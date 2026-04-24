Στο Θέατρο Παλλάς έδωσε το «παρών» ο Λάμπρος Φισφής και η σύζυγός του Σάρα Τοσκάνο, σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση. Το ζευγάρι παρακολούθησε τη μουσική παράσταση ASTORIA, σε πρωτότυπο κείμενο Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου.

Το ζευγάρι πόζαρε αγαπημένο στους φωτογράφους. Mε casual look ο Λάμπρος Φισφής στεκόταν χαμογελαστός πλάι στην αγαπημένη του η οποία έκανε αίσθηση με το ιδιαίτερο στιλ της. Εμφανίστηκε με παντελόνα με έντονα σχέδια, μαύρο σατέν πουκάμισο, μαύρο σακάκι και απογείωσε το look της με ένα μεγάλο κόκκινο καπέλο με μαύρη κορδέλα.

Λάμπρος Φισφής: Η κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του σε θεατρική βραδιά - NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο γνωστός stand-up comedian μίλησε για τις 2 κόρες του πριν από λίγες μέρες. Τα κορίτσια είναι 7 και 10 ετών.

«Είναι πολλά πράγματα το να είσαι καλός μπαμπάς. Δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλήξω στο τι είναι καλός μπαμπάς. Πρέπει να το ζήσω λίγο ακόμα. Σίγουρα το να είσαι εκεί είναι σημαντικό, να τους αφιερώνεις χρόνο, να μιλάς μαζί τους, να παίζεις μαζί τους. Έχω 2 κόρες, η μία είναι 7 και η άλλη 10. Τα περισσότερα σχόλια των παιδιών μου είναι τεχνικά κομμάτια… “Είναι αλήθεια αυτό που συμβαίνει;”. Η μικρή έχει αυτό που κολλάς με ένα επεισόδιο και θέλει να βλέπει μόνο αυτό. Πρέπει να αλλάζεις ρόλους, να είσαι και λίγο φίλος, πρέπει να είσαι και λίγο αυστηρός, πρέπει να παίζεις και λίγο μαζί τους. Δεν μπορείς να είσαι ένα πράγμα» είχε πει ο κωμικός στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Στη συνέχεια ο Παύλος Σταματόπουλος τον ρώτησε αν έχει οραματιστεί να συζητάει με τις κόρες του για την προσωπική τους ζωή. «Όχι δεν έχω οραματιστεί τη στιγμή που θα έρθουν να μου μιλήσουν για τα φλερτ τους… Σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό… Ήδη ξεκινάνε οι κουβέντες. Έρχονται και μου λένε αυτά τα πολύ ακραία πράγματα. Ήρθε ο τάδε και μου είπε “θες να παντρευτούμε;”. Εντάξει λέω και τι είπες; “Θα το σκεφτώ”. “Μπράβο λέω πολύ καλή απάντηση, σκέψου το 10 χρόνια”. Θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει. Έχω και τη γυναίκα μου, τη Σάρα, που πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσει λίγο καλύτερα. Όλα τα αντιμετωπίζει καλύτερα από μένα οπότε είμαι πολύ ήρεμος ότι μπορεί να τα αναλάβει όλα και να είμαι οκ».