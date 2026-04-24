Ο Ουγγαρέζος απαντά στον Γρηγόρη που τον είπε «καημένο»

Να απαντήσει σε όλα αυτά που είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για εκείνον πως “ ο καημένος κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια να πάει καλά στο ραδιοφώνο όμως τελικά δεν πηγαίνει, και πως “καλύτερα να ασχοληθεί με τη δική του εκπομπή και να αφήσει τη δική του(σ.σ: του Γρηγόρη) και τις αντίπαλες στην ησυχία τους, έδωσε για πρώτη φορά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από την εκπομπή Buongiorno.

Ουγγαρέζος/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

O παρουσιαστής θέλησε να ρίξει λίγο τους τόνους αναφέροντας πως έχει γίνει παρεξήγηση γιατί κάποιοι μετέφεραν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πως ο Ουγγαρέζος λέει πράγματα για εκείνον, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε ο παρουσιαστής του MEGA, δεν ισχύει.

Γρηγόρης Αρναούτογλου/ φωτογραφία από NDPPHOTO

«Παίξαμε τις δηλώσεις του Γρηγόρη στην εκπομπή, ο οποίος μάλιστα μου είχε στείλει και χαιρετίσματα. Και είπα, και το εννοώ όλα όσα είπα – είπα καλά γιατί τον υπολήπτομαι, τον σέβομαι επαγγελματικά. Προσωπικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν κάνουμε παρέα. Δεν έχει σημασία, επαγγελματικά μιλάμε εδώ.

Ναι, αλλά εγώ δεν λέω τη γνώμη μου με βάση το τι λέει ο άλλος για μένα. Γενικά το ξέρετε αυτό. Ούτε αν είναι φίλος μου, ούτε αν είναι εχθρός μου. Σας θυμίζω το περιστατικό με τον Τσιμιτσέλη. Αν νιώσω κάτι, αν πιστεύω κάτι… το επιχειρηματολογώ. Θεωρώ τα καλύτερα για τον Γρηγόρη. Αν δεν παραδεχόμουν τον Γρηγόρη και την 30χρονη πορεία του, θα ήμουν κομπλεξικός. Δεν συνέβη λοιπόν αυτό.

Ξαφνικά λοιπόν, βλέπω αυτά που είπε. Πολύ σκληρά πράγματα. Ειδικά για κάτι που αγαπώ πολύ – το ξέρει και ο Ανδρέας τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου έχουμε αντιπαρατεθεί, για πλάκα, για την εκπομπή, πώς – για το ραδιόφωνο, το Mappes Show. Το κάνω 19 χρόνια και το αγαπώ πολύ γιατί με έχει βγάλει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από σκοτάδια. Δηλαδή θα ήμουν αλκοολικός αν δεν είχα αυτή την εκπομπή. Το ξέρει και η Κατερίνα αυτό. Βρίσε το σόι μου! Μη μου βρίζεις το ραδιόφωνο» τόνισε ο παρουσιαστής και συμπλήρωσε:

«Τέλος πάντων. Προχωράμε. Κατάλαβα αμέσως τι έγινε, και εγώ ξέρω τι είχα πει, και το άφησα. Κάναμε λίγη πλάκα χθες, αλλά ήρεμη πλάκα. Όχι τίποτα φοβερό. Και το αφήσαμε. Βλέπω όμως ότι διάφορες παρέες τηλεοπτικά αναρωτιούνται… «Τι είπε ο Ουγγαρέζος;» και «Τι είπε ο Ουγγαρέζος και τσαντίστηκε τόσο πολύ ο Γρηγόρης; Και γιατί ο Γρηγόρης τόσο πολύ τον έβρισε;». Είπε σκληρά πράγματα. Δεν με έβρισε με βρισιές, είπε σκληρά πράγματα. Ο Γρηγόρης δεν το κάνει αυτό. Γι’ αυτό και πιστεύω… δεν έχω καταλάβει γιατί το έκανε.Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το έκανε ή επειδή τον είχαν πριζώσει ή μπορεί κάτι να είχα πει παλιά, και να τον έχει πειράξει, και το έβγαλε εκεί. Αλλά όχι, γιατί οι δηλώσεις αυτές… Τέλος πάντων, να τελειώσω λίγο τι έκανα. Έκανα το μόνο που έκανα, γιατί πραγματικά δεν ήθελα και δεν θέλω να αντιπαρατεθώ, ήταν να ανεβάσω όλα τα μηνύματα που ήταν υποστηρικτικά στο Mappes Show. Δεν έκανα repost κανένα μήνυμα που έβριζε τον Γρηγόρη γιατί δεν ήθελα να δώσω, να βάλω νερό σε αυτόν τον μύλο. Σήμερα λοιπόν, όταν είδα ότι όλοι αναρωτιούνται «Μα τι έκανε ο Ουγγαρέζος;», κάποιοι δε προέβησαν και σε διάφορες εικασίες ότι αμφισβήτησα λέει την καριέρα του, τον κορόιδεψα… Λέω, θα σταματήσει εδώ αυτό. Πήρα την άδεια από το ραδιόφωνο, γιατί δεν κάνω εγώ κουμάντο στο My Radio, και έπαιξα το ηχητικό του τι είπα. Προφανώς δεν είπα τίποτα, και προφανώς μετέφεραν στον Γρηγόρη βλακείες, διάφοροι επιτήδειοι αυλοκόλακες. Και έγινε όλο αυτό που με στενοχώρησε, και τον Γρηγόρη θεωρώ ότι τον ζημίωσε» τόνισε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.