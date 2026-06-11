Δύο εβδομάδες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του, ο Πέτρος Συρίγος επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου στο πόστο του στη «Super Κατερίνα».

Ο γνωστός chef, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και υπέστη κατάγματα στους δύο καρπούς, βρέθηκε ξανά στο πλατό της εκπομπής του Alpha, με την Κατερίνα Καινούργιου να τον υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναρρώσει πλήρως, ο Πέτρος Συρίγος δήλωσε αποφασισμένος να επιστρέψει στην καθημερινότητά του και να βρεθεί ξανά κοντά στους συνεργάτες και το τηλεοπτικό κοινό.

«Σας έβλεπα τόσο καιρό από το σπίτι. Ήθελα να έρθω, δεν μπορώ να κάθομαι άλλο σπίτι. Θα μαγειρέψω όπως μπορώ, θέλω να είμαι εδώ. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, είναι λίγο δύσκολα. Συνειδητοποίησα πόσα πράγματα έκανα και είπα να κατεβάσω λίγο... Θέλει κάνα δίμηνο, είμαι μια χαρά. Θέλω να έρχομαι, να επανέλθω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες αργότερα, ο chef μίλησε και μέσα από τα social media για την περιπέτεια που βίωσε, αποκαλύπτοντας πως το ατύχημα τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα για τη ζωή και την καθημερινότητά του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, εμφανίστηκε με δεμένο το χέρι του, εξηγώντας ότι πλέον βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

«Το τροχαίο που με έκανε να δω αλλιώς τη ζωή... Έχω πολύ καιρό να εμφανιστώ και είπα να κάνω ένα βίντεο στο YouTube όπου τα αναφέρω όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Πέτρος Συρίγος παραδέχθηκε ότι η αναγκαστική αποχή από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσα πράγματα θεωρούσε δεδομένα.

Από μια ζωή γεμάτη επαγγελματικές υποχρεώσεις, γυρίσματα, συναντήσεις και συνεχές τρέξιμο, βρέθηκε ξαφνικά να χρειάζεται βοήθεια ακόμη και για απλές καθημερινές δραστηριότητες, γεγονός που τον έκανε να επαναξιολογήσει τις προτεραιότητές του.

«Πρέπει να κόψω γενικά ταχύτητα, είτε στη ζωή μου είτε στον δρόμο είτε οπουδήποτε», εξομολογήθηκε, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα προς όλους για τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας.

Μέσα από αυτή τη δύσκολη εμπειρία, ο Πέτρος Συρίγος φαίνεται πως επέλεξε να σταθεί όχι μόνο στο ατύχημα, αλλά κυρίως στα μαθήματα που του άφησε. Όπως παραδέχεται, η περιπέτεια αυτή τον βοήθησε να δει διαφορετικά την αξία της καθημερινότητας, της υγείας και των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα του στις δύσκολες στιγμές.