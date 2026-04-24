Άγιος Δημήτριος: «Έγινε αυτό που έπρεπε» - Το μήνυμα μετά το φονικό

Σημαντικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς νέα στοιχεία φωτίζουν τις κινήσεις του φερόμενου δράστη αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο 20χρονος επιχείρησε να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο που θα μπορούσε να τον συνδέσει με το έγκλημα.

Άγιος Δημήτριος: Είχε πλύνει και σκουπίσει το μαχαίρι μετά την πράξη του

Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία εντοπίστηκε κρυμμένο κάτω από ηλιακό θερμοσίφωνα. Όπως προκύπτει, ο δράστης φρόντισε να το πλύνει και να το σκουπίσει σχολαστικά, επιχειρώντας να απομακρύνει αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Το αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται ως ιδιαίτερα μεγάλο, φέρει μάλιστα χαραγμένη μια κρητική μαντινάδα, στοιχείο που ενδέχεται να αποτελέσει κρίσιμο εύρημα για τις αρχές. Το μαχαίρι έχει ήδη σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση μεταξύ δράστη και θύματος. Οι δύο άνδρες δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, καθώς κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους το προηγούμενο διάστημα. Στο επίκεντρο της υπόθεσης φαίνεται να βρίσκεται μια νεαρή γυναίκα, η οποία αποτέλεσε την αιτία της σύγκρουσης.

Μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος φέρεται να έστειλε μήνυμα στην κοπέλα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει». Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος και ο 18χρονος φίλος του επιβιβάστηκαν σε όχημα και κατευθύνθηκαν στο σπίτι του ενός. Από εκεί πήραν άλλο αυτοκίνητο και συνάντησαν δύο κοπέλες, με τις οποίες κατέληξαν σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής.

Οι τέσσερις τους φέρονται να πέρασαν τη νύχτα μαζί σε δωμάτιο, συζητώντας για το περιστατικό. Παρά το γεγονός ότι γνώριζαν τι είχε συμβεί νωρίτερα στο Πάρκο Ασυρμάτου, έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, καθώς έφαγαν, ήπιαν και κοιμήθηκαν, επιστρέφοντας το επόμενο πρωί στα σπίτια τους.

Ωστόσο, οι αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει να τους παρακολουθούν στενά. Ο κλοιός της αστυνομίας άρχισε να στενεύει γρήγορα, οδηγώντας σε εξελίξεις λίγες ώρες αργότερα.

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπόρεσα να σταματήσω τον καβγά», ισχυρίζεται ο 18χρονος

Όσον αφορά τον 18χρονο που ήταν παρών στο περιστατικό, φέρεται να υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε απόσταση και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Την ίδια εκδοχή φαίνεται να υιοθετεί και ο 20χρονος, ισχυριζόμενος ότι ο φίλος του δεν συμμετείχε άμεσα στο συμβάν.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας απαγγελίας κατηγοριών, καθώς η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Άγιος Δημήτριος: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 18χρονο και τις κοπέλες

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία σε βάρος του 18χρονου και των δύο 20χρονων κοριτσιών. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Δικαστηρίου, όπου η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη Δευτέρα. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους μέχρι τότε.