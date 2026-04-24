Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι» - Το ραντεβού θανάτου

«Ζητώ συγγνώμη, το έχω μετανιώσει» - Τα πρώτα λόγια του 20χρονου δράστη

24.04.26 , 09:31
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 27χρονος γιος ταξίαρχου ΕΛ.ΑΣ. δολοφονήθηκε από 20χρονο σε ραντεβού στον Άγιο Δημήτριο.
  • Η δολοφονία σχετίζεται με προσωπικές διαφορές για μια γυναίκα, πρώην σύντροφο του θύματος.
  • Ο δράστης παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον 27χρονο μετά από έντονο διαπληκτισμό.
  • Συνελήφθησαν ο δράστης και τρεις άλλοι για υπόθαλψη εγκληματία μετά τη δολοφονία.
  • Η έρευνα συνεχίζεται με τοξικολογικές εξετάσεις για να διευκρινιστούν οι συνθήκες της δολοφονίας.

Ένα ραντεβού θανάτου, χωρίς να το γνωρίζει, έδωσε την Τετάρτη το βράδυ ο 27χρονος γιος του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. με τον δολοφόνο του στον Άγιο Δημήτριο. Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία, όλα έγιναν για τα μάτια μιας γυναίκας, με τον 20χρονο δράστη να μη διστάζει να βγάζει μαχαίρι και να το καρφώνει στην καρδιά του άτυχοι νεαρού. 

«Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι», φέρεται να είπε ο 20χρονος στον 27χρονο, με τον δεύτερο να πηγαίνει ανυποψίαστος στο ραντεβού για την αιματηρή εξέλιξη που τελικά είχε. 

Άγιος Δημήτριος: 20χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία - Άλλες 3 συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να συνέχιζε να είναι ερωτευμένο με την πρώην κοπέλα του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι της έστελνε μηνύματα και επικοινωνούσε μαζί της, ζητώντας της επανασύνδεση, χωρίς όμως εκείνη να ανταποκρίνεται. 

H ανάρτηση του πατέρα του 27χρονου που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο

Όλα αυτά φαίνεται πως έγιναν γνωστά με κάποιον τρόπο στον 20χρονο, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Έτσι το βράδυ της Τετάρτης τον κάλεσε για να… «ξεκαθαρίσουν» το θέμα. 

Άγιος Δημήτριος: «Ζητώ συγγνώμη», τα πρώτα λόγια του 20χρονου

«Μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του 27χρονου, ούτε εγώ κατάλαβα πώς ανέβηκαν οι τόνοι. Έβγαλα μαχαίρι και μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό θυμάμαι ότι τον μαχαίρωσα», φέρεται να είπε ο 20χρονος δράστης στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του. 

Ο νεαρός φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε ραντεβού με το θύμα, που ήταν πρώην σύντροφος της κοπέλας του. Σύμφωνα με τον ίδιο μετά από τη δολοφονία, έφυγε με τον φίλο του και συνάντησαν τη σύντροφό του και τη φίλη της. 

Ο 20χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σύντροφός του τον ρώτησε τι είχε γίνει στη συνάντηση, αλλά εκείνος δεν της αποκάλυψε ότι τον είχε σκοτώσει. 

Και οι τέσσερις πήγαν σε ξενοδοχείο, όπου έμειναν, όμως μετά από λίγες ώρες τα κορίτσια άρχισαν να διαβάζουν την είδηση για το μαχαίρωμα στο διαδίκτυο και κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Τότε ήταν που ο 20χρονος τους ομολόγησε τα πάντα. 

Το ραντεβού του 27χρονου με τον ναύτη 

Ο 27χρονος έφυγε στις 21:00 από το σπίτι του, λέγοντας στους δικούς του ότι πάει μια βόλτα. Στο πάρκο Ασυρμάτου είχε κλειστεί το ραντεβού με τον 20χρονο, ενώ παρών ήταν κι ένας 18χρονος φίλος του. 

Άγιος Δημήτριος: Το θύμα πάλεψε με τον δολοφόνο του

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα πνεύματα οξύνθηκαν και οι δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια. Ο 20χρονος έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στην καρδιά του θύματος, ενώ ο ιατροδικαστής εντόπισε τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι. Ο 27χρονος αντιστάθηκε, πριν δεχθεί το μοιραίο πλήγμα προηγήθηκε πάλη, αλλά δε γλίτωσε από το μένος του 20χρονου. 

Ο 27χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο

Μετά από υπόδειξη τρίτου προσώπου, η αστυνομία συνέλαβε χθες τον 20χρονο και άλλους τρεις ακόμα, τον 18χρονο, ο οποίος ήταν παρών στο ραντεβού και τις δύο συντρόφους τους. Οι τρεις τους κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς μετά τη δολοφονία οι δύο νεαροί έφυγαν από το σημείο με όχημα και συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους σε δωμάτιο που νοίκιασαν για το βράδυ. 

Άγιος Δημήτριος: Τον σκότωσαν στο σημείο που ξεψύχησε ο παππούς του

Ο 18χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς ο ίδιος να προλάβει να αντιδράσει και να αποτρέψει το μοιραίο. 

Το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές, ούτε καν για παράνομο παρκάρισμα. Αντίθετα ο 20χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράνομη κατοχή μαχαιριού. 

Το σημείο της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, λόγω της ιδιότητας του βασικού κατηγορούμενου ως ναύτη, ενώ η δικογραφία θα διαχωριστεί για τους πολίτες. 

Άγιος Δημήτριος: Πήγε να δει τι συμβαίνει και βρήκε νεκρό τον γιο του

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίζονται με τη διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας του 27χρονου.
 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΓΚΛΗΜΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΜΑΧΑΙΡΙ
ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ
