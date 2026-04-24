Χαλαρή έξοδος στην Αθήνα για τον Ματίας Λεσόρ με την γυναίκα του

Πριν τα playoffs, ο Γάλλος απολαμβάνει ανέμελες οικογενειακές στιγμές

Σε βόλτα με τη σύζυγό του, συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός, τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος επανήλθε πρόσφατα στην ενεργό δράση ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του, απολαμβάνει την ανοιξιάτικη Αθήνα μαζί με την Τρέισι

Έχοντας επιλέξει casual ντύσιμο και οι δύο, βρέθηκαν σε γνωστό κατάστημα της Αττικής, κάνοντας τα ψώνια τους, σε ένα μικρό διάλειμμα των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Λεσόρ, πριν τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την ισπανική Βαλένθια

lessort tracy

Ο Ματίας Λεσόρ, με τη σύζυγό του, Τρέισι / Φωτογραφία NDP - NIKOΣ ΖΩΤΟΣ

Η Τρέισι που στις φωτογραφίες φοράει μπλουζάκι του Παναθηναϊκού, βρίσκεται πάντα στο πλευρό του, και τον στηρίζει τόσο στην καθημερινότητα  τους όσο και στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, ειδικά την εποχή όπου ο πανύψηλος αθλητής προσπαθούσε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που προκάλεσε ο τραυματισμός του.

Να θυμίσουμε ότι την ερχόμενη Τρίτη, ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα της Βαλένθια, στο ξεκίνημα της σειράς των Playoffs, η οποία μπορεί να του δώσει την πρόκριση για το σπουδαίο ραντεβού του Final Four, που φέτος θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, το διήμερο 22-24 Μαΐου. 

 

