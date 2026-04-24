Monroe: Γνωρίστε τη 17χρονη σοπράνο της Eurovision - Φαβορί η Γαλλία

Είναι μόλις 17 χρόνων, όμως λόγω του ταλέντου της έχει ήδη ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή. Ο λόγος για τη 17χρονη Γαλλοαμερικανίδα σοπράνο, Monroe, η οποία φέτος θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι Regarde, δηλαδή «Κοίτα» στα ελληνικά.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα έγινε ευρέως γνωστή όταν το 2005 τράβηξε τα βλέμματα πάνω της με τη νίκη της στο γνωστό talent show «Prodiges», ξεχωρίζοντας και κερδίζοντας το κοινό με την εξαιρετική της φωνή και τη νεανική και φρέσκια παρουσία της.

Η πρώτη θέση στο μουσικό διαγωνισμό ήταν μία ώθηση στην καριέρα της Monroe, η οποία της χάρισε αναγνωρισιμότητα, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο της άλμπουμ.

Γνωρίζοντας τη Monroe - Το βιογραφικό της 17χρονης σοπράνο

Γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2008 στις ΗΠΑ, από Γαλλίδα μητέρα και Αμερικανό πατέρα

Είναι 17 χρόνων και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @monroe.musique, με πάνω από 68.000 followers

Κέρδισε την πρώτη θέση το 2025 στο δημοφιλές talent show «Prodiges», ενός διαγωνισμού που αναδεικνύει νεαρά ταλέντα στην κλασική μουσική, τον χορό και το τραγούδι

Η ερμηνεία της στην άρια της «Βασίλισσας της Νύχτας», από τον Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ, άφησε έκλπηκτους κριτές και κοινό, αποδεικνύοντας ότι η νεαρή καλλιτέχνιδα διαθέτει για την ηλικία της μια σπάνια φωνητική έκταση και τεχνική κατάρτιση

Τον Νοέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ

Η 17χρονη σοπράνο, προγραμματίζει, επίσης περιοδεία σε εμβληματικούς ναούς της Γαλλίας, κάτι που ενισχύει το γεγονός ότι πρόκειται για μία ερμηνεύτρια που ξέρει να σταθεί σε μεγάλες και απαιτητικές σκηνές

Φέτος εκπροσωπεί τη Γαλλία στο μουσικό διαγωνισμό της Εurovision, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Regarde!», το οποίο συνδυάζει σύγχρονα pop-opera στοιχεία και την εκπληκτική φωνή της Monroe.

Ακούστε το τραγούδι Regarde!, με το οποίο η 17χρονη Monroe θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στη φετινή Eurovision:

Οι στίχοι του τραγουδιού Regarde!

Όταν όλα φωτίζονται

Σε όλο το Παρίσι

Οι δρόμοι αδειάζουν

Εγώ παραμένω εδώ

Έψαξα την αγάπη σου

Μέσα σ' όλα τα προάστια

Τραγουδώ κάθε μέρα

Κοίτα με, κοίτα με

Έτσι είναι η αγάπη, σε κατακεραυνώνει

Κοίτα με, κοίτα με

Έτσι είναι η αγάπη

Ποτέ δε θα χαθείς

Έλα λοιπόν, μπορώ να σε πάω

Εκεί που είναι δυνατή, δυνατή η αγάπη

Έλα λοιπόν, δεν είσαι ανόητος

Μέσα στο στήθος μου, δίνεις ρυθμό στους παλμούς μου

Έλα λοιπόν κάτω απ' τη νεροποντή

Θα πω στους ανθρώπους ότι είναι παρών

Θα το πω στις γυναίκες, στους άντρες, στα παιδιά

Θα το πω σ' όλο κόσμο με κάθε τραγούδι

Έψαξα την αγάπη σου

Μέσα σ' όλα τα προάστια

Τραγουδώ κάθε μέρα

Κοίτα με, κοίτα με

Έτσι είναι η αγάπη, σε κατακεραυνώνει

Κοίτα με, κοίτα με

Έτσι είναι η αγάπη

Ποτέ δε θα χαθείς

Έτσι είναι η αγάπη

Είναι παντού

Είναι εκεί, εκεί, εκεί

Κοίτα με, κοίτα με

Έτσι είναι η αγάπη, σε κατακεραυνώνει

Κοίτα με