες ετικέτες και γρήγορα συμπεράσματα, αλλά στην επικοινωνία, την κατανόηση και τη διάθεση για προσωπική εξέλιξη.

«Τα red flags είναι χρήσιμα όταν μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε συμπεριφορές που χρειάζονται προσοχή. Όταν όμως μετατρέπονται σε φίλτρο που αποκλείει τους ανθρώπους πριν τους γνωρίσουμε, τότε λειτουργούν περισσότερο ως εμπόδιο παρά ως εργαλείο προστασίας».