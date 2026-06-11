Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα (11/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 και συγκεκριμένα στα:
- Ηλεκτρικές Μηχανές,
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις,
- Ναυσιπλοΐα ΙΙ
- και Ναυτικές Μηχανές.
Το Star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τα θέματα που «έπεσαν» στα παραπάνω μαθήματα και τις απαντήσεις.
Οι πρώτες απαντήσεις στο μάθημα Ναυτικές Μηχανές
Οι πρώτες απαντήσεις στο μάθημα Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές
Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Ναυσιπλοΐα ΙΙ
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