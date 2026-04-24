Leapmotor: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε τον Μάρτιο του 2026

24.04.26 , 14:09 Leapmotor: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε τον Μάρτιο του 2026
Leapmotor: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε τον Μάρτιο
Ακόμα μια εξαιρετική επίδοση πέτυχε η Leapmotor τον Μάρτιο του 2026, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία και ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την θέση της στην Ευρωπαϊκή αγορά. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 σημείωσε αύξηση πωλήσεων 31%, ενώ σε εκείνες των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων απέσπασε μερίδιο 3,2%.

Ηγετική θέση σε αυτό το αποτέλεσμα έχει το Τ03, το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που κοστίζει μόλις €15.900 (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης) με εξοπλισμό που περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι όχι μόνο το best seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης στο σύνολο των Ευρωπαϊκών αγορών αλλά και μέσα στο Top10 των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Τη δική του συνεισφορά στο νέο ρεκόρ της Leapmotor έχει και το ολοκαίνουργιο B10, το οποίο κατέκτησε την τέταρτη θέση στις λιανικές πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών C-SUV. Έχοντας παραδώσει 24.751 αυτοκίνητα τον Μάρτιο, η Leapmotor κατέγραψε ακόμα έναν εξαιρετικά πετυχημένο μήνα, σημειώνοντας συνολική αύξηση πωλήσεων 39% στο Q1 του 2026 σε σχέση με το Q4 του 2025. Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα η μάρκα βρέθηκε στο Top3 των λιανικών πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, διευρύνοντας συνεχώς το βάθος του αποτυπώματός της στην αγορά.

LEAPMOTOR
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
