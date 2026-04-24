CHERY: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση Auto China 2026

CHERY: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση Auto China 2026
Η CHERY, η μεγαλύτερη εξαγωγική αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, ετοιμάζεται για μια ιστορική παρουσία στη φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου (Auto China 2026) και στο Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο (CHERY International Business Summit) που θα πραγματοποιηθεί τις ίδιες ημέρες στην έδρα της, στη Wuhu. Από τις 24 έως τις 28 Απριλίου η μάρκα εγκαινιάζει μια νέα εποχή και επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ αυτοκινήτου, χρήστη και κοινωνίας, εστιάζοντας στη δύναμη, στο όραμα, στη θαλπωρή και στην τεχνολογία.

Η CHERY ξεκίνησε τη φετινή χρονιά έχοντας καταγράψει εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά το πρώτο τρίμηνο, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 600.000 μονάδες. Τον Μάρτιο σημειώθηκε νέο ρεκόρ μηνιαίων πωλήσεων, με 240.678 μονάδες, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 12,1%. Πλέον, η παγκόσμια βάση χρηστών της CHERY έχει περάσει τα 19 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 6,23 εκατ. βρίσκονται εκτός Κίνας.

CHERY: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση Auto China 2026
Στην καρδιά της επιτυχίας της CHERY βρίσκεται η συνεχής καινοτομία. Το σύστημα Chery Super Hybrid αποτελεί το τεχνολογικό highlight της μάρκας για το 2026. Με θερμική απόδοση κινητήρα που αγγίζει το 44,5% και μέση κατανάλωση καυσίμου μόλις 4,2 lt/100 km, η CHERY προσφέρει μια ρεαλιστική και αποδοτική λύση για τη μετάβαση στη νέα ενέργεια. Παράλληλα, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της, με περισσότερους από 30.000 ερευνητές παγκόσμιο επίπεδο, επιτρέπει στην εταιρεία να αναπτύσσει δικά της συστήματα συνδεσιμότητας, ασφάλειας και διαχείρισης ενέργειας, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία και την πρωτοπορία της σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο.
Η νέα φιλοσοφία της CHERY: Παραγωγή αξίας για την οικογένεια

CHERY: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση Auto China 2026
Με την αδιάκοπη εξέλιξη στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, στα συστήματα αντίληψης και στις τεχνολογίες ελέγχου κίνησης, ο κλάδος της ρομποτικής επιταχύνει τη μετάβαση από την τεχνολογική εξερεύνηση στην εφαρμογή μεγάλης κλίμακας σε πραγματικά σενάρια. Η CHERY, ακολουθώντας στενά αυτές τις τάσεις, έχει τοποθετήσει τη ρομποτική βιομηχανία ως την κομβική, τρίτη γραμμή ανάπτυξης του ομίλου, σε συνεργασία με την AiMOGA Robotics.

Η κατασκευαστική δύναμη, η ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα και η παγκόσμια εξάπλωση της CHERY, αποτελούν ισχυρά εφόδια για την ανάπτυξη των ρομπότ AiMOGA. Πριν από έναν χρόνο παραδόθηκαν τα πρώτα 220 ανθρωποειδή ρομπότ της, σήμερα χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 100 εφαρμογές, σε πάνω από 30 χώρες, ενώ το ανθρωποειδές Mornine έχει ήδη αλληλεπιδράσει με το ευρύ κοινό σε διεθνείς εκθέσεις, επιδεικνύοντας τις δυνατότητές του.

CHERY: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση Auto China 2026
Στην Auto China 2026, από κοινού με την CHERY, η AiMOGA θα αποκαλύψει νέα ρομπότ και μια νέα γκάμα προϊόντων που καλύπτουν πολλαπλά σενάρια. Παράλληλα, στο CHERY International Business Summit θα αποσαφηνιστεί η κατεύθυνση της συνεργασίας και του αντίστοιχου οικοσυστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η CHERY συνεχίζει να οδηγεί τη βιομηχανική αναβάθμιση μέσω της καινοτομίας, παρέχοντας στους χρήστες πιο έξυπνες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.
 
Η παρουσία της CHERY στην Auto China 2026 αποτελεί ένα ορόσημο για την εταιρεία. Συνδυάζοντας την επιχειρηματική ισχύ με ένα ανθρωποκεντρικό όραμα και με τεχνολογίες αιχμής στη ρομποτική και στην ενέργεια, η CHERY δεν παρουσιάζει απλώς νέα οχήματα, αλλά διαμορφώνει το μέλλον της παγκόσμιας κινητικότητας: Δεν είμαστε απλώς ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων. Φιλοδοξούμε να γίνουμε ο έμπιστος σύντροφος κάθε οικογένειας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

