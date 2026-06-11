Στις πρόβες της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπουστ» βρέθηκε η κάμερα του Breakfast@Star και η Λιάνα Ζημάλη, η οποία συνομίλησε με τους συντελεστές της καλοκαιρινής παραγωγής, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ο γνωστός καλλιτέχνης υποδύεται την Παραμάνα στην κωμωδία, η οποία θα περιοδεύσει φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Μιλώντας για τον ρόλο του, δήλωσε: «Είναι μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία, γιατί βρίσκομαι να ερμηνεύω έναν ρόλο που αγαπούσα πάρα πολύ».

Η απάντηση του Γιάννη Ζουγανέλη σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με την κόρη του

Αναφερόμενος στις αλλαγές που έχει επιφέρει το political correct στον χώρο του θεάματος και της τηλεόρασης, ο Γιάννης Ζουγανέλης εξέφρασε την άποψή του, τονίζοντας: «Εξαρτάται από το πώς προσεγγίζεις τα πράγματα. Μπορείς να κάνεις όποια σάτιρα θέλεις χωρίς να θίξεις κανέναν».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει μετανιώσει για κάποιον από τους ρόλους που έχει υποδυθεί κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του, υπογραμμίζοντας πόσο τυχερός αισθάνεται για τις επιλογές του, αλλά και πόσο ευτυχισμένος είναι για την αγάπη και την αποδοχή που εισπράττει από τον κόσμο.

Σε ερώτηση για το αν θα συνεργαζόταν επαγγελματικά με την κόρη του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, απάντησε: «Έχω αποστασιοποιηθεί από την έννοια “κόρη μου”. Δηλαδή έχω ασχοληθεί μαζί της τόσο όσο μου επιτρέπει όχι ο πατέρας, αλλά ο συνθέτης».

Γιάννης Ζουγανέλης: Οι πρώτες πληροφορίες για την ταξιδιωτική του εκπομπή

Τέλος, ο Γιάννης Ζουγανέλης αποκάλυψε ότι ετοιμάζει μια νέα εκπομπή για το OPEN, δίνοντας μάλιστα ορισμένες πρώτες πληροφορίες για το περιεχόμενό της και τον χρόνο προβολής της.

«Θα κάνω τώρα μια ψυχαγωγική εκπομπή στο OPEN, όπου δεν θα είμαι ακριβώς παρουσιαστής. Τη λέμε ταξιδιωτική. Νομίζω ότι θα βγει τη νέα σεζόν, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα ξεκινήσει, αν θα είναι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, γιατί θα έχει και πολλή μουσική και χρειάζονται πρόβες...», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star